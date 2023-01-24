Правда ли Liberty предлагали продать Ф1 за $20 млрд? Бин Сулайем ответил
Президент FIA отреагировал на недавнюю публикации о неудачной попытке саудовских инвесторов получить контроль над спортом
На прошлой неделе деловое издание Bloomberg опубликовало материал о предложении владельцам Формулы 1 из компании Liberty Media продать чемпионат за 20 миллиардов долларов, сделанном государственным фондом благосостояния Саудовской Аравии. Ответ американцев оказался отрицательным.
И хотя источники говорят, что эта информация не вполне точно соответствует действительности, и что до серьезных переговоров дело не дошло, само предложение, похоже, действительно имело место.
Больше всего экспертов удивила сумма предлагаемой сделки, так как сама Liberty в 2017 году получила права на спорт за куда меньшие деньги, $4,4 млрд .
Между тем, информацию Bloomberg подтвердил и президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, который поделился мнением об этой истории в социальных сетях. По словам чиновника, главная опасность потенциальной сделки в том, что после столь значительных вложений инвестор постарается как можно быстрее получить доход от нового актива.
«FIA как хранитель автоспорта и некоммерческая организация с осторожностью относится к завышенному ценнику в $20 млрд за Формулу 1, – написал Сулайем в социальных сетях. – Любому потенциальному покупателю можно посоветовать руководствоваться здравым смыслом, думать прежде всего об интересах спорта и иметь ясный и выполнимый план, а не только огромные деньги.
Наша задача в том, чтобы следить, какие потенциальные последствия могут нести действия промоутеров с точки зрения роста организационных и коммерческих расходов, а также любого негативного эффекта для болельщиков».
По ходу недавнего Ралли Монте-Карло президент также затронул этот вопрос. Он усомнился, что сумма предложения составила 20 миллиардов.
«Цена действительно столь высока? – спросил Мохаммед в беседе с Motorsport.com. – Думаю, это все же преувеличение. Если подключить здравый смысл – откуда взяться такой сумме?
Но если это так, чего в первую очередь захочет покупатель? Прежде всего, вернуть эти деньги. Например, увеличить сборы с промоутеров этапов.
Я пытаюсь найти в этой истории рациональное зерно. Потому что при подобном предложении у вас должен быть какой-то план».
Он продолжил: «Думаю, у них был такой план. Не может быть, что люди не имели его, а лишь приготовили деньги. Впрочем, пока все это лишь слухи.
Я полагаю, FIA должна быть частью подобных переговоров или как минимум консультирующей стороной, так как ей принадлежат права на чемпионат.
Мы действительно делегируем их [промоутеру Ф1], это правда. Но я должен быть уверен, что есть ясное намерение двигаться вперед».
По действующим соглашениям, подписанным еще при Максе Мосли, FIA передала коммерческие права на Формулу 1 сроком на сто лет – до 2110 года. Сумма той сделки составила $300 млн.
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