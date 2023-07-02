Предыдущая / Стартовая решетка Гран При Австрии Следующая / Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера

Монегаск признал, что в спринте ему было «до безумия сложно» контролировать машину после перехода на слики

Филип Клерен
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60

После штрафа за блокировку Шарль Леклер стартовал в субботней гонке с девятой позиции. Когда трасса, которая на первых кругах была влажной, стала постепенно подсыхать, пелотон разделился на две части – кто-то поехал дальше на промежуточной резине, кто-то сменил ее на слики. 

Пилот Ferrari предпочел провести пит-стоп на 18-м круге из 24 – однако, в отличие от тех, кто после этого начал отыгрывать позиции и прорываться вперед, Шарлю не удалось добиться ощутимого прогресса, и он финишировал 12-м, в 20 секундах от Нико Хюлькенберга на такой же резине. 

Отсутствие скорости в таких условиях озадачило пилота – тем более, что в нынешнем сезоне участникам Формулы 1 часто приходится выступать на сырой трассе. 

«Пока нам безумно сложно в ситуации, когда надо ехать на сликах по трассе, которая наполовину сухая, а наполовину мокрая, – объяснил Леклер на медиа-сессии. – У меня просто не было никакой скорости. 

С этим непременно надо разобраться, так как подобное происходит уже на трех этапах кряду. Как только мы оказываемся в подобных условиях, начинаются проблемы. 

Такое впечатление, что что-то в моем стиле пилотирования мешает машине, из-за этого я теряю уверенность в ней и испытываю серьезные сложности. 

Очень обидно, что так получается. Я буду стараться изо всех сил, чтобы выглядеть сильнее в переходных условиях».

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс остался в спринте на промежуточной резине и добился лучшего в сезоне третьего результата. 

Читайте также:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Комментируя по просьбе Motorsport.com, в чем именно состоит проблема, Шарль рассказал: «Прежде всего в балансе машины в конечной фазе торможения. Это вход в повороты, именно там сложнее всего. 

В особенности это касается быстрых поворотов, несколько раз машину дергало, и я едва не терял контроль над ней». 

В главной гонке Гран При Австрии Леклер и Сайнс будут стартовать вторым и третьим. 

«Подиум возможен, – сказал монегаск. – Победа – эта уже другая история. Я ожидаю, что Макс [Ферстаппен, стартующий с поула] и Red Bull будут сильны. 

Но если будет полностью сухо или полностью мокро, то мы тоже весьма быстры. Лишь бу не переходные условия, тогда нам придется сложно».

Прогноз не обещает осадков во время гонки, однако к моменту старта в 16:00 асфальт может еще оставаться сырым после прошедшего дождя.  

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Стартовая решетка Гран При Австрии

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Формула 1
Гран При Австрии

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте

Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте

Формула 1
Гран При Австрии

Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Формула 1
Гран При Австрии

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Стартовая решетка Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии

Леклера переставили на три позиции за блокировку

Леклера переставили на три позиции за блокировку

Формула 1
Гран При Австрии

Леклера переставили на три позиции за блокировку Леклера переставили на три позиции за блокировку

Ferrari Больше от
Ferrari
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Австрии

Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.