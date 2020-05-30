Правда или ложь? Ферстаппен ответил на вопросы фанатов

Победитель восьми Гран При Формулы 1 Макс Ферстаппен дал необычное интервью. Голландец принял участие в совместном проекте марки G-Star Raw и Radio 538: пилот Red Bull вышел в прямой эфир в инстаграме и ответил на вопросы болельщиков. Условием было то, что спортсмен мог реагировать на утверждения от своего лица только словами «правда» или «ложь». Вот что получилось.

[Ferrari предлагала мне контракт на 2021 год] «Ложь. У меня многолетнее соглашение с Red Bull и я счастлив здесь. Нет ни одной причины уходить».

[Я никогда в жизни не уйду из Red Bull] «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня нет намерений покидать Red Bull. Так что, пожалуй, «правда» будет корректным ответом. Но когда я завершу гоночную карьеру, то, конечно, уйду из Red Bull».

[В каком возрасте ты уйдешь из Формулы 1?] «Ох, тут много факторов. Многое будет зависеть от того, будет ли у меня конкурентоспособная машина. Если говорить о факторе физической формы, то я могу продолжать гоняться до 40 лет».

[Я еще не провел свой лучший сезон в Формуле 1] «Точно, это правда».

[Мне нравится новая трасса в Зандфорте больше, чем Спа] «Ложь. Спа – мой любимый автодром. Мой ответ ничего не говорит о Зандфорте, так как это действительно превосходная трасса. И после всех тех изменений, которые сделали на этом автодроме, он стал еще интереснее. Но Спа все равно останется моей любимой трассой, это не изменится никогда».

[Без победы в чемпионате моя карьера в Формуле 1 окажется пустышкой] «Это не правда. Для победы в чемпионате подчас требуется удача, а также возможность оказаться в нужной команде в нужное время. Так что я не могу сказать, что моя карьера в Ф1 будет бессмысленной, если я не выиграю титул».

[Я стану чемпионом в следующем году] «Ха, хороший вопрос. На него невозможно ответить словами «правда» или «ложь». Давайте так: я очень хочу стать чемпионом».

[Иногда я чувствую страх во время гонки Формулы 1] «Ложь. Никогда. Иногда я думаю: «Сейчас следует быть поосторожнее». Но так, чтобы испугаться? Такого нет».

[Тандем Red Bull + Ферстаппен способен победить Mercedes и Ferrari в 2020 году] «Если честно, понятия не имею. Здесь не получится ответить «правда» или «ложь»: никто не знает. Мы управляли новыми машинами исключительно на зимних тестах, а это было давно».

[Гран При Бразилии 2016 года стал моей лучшей гонкой в Формуле 1] «Ложь. Это была отличная гонка, но, на мой взгляд, Гран При Германии-2019 оказался круче. Прежде всего, в Германии я выиграл. А в течение заезда мы каждый раз принимали верные решения».

[У меня будет больше шансов на победу в чемпионате благодаря скорому ограничению на бюджеты команд] «Ложь. Эти события никак не связаны. Все топ-команды тратят примерно поровну, так что лимит на расходы вряд ли что-то изменит».