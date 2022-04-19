Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хорнер шутит: Нижнее белье пилотов? Наши ездят без него! Следующая / Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Повторится ли сход Ферстаппена в Имоле? Марко уверен, что нет

Советник Red Bull заверил, что причины неисправности найдены и полностью устранены

Автор:
, Редактор
Повторится ли сход Ферстаппена в Имоле? Марко уверен, что нет
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За три прошедшие гонки Формулы 1 2022 года действующий чемпион Макс Ферстаппен дважды сошел и один раз одержал победу. По сих пор было известно о том, что оба схода были связаны с недостатками в топливной системе.

Первый был устранен сразу же после Гран При Бахрейна. Теперь устранен и второй, заявил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«С мотором все в порядке, вообще нет проблем с ним, – заявил Марко в эфире австрийского телеканала ORF. – Сход Макса Ферстаппена вызвал прорывом топливной трубки высокого давления. Возможно, это произошло от тряски, вызванной козлением. Мы тестировали деталь на прочность, но ошиблись в расчете разрушительной силы.

У нас в целом все под контролем, за исключением таких вот мелких деталей. Мы считаем, что нашли главную причину неисправности и смогли ее устранить».

Читайте также:
Билеты
Поделились
Хорнер шутит: Нижнее белье пилотов? Наши ездят без него!
Предыдущая новость

Хорнер шутит: Нижнее белье пилотов? Наши ездят без него!
Следующая новость

Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов

Глава Alpine: Мы проигрываем не из-за моторов
Больше от
Сергей Иванов
Леб подтвердил участие в Ралли Португалии Ралли Португалия
WRC

Леб подтвердил участие в Ралли Португалии

Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно
Формула 1

Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Алонсо признал: в этом сезоне чемпионом ему не быть

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1 Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех
Формула 1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех

Хорнер рассказал об обновлениях Red Bull к Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Хорнер рассказал об обновлениях Red Bull к Имоле

Самое важное:

Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1
Формула 1 Формула 1

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех
Формула 1 Формула 1

Марко подколол Aston Martin: Глупо переманивать людей и просто надеяться на успех

Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?
Формула 1 Формула 1

Поребрики в Имоле станут проблемой для новых машин Ф1?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.