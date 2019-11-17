«Пожалуйста, только не закрутись». Риккардо о том, как он пытался не врезаться в Магнуссена

До схода Валттери Боттаса и последовавшей за ним фееричной концовки гонки столкновение Даниэля Риккардо и Кевина Магнуссена в четвертом повороте было самым ярким моментом Гран При Бразилии. На восьмом круге австралиец атаковал соперника по внутреннему радиусу четвертого поворота, но машины столкнулись.

Риккардо, которого судьи признали виновным, получил пять секунд штрафа.

«Если говорить коротко, я ударил его, и он закрутился, – сказал Даниэль журналистам. – Когда парень внутри поворота бьет парня. который снаружи, и того разворачивает, всегда можно ожидать штрафа, какими бы ни были обстоятельства

Конечно, я пробовал избежать этого. И уж точно не собирался врезаться в него. Для этого я заехал максимально далеко на внутренний поребрик, чтобы оставить побольше места. Но машина подлетела прямо в него. Помню, в момент удара я подумал: "Пожалуйста, только не закрутись". А когда его развернуло, в голове промелькнуло: "******".

На самом деле, причиной всему шины Meduim. Мы не ожидали, что после старта они будут работать настолько плохо. Но если отбросить первые десять кругов или около того, дальше все было куда лучше».

Магнуссен не стал раздувать скандал, отметив: «Похоже, он немного неверно оценил ситуацию. Но сразу принес извинения, так что у меня нет неприятных чувств».

Риккардо после всех судейских решений оказался в итоговом протоколе гонки в Сан-Паулу на шестой строчке, Магнуссен – на 11-й.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Эд Стро