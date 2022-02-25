Правда ли Mercedes всех быстрее? Вот что сказал Хэмилтон

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Льюис Хэмилтон стал автором абсолютно лучшего времени круга за три дня тестов Барселоне, проехав трассу за 1:19,138. Правда, в той же Барселоне прошлым летом в квалификации на старом болиде он проходил круг за 1:16,3.

Говоря с прессой после заездов Хэмилтон отметил, что времена кругов разных пилотов не показательны, и отказался утверждать, что Mercedes вновь всех быстрее.

«Тесты прошли интересно, – сказал Хэмилтон. – Было не всегда просто, у нас определенно есть сложности, которые предстоит преодолеть. Конечно всегда хочется проехать побольше кругов, но я доволен тем, что получилось. Сегодня я проехал почти 100, что неплохо для половины дня.

Машина в целом управляется совсем иначе, чем в прошлые годы, существенную роль в этом играют шины. Но мы работаем.

Не могу сказать, пошла ли смена технического регламента на пользу или нет. Для этого еще предстоит проанализировать все собранные на тестах даты.

Что касается того, насколько мы быстры относительно соперников, но по первым тестам этого не определишь. Я без понятия.