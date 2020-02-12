Позолота, новый спонсор и гигантский лев. Каким получился новый шлем Ферстаппена
Лидер команды Red Bull Racing обновил дизайн шлема. Лев в верхней части стал золотым
Макс Ферстаппен опубликовал видео, в котором показал новый дизайн шлема. По сравнению с 2019 годом раскраска изменилась: в цветовой гамме стало значительно больше позолоты. Гигантский лев, расположенный на макушке шлема, тоже стал золотым. В прошлом сезоне лев был красным (на фото вверху).
Еще одним заметным изменением стал крупный логотип нового спонсора в подбородочной зоне шлема. Заметное место на шлеме Ферстаппена выкупил бренд CarNext.com — сервис лизинга автомобилей, также занимающийся покупкой и продажей подержанных машин. CarNext.com принадлежит крупной компании голландского происхождения LeasePlan.
В начале недели обновленный дизайн шлема представил партнер Макса Ферстаппена по команде Red Bull Racing Александр Элбон. Таец использовал цвета национального флага Таиланда: красный, белый и синий.
Шлем гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на 2020 год
Фотограф: Макс Ферстаппен
Шлем гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на 2020 год
Фотограф: Макс Ферстаппен
Шлем гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на 2020 год
Фотограф: Макс Ферстаппен
Шлем гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на 2020 год
Фотограф: Макс Ферстаппен
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|Каспер Беккинг
Позолота, новый спонсор и гигантский лев. Каким получился новый шлем Ферстаппена
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