Поведение шин поставило Леклера в тупик

На Гран При Сахира Шарль Леклер подарил поклонникам Скудерии надежду, завоевав четвертую стартовую позицию. Однако гонка продлилась для него всего несколько поворотов, а за устроенную аварию его еще и наказали потерей трех мест на решетке в Абу-Даби.

Однако и без штрафа ни о какой борьбе с лидерами на «Яс-Марине» не было и речи. Монегаск смог пройти в финал квалификации на более жестких шинах Medium, но там стал по скорости только девятым.

«Я отчасти расстроен, потому что хотел добиться в третьем сегменте большего, но не сделал это, – объяснил Шарль на медиа-брифинге, отвечая на вопрос, почему его итоговый результат оказался на две десятых хуже времени в Q1. – В финале у нас по какой-то причине возникло куда больше сложностей из-за перегрева резины.

С этим надо разобраться. Хорошо еще, что получилось пройти в третий сегмент на Medium».

Шарль добавил: «Сложность была в том, чтобы шины не слишком нагревались под конец круга. Из-за их перегрева мы теряли на третьем секторе достаточно много времени».

Из-за штрафа гонщику предстоит стартовать 12-м, но он не увидел большой сложности в потере стартовых позиций: «В конечном счете все закончилось не так и плохо. Если бы у нас была возможность выбора состава, мы бы предпочли именно Medium.

Здорово, что нам удалось хорошо справиться с работой во втором сегменте, мы сможем стартовать на предпочтительном составе.

Было бы куда сложнее [начинать гонку на Soft]. На них я получил бы преимущество по ходу двух первых кругов, но затем они начинают быстро терять кондиции [из-за износа]».

Напарник Леклера по Скудерии Себастьян Феттель и безо всяких штрафов не смог подняться в квалификации выше 13-й позиции.