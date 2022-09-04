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Карлос Сайнс стартовал в Гран При Нидерландов третьим и сохранил эту позицию на первом отрезке дистанции. Гонщика, у которые были мягкие шины Soft, преследовал Льюис Хэмилтон на более жестких Medium.

Несмотря на разницу в составах, штаб Скудерии опасался, что соперники из Mercedes попробуют отыграть позицию за счет более ранней остановки. Это привело к тому, что в попытке не проиграть Ferrari переиграла саму себя.

Сайнсу скомандовали ехать на пит-стоп, когда тот уже мчался по стартовой прямой. В итоге механики просто не успели подготовить испанцу комплект резины, и тот потерял около десяти секунд, после чего сразу откатился назад.

В эфире Sky Sports глава итальянской команды Маттиа Бинотто назвал события «суматошными».

«Мы знали, что Льюису готовят пит-стоп, стремясь переиграть нас за счет более ранней остановки, – объяснил Бинотто. – Мы стремились отреагировать, чтобы удержаться впереди. Проще всего было заехать в боксы одновременно, так как мы знали, что Льюис очень быстр на первом отрезке.

Когда мы увидели, что механики Mercedes выходят на пит-лейн, то скомандовали нашему гонщику заезжать. Он в это время уже выходил из последнего поворота. Было слишком поздно, чтобы наши механики успели подготовиться. Слишком поздно, чтобы принимать решение».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, пит-стоп Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Но это происшествие в боксах оказалось для Сайнса не последним. Позже Карлос едва не столкнулся с Фернандо Алонсо, выезжая после финального пит-стопа.

«Нам присудили небезопасный выезд, что стоило Карлосу нескольких позиций, – сказал Бинотто. – Я считаю это решение судей FIA очень суровым.

Причина в том, что когда он заехал, мимо проезжал McLaren [Ландо Норриса], потому мы придержали Карлоса. Мы знали, что выезжать в этот момент нельзя, так как это будет небезопасно.

Мы ждали и ждали, пока не освободилось достаточно места. Машина Alpine уже приближалась, поэтому мы скомандовали ему [Сайнсу] ехать.

Ему пришлось замедлиться и почти остановиться, чтобы безопасно объехать бригаду McLaren. На машине едва не сработала система, предотвращающая остановку мотора.

Так что выезд не был опасным, как раз наоборот. Именно поэтому мы считаем судейское решение жестоким».

Штраф отбросил испанского пилота с пятого на восьмое место. В кубке конструкторов преимущество Ferrari над Mercedes вновь сократилось до 30 очков.

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