Появление трактора на трассе привело Гасли в ярость

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Красные флаги появились над «Сузукой» в самом начале второго круга Гран При Японии, когда сильный дождь привел к нескольким авариям.

Самой серьезной из них стал разворот Карлоса Сайнса – гонщик занимал четвертую позицию, но потерял контроль над машиной на разгоне после шпильки. Ferrari бросило вправо, затем влево, и она ударилась о барьер из шин.

Это был еще не конец истории, так как из барьера вырвало кусок резиновой ленты, которая закрывает стопки шин снаружи. Этот кусок оказался на пути Пьера Гасли и снес ему переднее крыло.

Гасли пришлось ехать в боксы, а потом догонять пелотон. За это время дирекция гонки уже остановила борьбу красными флагами, и в месте аварии Сайнса судьи приступили к работе по ремонту барьера. В частности, на трассу выехал большой трактор.

Гасли проехал мимо людей и трактора (вот запись с его бортовой камеры) – и остался в высшей степени недоволен происходящим. Он вспомнил, как в 2014 году появление из-за ограждения подобной техники стало главной причиной тяжелых травм, полученных в Японии Жюлем Бьянки, который позже скончался.

«Что это за трактор на трассе? – гневно прокричал Пьер по радио. – Я проехал рядом с ним. Это неприемлемо. Вы помните, что произошло [в 2014-м]? Просто не могу поверить…»

Глава ассоциации гонщиков GPDA Алекс Вурц написал в социальных сетях: «Думаю, нам необходимо обсудить это. Если говорить кратко: такое НЕ ДОЛЖНО происходить».

FIA объяснила, что Гасли проезжал место аварии на высокой скорости и в тот момент, когда красные флаги уже появились.

На записях с бортовых камер других пилотов видно, что трактор был на трассе уже в тот момент, когда мимо под желтыми флагами проезжали Макс Ферстаппен и остальные участники гонки по ходу второго круга за автомобилем безопасности. Однако ситуация с Гасли отличалась тем, что француз догонял пелотон после пит-стопа, а потому двигался гораздо быстрее в условиях плохой видимости.

Дополнение: по ходу остановки гонки судьи FIA выпустили документ, из которого следует, что Гасли ехал под красными флагами со скоростью 250 км/ч. Это является нарушением требований Статьи 57.2 Спортивного регламента Ф1.

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