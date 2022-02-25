Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней Следующая / Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон

Семикратный чемпион признал наличие у машины Mercedes проблем, но выразил уверенность, что все они поправимы

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилтон стал автором абсолютно лучшего времени круга за три дня тестов Барселоне, проехав трассу за 1:19,138. Правда, в той же Барселоне прошлым летом в квалификации на старом болиде он проходил круг за 1:16,3.

Говоря с прессой после заездов Хэмилтон отметил, что времена кругов разных пилотов не показательны, и отказался утверждать, что Mercedes вновь всех быстрее.

«Тесты прошли интересно, – сказал Хэмилтон. – Было не всегда просто, у нас определенно есть сложности, которые предстоит преодолеть. Конечно всегда хочется проехать побольше кругов, но я доволен тем, что получилось. Сегодня я проехал почти 100, что неплохо для половины дня.

Машина в целом управляется совсем иначе, чем в прошлые годы, существенную роль в этом играют шины. Но мы работаем.

Не могу сказать, пошла ли смена технического регламента на пользу или нет. Для этого еще предстоит проанализировать все собранные на тестах даты.

Что касается того, насколько мы быстры относительно соперников, но по первым тестам этого не определишь. Я без понятия.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Предыдущая новость

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Следующая новость

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
Формула 1

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом
Формула 1

Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи
Формула 1

Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи

Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Хэмилтон вернулся в Ф1, не изменив своему стилю

Самое важное:

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен назвал главный козырь Red Bull

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1
Формула 1 Формула 1

Андретти: Мы договорились с Renault о моторах для нашей команды Ф1

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней
Формула 1 Формула 1

Статистика тестов Ф1: главные цифры по итогам трех дней

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.