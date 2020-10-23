Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане
Машина Пьера Гасли загорелась на экваторе сессии – но, как позже выяснилось, по сравнению со своими соперниками француз потерял не так и много
Валттери Боттас показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран При Португалии.
Свой лучший круг финский пилот показал на мягких шинах незадолго до экватора сессии. В это же время проехать быстрый круг на покрышках Soft попытался и Льюис Хэмилтон, но в какой-то момент был вынужден сбросить ход из-за попадания в трафик. А практически сразу после этого заезды были прерваны красными флагами из-за возгорания автомобиля Пьера Гасли. Гонщик быстро покинул машину и не получил повреждений. Связанная с эвакуацией машины пауза продлилась около четверти часа.
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Но уже через 6 минут после открытия трассы красные флаги пришлось вывешивать снова: на входе в первый поворот столкнулись Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен. Канадец и голландец бок о бок проехали дальнюю часть стартовой прямой, параллельными курсами вошли в поворот и столкнулись уже ближе к апексу. Ферстаппен смог вернуться в боксы (откуда, впрочем, больше не выезжал), а вот болид Racing Point пришлось доставать из гравия с помощью крана.
Пилоты просидели в боксах еще четверть часа, и сессия возобновилась только за 8 минут до окончания отведенного на нее времени.
Во многом из-за длинных пауз вторым осталось время Ферстаппена, показанное им в середине сессии на шинах Medium. При этом Боттасу пилот Red Bull уступил почти шесть десятых секунды. На Medium показал свой лучший результат и ставший в итоге 4-м Шарль Леклер. Всего по ходу сессии 9 пилотов выезжали из боксов на Medium и 9 (включая Даниила Квята) – на Hard. Совершить круги на мягких шинах смогли все гонщики, кроме Гасли – Хэмилтон и Риккардо использовали только покрышки состава Soft.
Квят, чья первая попытка проехать быстрый круг на мягких шинах, как и у многих, оказалась испорчена пожаром на машине Гасли, показал только 17-е время, с отставанием почти в три секунды от лидера и в полторы – от напарника.
Временные потери из-за инцидентов были особо чувствительны из-за того, что в первые полчаса сессии команды работали с покрышками, которые Pirelli создала в рамках подготовки к следующему сезону. Итальянские шинники привезли в Портиман образцы разных составов, причем некоторые из них – еще и в нескольких вариантах. Команды тестировали покрышки вслепую – не зная, с каким именно составом работают, и получив от Pirelli конкретное расписание работы. Каждая команда использовала по три комплекта экспериментальных шин: один из гонщиков выполнил серию из 17-ти кругов, второй – две серии по 9 кругов с переобуванием между ними.
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Поскольку шинники были заинтересованы собрать как можно больше информации, почти все пилоты в первые полчаса долго оставались на трассе и весьма мало времени проводили в боксах – из-за чего некоторые пилоты активно жаловались на трафик. «Это не имеет никакого смысла, мы просто тратим свое время», – сообщил Себастьян Феттель по радио примерно через четверть часа после начала сессии. Льюиса Хэмилтона, находившегося на длинной серии, также сильно обеспокоили вибрации – в какой-то момент британец сообщил в боксы, что из-за вибраций у него «все начинает плыть перед глазами». Из-за этого британец проехал 12 кругов вместо 17-ти. Начало сессии было отмечено достаточно большим количеством разворотов и выездов за пределы трассы – впрочем, до серьезных инцидентов дело не дошло.
Лучшее время по итогам первого получаса (1:21.575) осталось за Максом Ферстаппеном, от которого примерно на одну десятую секунды отстал Валттери Боттас. Остальные пилоты – начиная с Шарля Леклера, который по истечении 30-ти минут находился на третьей строчке промежуточного протокола – уступили голландцу больше четырех десятых.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|32
|1'17.940
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|34
|1'18.535
|0.595
|0.595
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|35
|1'18.743
|0.803
|0.208
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|34
|1'18.838
|0.898
|0.095
|5
|Карлос Сайнс
|McLaren
|32
|1'19.113
|1.173
|0.275
|6
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|34
|1'19.175
|1.235
|0.062
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|26
|1'19.178
|1.238
|0.003
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|27
|1'19.308
|1.368
|0.130
|9
|Эстебан Окон
|Renault
|32
|1'19.496
|1.556
|0.188
|10
|Александр Элбон
|Red Bull
|37
|1'19.643
|1.703
|0.147
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|33
|1'19.821
|1.881
|0.178
|12
|Серхио Перес
|Racing Point
|34
|1'19.901
|1.961
|0.080
|13
|Даниэль Риккардо
|Renault
|28
|1'19.987
|2.047
|0.086
|14
|Николя Латифи
|Williams
|33
|1'20.465
|2.525
|0.478
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|34
|1'20.490
|2.550
|0.025
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|29
|1'20.680
|2.740
|0.190
|17
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|33
|1'20.729
|2.789
|0.049
|18
|Ромен Грожан
|Haas
|32
|1'20.867
|2.927
|0.138
|19
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|26
|1'20.983
|3.043
|0.116
|20
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|34
|1'21.396
|3.456
|0.413
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Кирилл Качнов