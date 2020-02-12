Макс Ферстаппен опубликовал видео, в котором показал новый дизайн шлема. По сравнению с 2019 годом раскраска изменилась: в цветовой гамме стало значительно больше позолоты. Гигантский лев, расположенный на макушке шлема, тоже стал золотым. В прошлом сезоне лев был красным (на фото вверху).

Еще одним заметным изменением стал крупный логотип нового спонсора в подбородочной зоне шлема. Заметное место на шлеме Ферстаппена выкупил бренд CarNext.com — сервис лизинга автомобилей, также занимающийся покупкой и продажей подержанных машин. CarNext.com принадлежит крупной компании голландского происхождения LeasePlan.

В начале недели обновленный дизайн шлема представил партнер Макса Ферстаппена по команде Red Bull Racing Александр Элбон. Таец использовал цвета национального флага Таиланда: красный, белый и синий.