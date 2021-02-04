«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Ромен Грожан не смог провести прощальную гонку в Формуле 1, так как за два этапа до конца сезона-2020 попал в аварию и оказался в больнице. Француз обещал, что попрощается с фанатами во время специальных частных тестов.

Команда Haas, за которую Грожан выступал последние пять лет, отказался провести для него тесты, сославшись на то, что у нее нет силовых установок для старых болидов. Еще когда об этом не было известно, босс Mercedes Тото Вольф обещал организовать Ромену тесты, если это не сделает ни одна из его бывших команд. И теперь пилот намерен напомнить австрийцу о том обещании.

«Я намерен запрыгнуть в кокпит Mercedes, – цитирует Грожана Crash. – От таких предложений не отказываются, хочется просто понять, что это за машина.

Сейчас они полностью заняты подготовкой болида к новому сезону, так что пока звонить Тото не буду. Но ему стоит знать, что позже я позвоню и попрошу машину».

В 2021 году Грожан будет выступать в серии IndyCar.