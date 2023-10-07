Повреждения шин в Катаре напугали Ф1 и вынудили менять правила

Квалификация спринта Гран При Катара, которая должна была стартовать в 16:00 Мск, была перенесена на 20 минут, а пилоты и команды получили возможность провести дополнительную 10-минутную обкатку, чтобы освоиться с новым расположением белых линий в 12-м и 13-м поворотах.

Если это не позволит искоренить проблему, FIA разработала набор очень строгих ограничений на воскресную гонку.

Такие меры стали следствием информации, полученной инженерами Pirelli по итогам прошедших в пятницу тренировки и квалификации. На тех сликах, что использовали гонщики, были обнаружены признаки отслоения силового корда от резиновой структуры в боковинах.

FIA выпустила заявление, в котором говорится, что это может привести к потере давления в шине при ее долгом использовании.

Первичный анализ показал, что причиной проблем стала новая конструкция поребриков, установленных на «Лосаиле» во время недавней реконструкции.

«Скорее всего, наблюдаемый эффект вызван высокочастотным взаимодействием между боковинами и 50-миллимертовами "пирамидками" на поребрике, которое на этой трассе является очень интенсивным при частых атаках этих поребриках», – говорится в документе FIA.

Из-за выявленных сложностей решено было скорректировать границы трассы в связке 12 и 13 поворотов, знакомство с которыми пилоты провели в рамках 10-минутной обкатки.

«Пирамидки» на вершине поребриков в Катаре Фото: Алекс Калинаукас

Кроме того, по итогам субботы будет проведен дополнительный анализ резины. После этого будет принято решения, нужны ли дополнительные меры безопасности в главной гонке уик-энда.

Если ситуация не улучшится, будет установлена максимальная продолжительность отрезка в 20 кругов для нового комплекта шин и в 22 для сликов, которые ранее использовались в квалификации.

Кроме того, каждый гонщик будет обязан совершить по ходу 57 кругов дистанции минимум три пит-стопа.

Ранее Льюис Хэмилтон позитивно отзывался о новых поребриках. «Думаю, они очень хороши, – сказал гонщик Mercedes. – Когда в четверг я проезжал по трассе на скутере, то решал, что они слишком высокие.

Но оказалось, что на деле эти поребрики делают свое дело. Когда ты заезжаешь за их высшую точку, то начинаешь терять время. Именно поэтому я полагаю, что на этой трассе нет необходимости контролировать соблюдение пределов трассы.

Эти поребрики должны стать уроком для всех. Я бы установил такие на многих других трассах».