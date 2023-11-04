Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Пока Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом продолжают борьбу с соперниками из Mercedes за вторую строчку в Кубке конструкторов, их команда уже перенесла главные ресурсы на подготовку к следующему чемпионату.

Недавно Энрико Кардиле, который возглавляет в Маранелло техническую группу шасси, упомянул, что машина нового проекта 676 будет значительно отличаться от SF-23. Есть основания говорить, что такую точку зрения продвигает глава команды Фредерик Вассер, тогда как конструкторы стараются действовать более консервативно и сохранить как можно больше решений нынешнего и прошлого сезонов.

Слухи из паддока доносят, что Скудерия может пойти по пути Red Bull – внедрить переднюю подвеску на тянущих рычагах и заднюю на толкателях. Сейчас на алой машине использованы прямо противоположные решения.

Переделка позволит получить значительную выгоду в задней части шасси: повысить аэродинамическую эффективность, улучшить кинематические характеристики и сделать более узкий картер коробки передач.

Задняя подвески Ferrari SF-23 выполнена по схеме с тянущими рычагами

В то же время, передние тяги сейчас хорошо показывают себя на машинах, которые быстрее всего в пелотоне – Red Bull и McLaren. Так что, как минимум в теории, серьезные переделки могут иметь для Ferrari смысл.

Однако источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что в действительности концепция подвески как спереди, так и сзади, останется неизменной. А вот кинематическая схема действительно будет доработана для повышения эффективности.

Как сообщается, в Маранелло проанализировали накопленный опыт и не увидели необходимости в более радикальных переделках. Существующая схема подвески тоже позволяет обеспечить нужную величину дорожного просвета – и ее стабильность в широком диапазоне условий – для реализации граунд-эффекта.

Сейчас именно из-за изменений в поведении машины пилоты Ferrari порой сталкиваются с повышенным износом резины.

Так что можно ожидать иного расположения рычагов для усиления антиклевкового эффекта, но обойдется без революционных переделок. По имеющейся информации конструкторы команды уделили этому вопросу серьезное внимание.

При этом очертания кузовных панелей «676-го проекта» и впрямь могут значительно измениться. Здесь внедрение отдельных идей Red Bull выглядит вполне оправданным.

В нижнем углу логотипа Shell видно обтекатель бруса боковой защиты. На Ferrari SF-23 он расположен недостаточно высоко, что накладывает ограничения на геометрию днища

Еще одним важным изменением в машине 2024 года станет иное расположение бруса боковой защиты. Сейчас он находится слишком низко, что не позволяет открыть в нижней части понтона достаточно крупный «подрез» для протекания воздушных потоков в сторону диффузора.

В современной Ф1 такое решение является едва ли не обязательным для достижения аэродинамической эффективности.

Прямоугольный передний фланец Ferrari SF-23 с нового сезона уступит место сужающемуся в нижней части

Наконец, по данным инсайдеров, Ferrari действительно пойдет по пути Red Bull в том, что касается передней части шасси. Там Эдриан Ньюи смог сократить площадь поперечного сечения (а с ней и лобовое сопротивление) за счет идеи с килем в нижней части – его можно увидеть на самой верхней иллюстрации.

Одновременно решено сместить кокпит чуть назад, чтобы турбулентность от передних колес создавала меньше проблем в области понтонов. Это, вдобавок, позволит сделать трансмиссию более компактной. Перенос кокпита уже реализовали в Mercedes – Джеймс Эллисон сделал это после жалоб Льюиса Хэмилтона, что тот сидит слишком близко к передним колесам.

Нет сомнений, что новая Ferrari поедет быстрее нынешней. Сложность лишь в том, что и Red Bull RB20 неизбежно станет шагом вперед относительно той машины, что почти не знает поражений в 2023 году…