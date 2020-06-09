1963: Фил Хилл (из Ferrari в ATS) 1 / 35 Фотограф: LAT Images Американец Фил Хилл начинал простым механиком, но быстро проявил свой незаурядный талант и вскоре попал в поле зрения Энцо Феррари. Он дебютировал за рулем алой машины в Ф1 в 1958-м и почти сразу поднялся на подиум, а два года спустя одержал дебютную победу в Гран При. Сезон-1961 получился триумфальным для Фила – калифорниец завоевал чемпионскую корону.

1963: Фил Хилл (из Ferrari в ATS) 2 / 35 Фотограф: Патрик Мартиноли Однако в 1962-м в Маранелло назрел раскол: главный конструктор Карло Кити разругался с Феррари и ушел, забрав с собой нескольких ключевых сотрудников, чтобы основать собственную команду. Ее первым пилотом должен был стать Хилл. Проект получил название ATS и оказался полным провалом. Проведя в своем единственном сезоне пять гонок, Фил всего раз добрался до финиша, да и то в семи кругах от победителя.

1976: Эмерсон Фиттипальди (из McLaren в Fittipaldi) 3 / 35 Фотограф: Ford Motor Company До Фиттипальди Формула 1 ничего не знала о Бразилии. Эмерсон все изменил. Юнец с бакенбардами победил уже в четвертой гонке, а с 1972-го постоянно вел борьбу за титул. За четыре сезона он дважды заканчивал чемпионат первым, и еще дважды – вторым. Один титул Фиттипальди завоевал в составе Lotus, став самым молодым в истории чемпионом мира, а второй добыл с McLaren.

1976: Эмерсон Фиттипальди (из McLaren в Fittipaldi) 4 / 35 Фотограф: Жан-Филип Легран Осенью 1975-го гоночная общественность была шокирована объявлением о переходе Фитипальди в новый коллектив. Находящийся на пике карьеры пилот «выбрал сердцем» проект своего старшего брата Вильсона. Fittipaldi гордо называла себя бразильской национальной командой, но по уровню не могла тягаться с грандами. Эмерсон провел в ней пять лет, не одержав ни одной победы и всего дважды побывав на подиуме. Карьера была безнадежно испорчена.

1978: Ники Лауда (из Ferrari в Brabham) 5 / 35 Фотограф: LAT Images История Ники Лауды хорошо известна, но главное внимание в его карьере привлекает период середины 70-х – борьба честолюбивого австрийца с Джеймсом Хантом, его трагическая авария на «Северной петле» и последующее восстановление. Между тем, в 1977 году пилот стал участником другой истории: не сумев ужиться с новым напарником Карлосом Рейтеманом и видя интерес Коммендаторе к молодому Жилю Вильневу, Ники принял щедрое предложение Берни Экклстоуна и решился на переход в Brabham.

1978: Ники Лауда (из Ferrari в Brabham) 6 / 35 Фотограф: LAT Images Один миллион долларов за сезон по тем временам был космической суммой. Вдобавок, Brabham никак нельзя было назвать слабой командой. Во всех гонках, которые Лауда закончил в 1978 году, он получал призовой кубок – а два раза австриец и вовсе победил. Беда была только в том, что таких гонок набралось всего семь. Моторы Alfa Romeo стали проклятием команды, отказывая раз за разом. В сезоне-1979 Ники сошел девять раз подряд – после чего не выдержал, и прямо по ходу очередного уик-энда покинул паддок, завершив карьеру.

1979: Джеймс Хант (из McLaren в Wolf Racing) 7 / 35 Фотограф: LAT Images Джеймс Хант – пусть даже отчасти стараниями современных масс-медиа – считается одной из самых ярких фигур в истории Ф1. Покоритель гоночных трасс и женских сердец и впрямь был хорош, но в силу своего темперамента быстро терял интерес, добившись результата. Завоевав титул чемпиона мира в 1976-м, Хант явно утратил мотивацию. При этом он по-прежнему мог бороться за победы.

1979: Джеймс Хант (из McLaren в Wolf Racing) 8 / 35 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Чтобы «перезарядить батарейки», Хант решил сменить команду. Он начал переговоры с Ferrari, но быстро понял, что в Маранелло его вольному характеру будет слишком тесно. Тогда выбор пал на команду канадского богача Вальтера Вольфа, которая двумя годами ранее шокировала всех, выиграв первый же свой Гран При. Увы, к 1979 году картина изменилась. У Wolf стали заканчиваться деньги, а новая машина вышла неудачной. В такой ситуации могло спасти только одно – упорный труд и непростая борьба в середине пелотона. Джеймса хватило всего на несколько Гран При.

1984: Алан Джонс (возвращение в Ф1 в составе Lola-Haas) 9 / 35 Фотограф: Williams F1 Австралиец Алан Джонс провел в гонках славную карьеру, начав с «младших» серий, и прошел путь от малоизвестного гонщика из хвоста пелотона до чемпиона мира. Он завершил выступления эффектно, как мечтает, наверное, любой – выиграв свою финальную гонку.

1984: Алан Джонс (возвращение в Ф1 в составе Lola-Haas) 10 / 35 Фотограф: Жан-Филип Легран Но Джонсу было только 35 лет, и вскоре оказалось, что ему по-прежнему хочется гоняться. Спустя год он смог найти денег на пару гонок за Arrows – одну не закончил из-за усталости, а во второй стал третьим. На этом бюджет кончился. А еще через год к Алану обратились авторы амбициозного проекта Lola-Haas. Американцы решили создать «дрим-тим», сделав его первым пилотом. Изрядно раздобревший к тому времени Джонс согласился – но на деле команда получилась далеко не мечтой. За два года чемпион так и не смог завоевать хоть один призовой кубок.

1983: Жак Лаффит (из Ligier в Williams) 11 / 35 Фотограф: Sutton Images Вся карьера француза Жака-Анри Лаффита по сути была связана с командой Ligier. Они вместе прогрессировали, добиваясь первых подиумов и побед, а на стыке 70-х и 80-х даже сражались за чемпионские титулы – правда, так ни разу и не добыв их. Но к середине следующего десятилетия в отношениях пилота и команды наметилась некоторая усталость...

1983: Жак Лаффит (из Ligier в Williams) 12 / 35 Фотограф: Жан-Филип Легран ...и Лаффит принял приглашение Williams. Команда в ту пору начинала сотрудничество с Honda, что обещало большие перспективы. Не сложилось. Характер управляемости автомобиля абсолютно не подходил стилю пилота, двигатели на первых порах часто подводили. Вдобавок, Жак со временем стал отмечать, что другому пилоту Кеке Росбергу команда уделяет больше внимания. Ни разу за два сезона не финишировав в тройке, он вернулся в Ligier.

1988: Нельсон Пике (из Williams в Lotus) 13 / 35 Фотограф: LAT Images Сезон 1987 года стал эпическим противостоянием пилотов Williams, в котором Нельсон Пике смог одолеть Найджела Мэнселла и завоевать свою третью чемпионскую корону. Но напарники рассорились, а когда Рон Деннис увел у Фрэнка Уильямса моторы Honda, Пике не смог остаться в команде – именно японцы платили ему большую часть зарплаты.

1988: Нельсон Пике (из Williams в Lotus) 14 / 35 Фотограф: LAT Images Выбор Пике пал на Lotus. Но, как вспоминал сам гонщик позже, в 1988-м у команды были отличные движки Honda, но никудышное шасси, а спустя год после перехода на моторы Judd ситуация изменилась с точностью до наоборот. Итогом стали редкие призовые финиши и большая порция разочарования.

1991: Жан Алези (из Tyrell в Ferrari) 15 / 35 Фотограф: LAT Images Карьера Жана Алези – едва ли не лучший пример того, как много для спортсмена значит умение сделать верный выбор. Когда в 1989-м молодой француз ворвался в Ф1, на скромном Tyrrell смело сражаясь с грандами, сомнений не было – это будущая звезда. Но судьба сыграла с ним злую шутку.

1991: Жан Алези (из Tyrell в Ferrari) 16 / 35 Фотограф: LAT Images Осенью 1990-го у Жана были на руках два контракта на будущий сезон – с Williams и Ferrari. Молодой гонщик никак не мог решиться и сделать выбор. Вариант Фрэнка Уильямса казался более интересным, но англичане словно бы не спешили проявлять инициативу. Между тем, сицилийская кровь Жана манила его в Маранелло. И в итоге он решился. За пять следующих лет пилоты Williams выиграли 39 Гран При – ровно в 39 раз больше, чем Алези на Ferrari.

1995: Жан Алези (из Ferrari в Benetton) 17 / 35 Фотограф: LAT Images Перед сезоном-1996 Жаном снова интересовалась Williams, но в итоге француз перешел в Benetton. Как оказалось, Алези снова сделал совершенно неправильный выбор. Без Шумахера и ушедших с ним Рори Бирна и Росса Брауна Benetton начала стремительно регрессировать. Хотя в 1996 и 1997 годах итальянская команда и оставалась среди лидеров, о борьбе за титул не шло и речи. Алези не смог одержать ни одной победы. После Benetton карьера француза окончательно пошла по нисходящей. За несколько лет выступлений в Sauber, Prost и Jordan Алези лишь раз поднялся на подиум и завершил карьеру, которая могла быть совсем иной.

1995: Найджел Мэнселл (из Williams в McLaren) 18 / 35 Фотограф: LAT Images Мэнселл выиграл сезон-1992 в одни ворота, но тем не менее, в Williams не особо рассчитывали на него в будущем, пожелав заключить контракт с Аленом Простом. Биг Найдж перебрался за океан в CART, сходу начал побеждать и в первом же сезоне триумфально выиграл титул. Однако в следующем году побороться за победу уже не вышло, и Мэнселл задумался о возвращении в Ф1. В 1994 году англичанин провел несколько гонок за Williams и даже одержал одну победу, но в команде из Гроу предпочли заключить контракт с Дэвидом Култхардом. А Мэнселл продолжил карьеру в McLaren.

1995: Найджел Мэнселл (из Williams в McLaren) 19 / 35 Фотограф: LAT Images Недолгая карьера Мэнселла в McLaren стала олицетворением того, что славным гонщикам нужно уметь заканчивать вовремя. Растерявший форму Найджел с трудом влезал в кокпит и в итоге провел лишь два непримечательных этапа, после которых в McLaren расстались с чемпионом, отдав машину Марку Бланделлу. Мэнселл пытался вернуться в Ф1, но те два Гран При остались последними в карьере прославленного англичанина.

1997: Деймон Хилл (из Williams в Arrows) 20 / 35 Фотограф: LAT Images В 1992 году мало кто ожидал, что 32-летний дебютант Ф1 Деймон Хилл всего спустя четыре года станет чемпионом мира. Он упустил шанс в сезоне-1994, но в 1996 году получил безоговорочно лучшую машину, а напарник Жак Вильнев был еще слишком неопытен, чтобы оказать серьезную конкуренцию Хиллу. Несмотря на титул договориться о новом контракте с Williams не удалось. В итоге Деймон сенсационно перешел в Arrows, чей владелец Том Уокиншоу провозглашал амбициозные планы.

1997: Деймон Хилл (из Williams в Arrows) 21 / 35 Фотограф: LAT Images Ни пул солидных спонсоров, ни шинники Bridgestone, ни моторы Yamaha не помогли Arrows – британская команда так и осталась аутсайдером. Машина A18 не отличалась ни скоростью, ни надежностью – единственным светлым пятном стал знаменитый Гран При Венгрии-1997, где благодаря особенностям работы резины Bridgestone на «Хунгароринге» (соперники, использовавшие продукцию Goodyear, столкнулись с проблемами) Arrows поехала чуть ли не быстрее всех. Хилл едва не выиграл ту гонку – помешала лишь поломка коробки передач на последнем круге, из-за чего Деймон остался вторым. Но в целом сезон стал полным провалом – кроме той гонки Хиллу лишь раз удалось набрать очки и в итоге чемпион мира стал лишь 12-м в общем зачете. По окончании сезона Деймон покинул Arrows ради Jordan.

1999: Жак Вильнев (из Williams в BAR) 22 / 35 Фотограф: Renault В драматичной развязке сезона-1997 Вильнев выиграл титул – казалось, что яркого канадца ждет замечательная карьера, полная побед. Но уже следующий сезон стал для Жака разочарованием – Williams не удалось построить конкурентоспособную машину, и раздосадованный канадец принял решение присоединиться к проекту British American Racing, созданным его личным менеджером Крейгом Поллоком. Дебют BAR был намечен на 1999 год, а Вильнев не только подписал контракт боевого гонщика, но и стал совладельцем команды, купив часть акций коллектива.

1999: Жак Вильнев (из Williams в BAR) 23 / 35 Фотограф: Sutton Images Переход в BAR – худшее решение в жизни Вильнева, которое завело его карьеру в тупик. Машины команды ехали довольно быстро, но катастрофически часто ломались – в первом сезоне Жаку вообще не удалось набрать очков. В последующие годы ситуация не исправилась – в лучшем случае BAR и Вильнев боролись в середине пелотона. Канадец пару раз попал на подиум, но не более того – после сезона-2003 он покинул команду. Жак пытался реанимировать карьеру в Renault и Sauber, но успеха не добился и в сезоне-2006 покинул Ф1.

2000: Эдди Ирвайн (из Ferrari в Jaguar) 24 / 35 Фотограф: Sutton Images Эдди Ирвайн – возможно, один из самых недооцененных гонщиков Формулы 1. Во время выступлений в Ferrari ирландец долгое время находился в тени Михаэля Шумахера – по условиям контракта Эдди выполнял обязанности второго пилота при немецком чемпионе. Шанс выйти из сумрака Ирвайн получил в сезоне-1999 – Шумахер сломал ногу и выбыл на длительный срок, а Скудерии пришлось связать чемпионские надежды с ирландцем. Ирвайн в итоге упустил титул – не в последнюю очередь из-за кошмарного пит-стопа на Гран При Европы-1999. А еще до конца сезона Эдди объявил о переходе в Jaguar (бывшую Stewart), из которой концерн Ford планировал сделать топ-команду.

2000: Эдди Ирвайн (из Ferrari в Jaguar) 25 / 35 Фотограф: Jaguar Racing Три сезона, которые Эдди провел в Jaguar, стали для него сплошным разочарованием. Зеленые машины были сколь красивы, столь медленны и ненадежны, не позволяя регулярно бороться даже за очки. Два подиума Ирвайна в Монако-2001 и Италии-2002 стали высшей точкой истории Jaguar. По окончании сезона-2002 Эдди покинул британскую команду, но места в Ф1 найти не сумел и в итоге завершил карьеру.

2005: Хуан-Пабло Монтойя (из Williams в McLaren) 26 / 35 Фотограф: Sutton Images Монтойя лихо влетел в мир Формулы 1 и быстро стал одним из самых заметных персонажей гонок начала века. Сумасшедшие обгоны и захватывающие гонки, зрелищная борьба на трассе и сочные фразы вне ее – болельщики быстро полюбили Хуана-Пабло. Но за четыре года в Williams один из самых ярких гонщиков в истории так и не получил чемпионскую машину, а отношения Монтойи с руководством коллектива разладились. По окончании сезона-2004 колумбиец отправился искать счастья в McLaren, строившую чемпионские планы.

2005: Хуан-Пабло Монтойя (из Williams в McLaren) 27 / 35 Фотограф: XPB Images Вопреки ожиданиям, в команде из Уокинга у Монтойи мало что получилось – колумбийцу мешали нелепые травмы, глупые штрафы и частые поломки. У его напарника Кими Райкконена также хватало проблем, но финн справлялся с ними лучше и в сезоне-2005 именно он вел борьбу за титул с Фернандо Алонсо. Монтойя же сражался с собственной машиной, не подходящей его стилю, допускал ошибки и закончил тот чемпионат лишь четвертым. А в 2006 году после нескольких разочаровывающих Гран При McLaren и Монтойя расстались прямо в середине сезона. Затем колумбиец и вовсе заявил об уходе из серии, предпочтя Формуле 1 NASCAR. Хотя Монтойя и не выиграл титул, он значил для Ф1 больше, чем некоторые чемпионы мира – для серии его уход стал огромной потерей, о которой многие болельщики жалеют до сих пор.

2005: Ральф Шумахер (из Williams в Toyota) 28 / 35 Фотограф: XPB Images От Ральфа Шумахера, как и от Хуана-Пабло Монтойи, также ждали многого – после нескольких ярких гонок за Jordan немца пригласили в Williams. Ральф выступал на хорошем уровне, но ему всегда чего-то не хватало, чтобы стать претендентом на титул – хотя в годы гегемонии его брата шансы на победу у Williams были лишь в сезоне-2003. В конце 2004 года Ральф принял решение покинуть Williams ради сверхбогатой заводской команды Toyota, чей бюджет обещал борьбу за титул в самое ближайшее время.

2005: Ральф Шумахер (из Williams в Toyota) 29 / 35 Фотограф: XPB Images То, что за годы, проведенные Ральфом в Toyota, немец так и не смог побороться за титул – скорее, «заслуга» самой японской команды, нежели следствие ошибок Шумахера. Выбрасывая сотни миллионов каждый год, в Toyota так и не приблизились к созданию действительно конкурентоспособной машины. Но и сам Ральф был небезупречен – зачастую немец выглядел слабее своего напарника Ярно Трулли. Завоевав всего три подиума за три сезона, в конце 2007 года Шумахер ушел из Toyota и завершил выступления в Ф1 в целом, продолжив карьеру в DTM.

2010: Рубенс Баррикелло (из Brawn в Williams) 30 / 35 Фотограф: XPB Images «Вечно второй» Рубенс остался им и после Ferrari – после того, как Росс Браун превратил останки Honda в ошеломляюще быструю Brawn GP, Баррикелло не смог навязать борьбу Дженсону Баттону в первых Гран При сезона, ставших ключевыми. Напарник бразильца стал чемпионом и перешел в McLaren, а самому Рубенсу также не нашлось места в команде из Бракли, превратившейся в Mercedes – новым местом работы Баррикелло стала Williams.

2010: Рубенс Баррикелло (из Brawn в Williams) 31 / 35 Фотограф: XPB Images Рубенс провел два года в команде из Гроу, в которых не было особого смысла. Дела в Williams стремительно приходили в упадок – если в сезоне-2010 английский коллектив еще регулярно набирал очки, то в 2011 году из-за моторов Cosworth и провального шасси команда упала на дно, проведя худший сезон в истории. Баррикелло отчаянно пытался остаться в Williams, но руководство коллектива перед сезоном-2012 предпочло ему рента-драйверов Пастора Мальдонадо и Бруно Сенну. В своем последнем сезоне бразилец набрал лишь четыре очка и отправился покорять IndyCar.

2010: Михаэль Шумахер (возвращение в Ф1 в составе Mercedes) 32 / 35 Фотограф: LAT Images Перед сезоном-2010 семикратный чемпион мира потряс мир, вернувшись в Формулу 1 после трехлетнего перерыва. Шумахер принял предложение Mercedes, создавшей полноценную заводскую команду в Ф1 и воссоединился с Россом Брауном – одним из главных творцов успеха Михаэля в Benetton и Ferrari. Альянс Шумахера и Брауна вкупе с огромными ресурсами немецкого концерна внушал фанатам Красного Барона надежды на новые победы.

2010: Михаэль Шумахер (возвращение в Ф1 в составе Mercedes) 33 / 35 Фотограф: XPB Images У Mercedes и Шумахера ничего не получилось – инженерам из Бракли не удавалось создавать машины, способные регулярно бороться за победы, а сам Михаэль обычно выглядел бледной тенью самого себя. Немцу не хватало скорости, и он нередко допускал нехарактерные для себя ошибки. Во всех трех сезонах в «серебряных стрелах» Шумахер проиграл внутрикомандное сражение Нико Росбергу и всего раз сумел подняться на подиум. Мало кто ожидал, что возвращение семикратного чемпиона мира получится столь неудачным – и осенью 2012 года Шуми объявил об окончательном завершении карьеры.

2015: Фернандо Алонсо (из Ferrari в McLaren) 34 / 35 Фотограф: XPB Images Алонсо приходил в Ferrari с надеждами на третий титул, а самой Скудерией рассматривался, как полноценный наследник Шумахера. В Маранелло все было выстроено под испанца, ставшего безоговорочным первым пилотом команды. Однако за пять лет в Ferrari Фернандо так и не смог стать чемпионом – в 2010 и в 2012 годах он упустил победу в последних гонках, но обычно уровень машин Скудерии просто не позволял сражаться за титул. В 2014 году отношения между Алонсо и новым руководством Ferrari испортились – в Маранелло предпочли пригласить Себастьяна Феттеля, а Фернандо ушел в McLaren.