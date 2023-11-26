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Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

Фернандо резко сбросил скорость ровно в тот момент, когда выехал после пит-стопа прямо перед своим старинным соперникам. Но, по собственным словам, у него и в мыслях не было устраивать аварию

Джеймс Ньюболд
Автор Джеймс Ньюболд
Соавтор Мэтт Кью
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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Два самых старших пилота Ф1 оказались рядом в борьбе за позицию по ходу финальной гонки сезона Ф1. После своего второго пит-стопа Фернандо Алонсо выехал на трассу прямо перед Льюисом Хэмилтоном. На разгоне к пятому повороту испанец прижался к правому краю трассы и чуть замедлил разгон на участке, который проходится полным газом.  

Его преследователь не был готов к такому, после чего сказал, что испанец пробовал оттормозить его. Судьи увидели в действиях Фернандо признаки хаотичного пилотажа и начали рассматривать эпизод, но вскоре вынесли вердикт, что никакого нарушения не было.

Льюис почти сразу после этого мог провести обгон с использованием DRS, однако Алонсо удалось отыграться – и в итоге финишировать на две позиции выше. 

После гонки Фернандо объяснил, что случившееся стало элементом тактической игры – своего рода поддавков, – когда каждый из чемпионов мира просчитывал ситуацию на два хода вперед.   

«Льюис очень умен и прекрасно понимает наш спорт, – с улыбкой сказал ветеран. – У него предостаточно опыта, вот только у меня его еще больше».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фернандо продолжил: «Удивлен ли я? И да, и нет. Между нами уже был точно такой же эпизод в Канаде в 2012 году. И вот спустя 11 лет мы вновь пытаемся перехитрить друг друга, дав сопернику возможность [первым] использовать DRS. Оба раза я взял верх, так что тут все в порядке».

Лидер Aston Martin объяснил, что его машине в нынешнем сезоне недостает скорости на прямых, потому и обгоны проводить сложнее, чем другим. 

Вдобавок, в Абу-Даби против «зеленой» команды сыграл износ шин. 

«Мы провели первый пит-стоп уже на 16-м круге, – пояснил Алонсо. – Уже тогда стало ясно, что нас ждет долгая и непростая гонка. В итоге скорости хватило только для седьмого-восьмого места. Я уже после квалификации говорил, что с гоночным темпом у нас есть вопросы – так оно и вышло. 

Мы сумели переиграть AlphaTauri [Юки Цуноды], но и только». 

Несмотря на скромный седьмой результат на «Яс-Марине», Алонсо все же сумел завершить сезон-2023 на четвертой строчке в общем зачете. Это его лучший результат после вице-чемпионского звания десять лет назад.

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