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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео

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Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби: фото и видео
Автор:
, Ответственный редактор

Возгорание Alfa Romeo финского пилота стало главным событием пятницы на «Яс-Марине». Вот как это было

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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
1/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
2/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
3/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
4/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
5/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
6/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
7/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
8/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
9/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
10/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
11/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
12/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
13/14

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, возгорание двигателя
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Боттас стал лучшим в пятницу, у Райкконена сгорела машина

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Александр Кабановский

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