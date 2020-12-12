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Формула 1 / Новость

Поведение шин поставило Леклера в тупик

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Поведение шин поставило Леклера в тупик
Автор:
, Редактор
Соавтор: Адам Купер

В финале квалификации гонщик Ferrari проехал даже медленнее, чем в первом сегменте – почему, он сам так и не понял

На Гран При Сахира Шарль Леклер подарил поклонникам Скудерии надежду, завоевав четвертую стартовую позицию. Однако гонка продлилась для него всего несколько поворотов, а за устроенную аварию его еще и наказали потерей трех мест на решетке в Абу-Даби.

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Однако и без штрафа ни о какой борьбе с лидерами на «Яс-Марине» не было и речи. Монегаск смог пройти в финал квалификации на более жестких шинах Medium, но там стал по скорости только девятым. 

«Я отчасти расстроен, потому что хотел добиться в третьем сегменте большего, но не сделал это, – объяснил Шарль на медиа-брифинге, отвечая на вопрос, почему его итоговый результат оказался на две десятых хуже времени в Q1. – В финале у нас по какой-то причине возникло куда больше сложностей из-за перегрева резины. 

С этим надо разобраться. Хорошо еще, что получилось пройти в третий сегмент на Medium».

Шарль добавил: «Сложность была в том, чтобы шины не слишком нагревались под конец круга. Из-за их перегрева мы теряли на третьем секторе достаточно много времени». 

Из-за штрафа гонщику предстоит стартовать 12-м, но он не увидел большой сложности в потере стартовых позиций: «В конечном счете все закончилось не так и плохо. Если бы у нас была возможность выбора состава, мы бы предпочли именно Medium.

Здорово, что нам удалось хорошо справиться с работой во втором сегменте, мы сможем стартовать на предпочтительном составе.

Было бы куда сложнее [начинать гонку на Soft]. На них я получил бы преимущество по ходу двух первых кругов, но затем они начинают быстро терять кондиции [из-за износа]».

Напарник Леклера по Скудерии Себастьян Феттель и безо всяких штрафов не смог подняться в квалификации выше 13-й позиции. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Алекс Калинаукас

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