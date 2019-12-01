Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби
Россиянин закончил последнюю гонку сезона на 9-й позиции, однако уверен, что вполне мог финишировать и на пару мест выше.
Общаясь с журналистами телеканала Sky Sports сразу после финиша Гран При Абу-Даби, Даниил Квят сообщил, что вполне мог финишировать в гонке и выше 9-го места – если бы не повредил свое переднее антикрыло при обгоне Даниэля Риккардо в борьбе за 10-ю позицию на 42-м круге гонки.
«Я не сразу смог понять, как будет действовать Даниэль – займет он правую или левую сторону трассы, – рассказал россиянин о сражении с пилотом Renault. – Поэтому некоторое время я не мог решить, что делать мне самому. В итоге он попытался заблокировать меня, был контакт – и в этот момент у переднего крыла что-то сломалось, конструкция потеряла жесткость. Из-за этого у меня не получилось достать парней, ехавших впереди».
Впрочем, еще один обгон до финиша гонки россиянин все-таки совершил: на 46-м круге Даниил вышел на 9-ю позицию, опередив Нико Хюлькенберга.
Общаясь с журналистами, Квят также порадовался тому, что достаточно сложный сезон закончился на позитивной ноте: «На мой взгляд, мы провели сегодня очень сильную гонку – и она стала достойным завершением года, по ходу которого мы не раз были чрезвычайно сильны. Однако в последних, осенних гонках что-то регулярно мешало мне показать достойный результат, мне весьма часто не везло – и очень здорово, что на последней гонке и я сам, и команда в целом смогли продемонстрировать свои сильные стороны».
Примечательно, что Даниил впервые смог финишировать в Гран При Абу-Даби за рулем болида Toro Rosso: ранее россиянин провел в составе итальянской команды две гонки в ОАЭ, и в обеих сошел с трассы в начале заезда.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби
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