Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
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Возгорание Alfa Romeo финского пилота стало главным событием пятницы на «Яс-Марине». Вот как это было
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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
3/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
4/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
5/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
6/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
7/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
8/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
9/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
10/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
11/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
12/14
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Кими Райкконен
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Александр Кабановский
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Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
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