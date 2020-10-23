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Формула 1 / Гран При Португалии / Отчет о тренировке

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане

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Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане
Автор:
, Главный редактор

Машина Пьера Гасли загорелась на экваторе сессии – но, как позже выяснилось, по сравнению со своими соперниками француз потерял не так и много

Валттери Боттас показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран При Португалии. 

Свой лучший круг финский пилот показал на мягких шинах незадолго до экватора сессии. В это же время проехать быстрый круг на покрышках Soft попытался и Льюис Хэмилтон, но в какой-то момент был вынужден сбросить ход из-за попадания в трафик. А практически сразу после этого заезды были прерваны красными флагами из-за возгорания автомобиля Пьера Гасли. Гонщик быстро покинул машину и не получил повреждений. Связанная с эвакуацией машины пауза продлилась около четверти часа. 

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Но уже через 6 минут после открытия трассы красные флаги пришлось вывешивать снова: на входе в первый поворот столкнулись Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен. Канадец и голландец бок о бок проехали дальнюю часть стартовой прямой, параллельными курсами вошли в поворот и столкнулись уже ближе к апексу. Ферстаппен смог вернуться в боксы (откуда, впрочем, больше не выезжал), а вот болид Racing Point пришлось доставать из гравия с помощью крана.

 

Пилоты просидели в боксах еще четверть часа, и сессия возобновилась только за 8 минут до окончания отведенного на нее времени. 

Во многом из-за длинных пауз вторым осталось время Ферстаппена, показанное им в середине сессии на шинах Medium. При этом Боттасу пилот Red Bull уступил почти шесть десятых секунды. На Medium показал свой лучший результат и ставший в итоге 4-м Шарль Леклер. Всего по ходу сессии 9 пилотов выезжали из боксов на Medium и 9 (включая Даниила Квята) – на Hard. Совершить круги на мягких шинах смогли все гонщики, кроме Гасли – Хэмилтон и Риккардо использовали только покрышки состава Soft.

Квят, чья первая попытка проехать быстрый круг на мягких шинах, как и у многих, оказалась испорчена пожаром на машине Гасли, показал только 17-е время, с отставанием почти в три секунды от лидера и в полторы – от напарника. 

Временные потери из-за инцидентов были особо чувствительны из-за того, что в первые полчаса сессии команды работали с покрышками, которые Pirelli создала в рамках подготовки к следующему сезону. Итальянские шинники привезли в Портиман образцы разных составов, причем некоторые из них – еще и в нескольких вариантах. Команды тестировали покрышки вслепую – не зная, с каким именно составом работают, и получив от Pirelli конкретное расписание работы. Каждая команда использовала по три комплекта экспериментальных шин: один из гонщиков выполнил серию из 17-ти кругов, второй – две серии по 9 кругов с переобуванием между ними.

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Поскольку шинники были заинтересованы собрать как можно больше информации, почти все пилоты в первые полчаса долго оставались на трассе и весьма мало времени проводили в боксах – из-за чего некоторые пилоты активно жаловались на трафик. «Это не имеет никакого смысла, мы просто тратим свое время», – сообщил Себастьян Феттель по радио примерно через четверть часа после начала сессии.  Льюиса Хэмилтона, находившегося на длинной серии, также сильно обеспокоили вибрации – в какой-то момент британец сообщил в боксы, что из-за вибраций у него «все начинает плыть перед глазами». Из-за этого британец проехал 12 кругов вместо 17-ти. Начало сессии было отмечено достаточно большим количеством разворотов и выездов за пределы трассы – впрочем, до серьезных инцидентов дело не дошло.

 

Лучшее время по итогам первого получаса (1:21.575) осталось за Максом Ферстаппеном, от которого примерно на одну десятую секунды отстал Валттери Боттас. Остальные пилоты – начиная с Шарля Леклера, который по истечении 30-ти минут находился на третьей строчке промежуточного протокола – уступили голландцу больше четырех десятых.

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Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 32 1'17.940    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 34 1'18.535 0.595 0.595
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 35 1'18.743 0.803 0.208
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 34 1'18.838 0.898 0.095
5 Spain Карлос Сайнс McLaren 32 1'19.113 1.173 0.275
6 Germany Себастьян Феттель Ferrari 34 1'19.175 1.235 0.062
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 26 1'19.178 1.238 0.003
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 27 1'19.308 1.368 0.130
9 France Эстебан Окон Renault 32 1'19.496 1.556 0.188
10 Thailand Александр Элбон Red Bull 37 1'19.643 1.703 0.147
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams 33 1'19.821 1.881 0.178
12 Mexico Серхио Перес Racing Point 34 1'19.901 1.961 0.080
13 Australia Даниэль Риккардо Renault 28 1'19.987 2.047 0.086
14 Canada Николя Латифи Williams 33 1'20.465 2.525 0.478
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 34 1'20.490 2.550 0.025
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas 29 1'20.680 2.740 0.190
17 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 33 1'20.729 2.789 0.049
18 France Ромен Грожан Haas 32 1'20.867 2.927 0.138
19 Canada Лэнс Стролл Racing Point 26 1'20.983 3.043 0.116
20 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 34 1'21.396 3.456 0.413
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Кирилл Качнов

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