Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

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Прошло ровно 12 месяцев с того момента, как тесты в Бахрейне стали первым шагом на долгом и болезненном пути, который команда Mercedes прошла с «беспонтонной» машиной W13. Ошибка, допущенная на ранней стадии проектирования, превратила потенциально быструю идею в капризную и трясучую реальность.

В этот четверг Mercedes вместе с остальными участниками чемпионата приступила к работе с моделью 2023 года. На презентации представители команды говорили, что сохранили прежнюю концепцию, лишь исправив все допущенные ошибки.

Первый день тестов Льюис Хэмилтон завершил с шестым результатом, а Джордж Расселл с утра стал пятым. Однако, по мнению руководителя команды Тото Вольфа, главным на этот раз было не время круга, а поведение машины.

«Похоже, она вышла правильно сбалансированной, – рассказал австриец репортерам. – Болтанки нет, и это хорошая новость. Единственное место [где раскачка возникает] – большая кочка в конце главной прямой.

Так что у нас есть годная стартовая точка. Мы уже собрали много данных, так как после прошлого года вопрос корреляции между теорией и практикой имеет для нас особую значимость. Так что мы пробовали разные варианты».

Отвечая на вопрос, было ли отмечено «козление», австриец отметил: «Нет, пока мы его не увидели. Есть небольшие вертикальные перемещения шасси в быстром 12-м повороте. Но это и близко нельзя сравнивать с тем, что было в прошлом году. Сейчас это никак не ограничивает эффективность».

Вольф продолжил: «[В 2022-м] мы сразу поняли, что попали в сложную ситуацию. Машиной просто невозможно было нормально управлять. Сейчас все совсем иначе.

Думаю, у нас есть надежный базис для дальнейших работ по оптимизации машины. Пока мы еще не занимались этим. Прежде нужно разобраться, нет ли в каких-то областях препятствий для повышения эффективности, как болтанка год назад. Так что просто движемся по программе».

Интересно, что те же две точки кольца в Сахире отметил и глава Ferrari Фредерик Вассер. «Это совсем не то, что год назад, когда машина прыгала как кенгуру, – сказал француз. – На этой трассе есть две зоны, перед первым поворотом и в 12-м, которые более кочковатые, чем остальные. Но это проблема совсем другого уровня».

Тесты Формулы 1 продолжатся в Бахрейне в пятницу.