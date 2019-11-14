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Формула 1 / Новость

Появятся ли в Ф1 новые команды? Решится в декабре

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Появятся ли в Ф1 новые команды? Решится в декабре
Автор:
14 нояб. 2019 г., 09:27

Бизнесмен Сальваторе Гандольфо рассказал, что в следующем месяце станет известно, одобрит ли FIA заявку на выступление в Ф1 новой испанской команды. Предприниматель работает над проектом вместе с экс-пилотом Ф1 Адрианом Кампосом.

В октябре Сальваторе Гандольфо и босс Campos Racing Team Адриан Кампос объявили, что работают над созданием испанской команды Формулы 1.

Они уже встречались с боссом Ф1 Чейзом Кэри и управляющим директором чемпионата Россом Брауном, обсуждая возможности дебюта в Ф1. Техническим директором испанской команды уже назначен Питер Маккул, а главой отдела аэродинамики – Бен Вуд. Были озвучены даже имена пилотов: Паскаль Верляйн и Алекс Палоу. 

Теперь Гандольфо рассказал газете Blick, что Ф1 примет решение по новым командам в начале декабря.

«4 декабря они хотят определиться с новыми командами. Но пока заявку подать нельзя. Все условия я знаю только по слухам. То же самое касается производителей двигателей. Мы общались с Renault, с Honda. Но все ждут информации. Только тогда мы решим, имеет ли смысл подавать заявку», – объяснил Гандольфо.

В Campos считают, что благодаря ограничениям бюджета и лучшему распределению призовых (якобы каждая команда будет получать 70-80 миллионов евро год) новая команда сможет закрепиться в числе участников чемпионата мира.

«Тогда мне придется найти еще 20 миллионов для бюджета в 100 миллионов, – отметил Гандольфо. – Только в этом случае этот бизнес станет интересным и реалистичным. С бюджетом от 100 до 110 миллионов можно собрать быструю машину, что показал пример Haas».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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