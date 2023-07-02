Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера

После штрафа за блокировку Шарль Леклер стартовал в субботней гонке с девятой позиции. Когда трасса, которая на первых кругах была влажной, стала постепенно подсыхать, пелотон разделился на две части – кто-то поехал дальше на промежуточной резине, кто-то сменил ее на слики.

Пилот Ferrari предпочел провести пит-стоп на 18-м круге из 24 – однако, в отличие от тех, кто после этого начал отыгрывать позиции и прорываться вперед, Шарлю не удалось добиться ощутимого прогресса, и он финишировал 12-м, в 20 секундах от Нико Хюлькенберга на такой же резине.

Отсутствие скорости в таких условиях озадачило пилота – тем более, что в нынешнем сезоне участникам Формулы 1 часто приходится выступать на сырой трассе.

«Пока нам безумно сложно в ситуации, когда надо ехать на сликах по трассе, которая наполовину сухая, а наполовину мокрая, – объяснил Леклер на медиа-сессии. – У меня просто не было никакой скорости.

С этим непременно надо разобраться, так как подобное происходит уже на трех этапах кряду. Как только мы оказываемся в подобных условиях, начинаются проблемы.

Такое впечатление, что что-то в моем стиле пилотирования мешает машине, из-за этого я теряю уверенность в ней и испытываю серьезные сложности.

Очень обидно, что так получается. Я буду стараться изо всех сил, чтобы выглядеть сильнее в переходных условиях».

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс остался в спринте на промежуточной резине и добился лучшего в сезоне третьего результата.

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Комментируя по просьбе Motorsport.com, в чем именно состоит проблема, Шарль рассказал: «Прежде всего в балансе машины в конечной фазе торможения. Это вход в повороты, именно там сложнее всего.

В особенности это касается быстрых поворотов, несколько раз машину дергало, и я едва не терял контроль над ней».

В главной гонке Гран При Австрии Леклер и Сайнс будут стартовать вторым и третьим.

«Подиум возможен, – сказал монегаск. – Победа – эта уже другая история. Я ожидаю, что Макс [Ферстаппен, стартующий с поула] и Red Bull будут сильны.

Но если будет полностью сухо или полностью мокро, то мы тоже весьма быстры. Лишь бу не переходные условия, тогда нам придется сложно».

Прогноз не обещает осадков во время гонки, однако к моменту старта в 16:00 асфальт может еще оставаться сырым после прошедшего дождя.