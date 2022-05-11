Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил

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По итогам пяти Гран При в Формуле 1 однозначно определились две сильнейшие команды, в каждой из которых есть явный лидер. Макс Ферстаппен почти всегда объезжает Серхио Переса в Red Bull, а Шарль Леклер после смены регламента выглядит предпочтительнее Карлоса Сайнса в Ferrari.

Из истории спорта отлично известно, что при упорном соперничестве двух почти равных по силам команд им есть смысл сделать ставку на одного из пилотов. В противном случае возможен сценарий, когда два гонщика отбирают очки друг у друга и в итоге упускают титул. Можно вспомнить классические истории 1986 или 2007 годов.

Пока Сайнс и Перес ни разу не финишировали в гонках впереди напарников. Но вовсе не факт, что так будет и дальше – обеим командам рано или поздно придется решать, использовать ли приказы с мостика для работы на своего лидера.

Рассуждая об этой ситуации, чемпион Ф1 Жак Вильнев предположил, что на ранней стадии сезона ни Ferrari, ни Red Bull не станут злоупотреблять субординацией.

«Ни одна из команд не выбирала себе лидера искусственно, все определилось на трассах, – написал 51-летний канадец в своей колонке на Formule1.nl. – Ферстаппен естественным образом стал номером один, как и Леклер.

В какой-то момент Red Bull и Ferrari придется принять решение и начать работать на лидера, но пока в каждой из них внутренняя ситуация выглядит сбалансированной.

Карлоса Сайнса и Серхио Переса можно назвать спарринг-партнерами [для напарников], при этом оба сейчас могут выигрывать гонки. Однако в настоящий момент они пока не на одном уровне со своими партнерами».

Говоря о гонке в Майами, где Ферстаппен переиграл Леклера с споре за победу, но Сайнс не отдал Пересу третье место, Вильнев добавил: «Ее исход пошел на пользу спорту. Две команды захватили лидерство в чемпионате и ведут упорнейшую борьбу между собой».