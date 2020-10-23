Валттери Боттас показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран При Португалии.

Свой лучший круг финский пилот показал на мягких шинах незадолго до экватора сессии. В это же время проехать быстрый круг на покрышках Soft попытался и Льюис Хэмилтон, но в какой-то момент был вынужден сбросить ход из-за попадания в трафик. А практически сразу после этого заезды были прерваны красными флагами из-за возгорания автомобиля Пьера Гасли. Гонщик быстро покинул машину и не получил повреждений. Связанная с эвакуацией машины пауза продлилась около четверти часа.

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Но уже через 6 минут после открытия трассы красные флаги пришлось вывешивать снова: на входе в первый поворот столкнулись Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен. Канадец и голландец бок о бок проехали дальнюю часть стартовой прямой, параллельными курсами вошли в поворот и столкнулись уже ближе к апексу. Ферстаппен смог вернуться в боксы (откуда, впрочем, больше не выезжал), а вот болид Racing Point пришлось доставать из гравия с помощью крана.

Пилоты просидели в боксах еще четверть часа, и сессия возобновилась только за 8 минут до окончания отведенного на нее времени.

Во многом из-за длинных пауз вторым осталось время Ферстаппена, показанное им в середине сессии на шинах Medium. При этом Боттасу пилот Red Bull уступил почти шесть десятых секунды. На Medium показал свой лучший результат и ставший в итоге 4-м Шарль Леклер. Всего по ходу сессии 9 пилотов выезжали из боксов на Medium и 9 (включая Даниила Квята) – на Hard. Совершить круги на мягких шинах смогли все гонщики, кроме Гасли – Хэмилтон и Риккардо использовали только покрышки состава Soft.

Квят, чья первая попытка проехать быстрый круг на мягких шинах, как и у многих, оказалась испорчена пожаром на машине Гасли, показал только 17-е время, с отставанием почти в три секунды от лидера и в полторы – от напарника.

Временные потери из-за инцидентов были особо чувствительны из-за того, что в первые полчаса сессии команды работали с покрышками, которые Pirelli создала в рамках подготовки к следующему сезону. Итальянские шинники привезли в Портиман образцы разных составов, причем некоторые из них – еще и в нескольких вариантах. Команды тестировали покрышки вслепую – не зная, с каким именно составом работают, и получив от Pirelli конкретное расписание работы. Каждая команда использовала по три комплекта экспериментальных шин: один из гонщиков выполнил серию из 17-ти кругов, второй – две серии по 9 кругов с переобуванием между ними.

Поскольку шинники были заинтересованы собрать как можно больше информации, почти все пилоты в первые полчаса долго оставались на трассе и весьма мало времени проводили в боксах – из-за чего некоторые пилоты активно жаловались на трафик. «Это не имеет никакого смысла, мы просто тратим свое время», – сообщил Себастьян Феттель по радио примерно через четверть часа после начала сессии. Льюиса Хэмилтона, находившегося на длинной серии, также сильно обеспокоили вибрации – в какой-то момент британец сообщил в боксы, что из-за вибраций у него «все начинает плыть перед глазами». Из-за этого британец проехал 12 кругов вместо 17-ти. Начало сессии было отмечено достаточно большим количеством разворотов и выездов за пределы трассы – впрочем, до серьезных инцидентов дело не дошло.

Лучшее время по итогам первого получаса (1:21.575) осталось за Максом Ферстаппеном, от которого примерно на одну десятую секунды отстал Валттери Боттас. Остальные пилоты – начиная с Шарля Леклера, который по истечении 30-ти минут находился на третьей строчке промежуточного протокола – уступили голландцу больше четырех десятых.