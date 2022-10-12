Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Анализ: почему соперники вовсе не считают нарушение Red Bull незначительным Следующая / Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Поворот не туда. Латифи посмеялся над тем, как заехал в тупик на «Сузуке»

Впервые оказавшись на японской трассе, пилот Williams в пятницу спутал ее конфигурацию и попал в довольно нелепое положение

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер
Поворот не туда. Латифи посмеялся над тем, как заехал в тупик на «Сузуке»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формула 1 с 2019 года не приезжала на «Сузуку». Из-за этого сразу четырем гонщикам пришлось открывать для себя эту трассу по ходу прошедшего уик-энда (строго говоря, Юки Цунода гонялся здесь в 2018-м в японской Формуле 4, но тот опыт вряд ли чем-то помог гонщику).

Из-за этого Николя Латифи по ходу второй пятничной тренировки запутался с тем, куда ехать. После поворота 130R он свернул направо, не дожидаясь «эски» – и оказался на участке трассы, который используется для короткой конфигурации. 

Он был перекрыт для сквозного проезда, потому канадцу пришлось разворачиваться и выезжать из тупика (видео здесь). Ситуация усугубилась тем, что по радио пилот Williams сказал: «Не очень понял, что сейчас произошло. Машина ведет себя странно. Но я в порядке».

Как сам Латифи объяснил Motorsport.com, он действительно свернул не туда, но вот переговоры, попавшие в эфир, вообще не имели отношения к происходящему.  

«Радио выдали в трансляцию с задержкой, – сказал гонщик. – Я говорил это в другой момент, когда машина действительно веля себя странно. 

Это произошло по моей вине, и мы с инженером обсуждали, что делать. Изначально я должен был проехать еще круг, но затем мне внезапно скомандовали свернуть на пит-лейн. Так что в тот момент я активно менял настройки на руле, поднял глаза на трассу, увидел правый поворот и поехал туда. Но это был не тот поворот. 

Я еще толком не поездил по трассе к тому моменту, только узнавал ее (всю пятницу шел дождь – прим.ред.). И не сразу понял, что мне нужен был более плавный поворот. Я тут же вышел на связь и сказал: "Упс", но потом сообразил, что произошло.

Забавный момент, но из-за того, что в эфир вывели радио, все поняли его не так».

В гонке Латифи стартовал с 19-й позиции, но благодаря раннему пит-стопу смог подняться до восьмого места и в итоге финишировал девятым, заработав первые очки в сезоне.

Команда уже объявила, что не станет продлевать сотрудничество с Николя в 2023 году.  

Николя Латифи, Williams FW44

Николя Латифи, Williams FW44

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Анализ: почему соперники вовсе не считают нарушение Red Bull незначительным
Предыдущая новость

Анализ: почему соперники вовсе не считают нарушение Red Bull незначительным
Следующая новость

Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни

Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни
Люк Смит Больше от
Люк Смит
«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой
Формула 1

«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой

W Series отменила все оставшиеся гонки из-за проблем с бюджетом
W Series

W Series отменила все оставшиеся гонки из-за проблем с бюджетом

Гасли наказали за скорость под красными флагами. Но формально Гран При Японии
Формула 1

Гасли наказали за скорость под красными флагами. Но формально

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре
Формула 1

Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре

Латифи объяснил, за что его уволили из Williams
Формула 1

Латифи объяснил, за что его уволили из Williams

Латифи рассказал, что думает о триумфе де Вриса Гран При Италии
Формула 1

Латифи рассказал, что думает о триумфе де Вриса

Williams Больше от
Williams
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии
Формула 1

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях Гран При Сингапура
Формула 1

Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Технический анализ: что интересного команды привезли в Японию
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: что интересного команды привезли в Японию

Едва ли не самые примечательные новинки на «Сузуке» были у команд из второй половины пелотона, но и лидеры не стояли на месте

Ферстаппен рассказал, в какой момент по ходу сезона поверил в титул
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рассказал, в какой момент по ходу сезона поверил в титул

Как оказалось, мысль о чемпионстве появилась у лидера Red Bull задолго до Сузуки

Ральф Шумахер урезонил FIA и Гасли: Им всем стоит задать себе вопросы
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер урезонил FIA и Гасли: Им всем стоит задать себе вопросы

Одной из главных тем для обсуждения после Гран При Японии стал эпизод в самом начале, когда пилот AlphaTauri промчался мимо трактора-эвакуатора и очень испугался

Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни
Формула 1 Формула 1

Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни

Глава McLaren раскрыл подробности того, как команда пришла к мысли досрочно отказаться от услуг победителя восьми Гран При и что при этом происходило

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.