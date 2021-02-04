«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
286 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
301 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
310 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Поделились
Комментарии
«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Автор:
, редактор

Ромен решил получить-таки чемпионский болид, пусть и после ухода из Ф1

Ромен Грожан не смог провести прощальную гонку в Формуле 1, так как за два этапа до конца сезона-2020 попал в аварию и оказался в больнице. Француз обещал, что попрощается с фанатами во время специальных частных тестов. 

Команда Haas, за которую Грожан выступал последние пять лет, отказался провести для него тесты, сославшись на то, что у нее нет силовых установок для старых болидов. Еще когда об этом не было известно, босс Mercedes Тото Вольф обещал организовать Ромену тесты, если это не сделает ни одна из его бывших команд. И теперь пилот намерен напомнить австрийцу о том обещании.

«Я намерен запрыгнуть в кокпит Mercedes, – цитирует Грожана Crash. – От таких предложений не отказываются, хочется просто понять, что это за машина.

Сейчас они полностью заняты подготовкой болида к новому сезону, так что пока звонить Тото не буду. Но ему стоит знать, что позже я позвоню и попрошу машину».

В 2021 году Грожан будет выступать в серии IndyCar.

Читайте также:

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Предыдущая новость

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

2
Формула 1

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

47мин
3
Формула 1

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

3дн
4
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

3дн
5
Формула 1

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Самое важное:
«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

47мин
Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1
Формула 1

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля
Формула 1

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля

17ч
Анализ: как команды Ф1 сокращают расходы в 2021 году
Формула 1

Анализ: как команды Ф1 сокращают расходы в 2021 году

18ч
Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1
Формула 1 / Новость

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Грожан из страха отказался выступать на двух трассах IndyCar
IndyCar / Новость

Грожан из страха отказался выступать на двух трассах IndyCar

Алонсо: Могу шеей орехи колоть
Формула 1 / Новость

Алонсо: Могу шеей орехи колоть

More from
Ромен Грожан
Грожан: На моей машине даже Хэмилтон не смог бы зарабатывать очки
Формула 1 / Новость

Грожан: На моей машине даже Хэмилтон не смог бы зарабатывать очки

Штайнер: Грожан был одним из лучших в Ф1
Формула 1 / Новость

Штайнер: Грожан был одним из лучших в Ф1

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет! Гран При Бахрейна
Формула 1 / Новость

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!

More from
Mercedes
Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Формула 1 / Новость

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
Формула 1 / Новость

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

Самое читаемое Сегодня

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Грожан объявил о переходе в IndyCar
IndyCar IndyCar / Новость

Грожан объявил о переходе в IndyCar

Самое важное:

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.