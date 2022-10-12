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Формула 1 с 2019 года не приезжала на «Сузуку». Из-за этого сразу четырем гонщикам пришлось открывать для себя эту трассу по ходу прошедшего уик-энда (строго говоря, Юки Цунода гонялся здесь в 2018-м в японской Формуле 4, но тот опыт вряд ли чем-то помог гонщику).

Из-за этого Николя Латифи по ходу второй пятничной тренировки запутался с тем, куда ехать. После поворота 130R он свернул направо, не дожидаясь «эски» – и оказался на участке трассы, который используется для короткой конфигурации.

Он был перекрыт для сквозного проезда, потому канадцу пришлось разворачиваться и выезжать из тупика (видео здесь). Ситуация усугубилась тем, что по радио пилот Williams сказал: «Не очень понял, что сейчас произошло. Машина ведет себя странно. Но я в порядке».

Как сам Латифи объяснил Motorsport.com, он действительно свернул не туда, но вот переговоры, попавшие в эфир, вообще не имели отношения к происходящему.

«Радио выдали в трансляцию с задержкой, – сказал гонщик. – Я говорил это в другой момент, когда машина действительно веля себя странно.

Это произошло по моей вине, и мы с инженером обсуждали, что делать. Изначально я должен был проехать еще круг, но затем мне внезапно скомандовали свернуть на пит-лейн. Так что в тот момент я активно менял настройки на руле, поднял глаза на трассу, увидел правый поворот и поехал туда. Но это был не тот поворот.

Я еще толком не поездил по трассе к тому моменту, только узнавал ее (всю пятницу шел дождь – прим.ред.). И не сразу понял, что мне нужен был более плавный поворот. Я тут же вышел на связь и сказал: "Упс", но потом сообразил, что произошло.

Забавный момент, но из-за того, что в эфир вывели радио, все поняли его не так».

В гонке Латифи стартовал с 19-й позиции, но благодаря раннему пит-стопу смог подняться до восьмого места и в итоге финишировал девятым, заработав первые очки в сезоне.

Команда уже объявила, что не станет продлевать сотрудничество с Николя в 2023 году.

Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Энди Хон / Motorsport Images