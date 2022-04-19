Повторится ли сход Ферстаппена в Имоле? Марко уверен, что нет

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За три прошедшие гонки Формулы 1 2022 года действующий чемпион Макс Ферстаппен дважды сошел и один раз одержал победу. По сих пор было известно о том, что оба схода были связаны с недостатками в топливной системе.

Первый был устранен сразу же после Гран При Бахрейна. Теперь устранен и второй, заявил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«С мотором все в порядке, вообще нет проблем с ним, – заявил Марко в эфире австрийского телеканала ORF. – Сход Макса Ферстаппена вызвал прорывом топливной трубки высокого давления. Возможно, это произошло от тряски, вызванной козлением. Мы тестировали деталь на прочность, но ошиблись в расчете разрушительной силы.

У нас в целом все под контролем, за исключением таких вот мелких деталей. Мы считаем, что нашли главную причину неисправности и смогли ее устранить».