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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о квалификации

Ферстаппен и Перес принесли Red Bull первый в истории первый ряд в Шпильберге

Макс и Серхио опередили соперников в квалификации спринта, Ландо Норрис из McLaren стал третьим, для Mercedes субботняя сессия оказалась полным кошмаром

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, обладатель поула

Борьба стартовала на сырой трассе, и квалификацию объявили дождевой – это дало командам возможность использовать любые шины без оглядки на правила для сухих условий. По ходу заездов судьи вновь не засчитали множеству пилотов быстрые круги из-за нарушения пределов трассы. 

Первая попытка в финале осталась за главным фаворитом Максом Ферстаппеном – 1:04.613. Голландец опередил Ландо Норриса с Серхио Пересом, тогда как Карлос Сайнс, который в первой части квалификации лишь чудом успел проехать зачетный круг и продолжить борьбу, показал четвертое время на более жесткой резине Medium (С4).

Решающие круги привели к перестановкам, но не изменили главного: Ферстаппен, практически повторив свое пятничное время, остался на первой строчке (1:04.440). Благодаря Пересу у Red Bull впервые за всю историю будет первый стартовый ряд на домашней трассе (+0,493).

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Норрис остался третьим, уступив мексиканцу менее десятой, а второй ряд с пилотом McLaren разделит удивительный Нико Хюлькенберг, который проехал свой лучший круг на Medium. 

Пилоты Ferrari на этот раз остались только пятым и шестым – Карлос Сайнс превзошел Шарля Леклера.

Обновление: Леклера переставили на три позиции за блокировку

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Единственным пилотом, за исключением Ферстаппена, кто повторил пятничный резудьтат, оказался Фернандо Алонсо, который вновь будет стартовать седьмым, на одну позицию выше своего партнера по Aston Martin Лэнса Стролла.

Замкнули десятку Эстебан Окон с Кевином Магнуссеном – оба пилота Haas дошли до финала впервые в нынешнем сезоне.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Гидравлика Джорджа

Еще в конце первого сегмента Джордж Расселл пожаловался на неполадки в гидравлической системе (по всей видимости, в коробке передач). Механики Mercedes героически пытались исправить машину, но времени на ремонт не хватило, и пилот так и не покинул гаража команды.

В спринте он будет стартовать лишь 15-м – и этот результат стал лучшим для Mercedes (подробности ниже)! 

Оба гонщика AlphaTauri, днем ранее оставшиеся в первом сегменте, в этот раз дошли до второго. На этой же стадии из борьбы выбыли участники пятничного финала Алекс Элбон и Пьер Гасли.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Белая линия Льюиса

Главной неожиданностью первой частью квалификации стала осечка Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион потерял круг из-за выезда за белую линию в девятом повороте – и вместо шестого места остался только 18-м. Пилот Mercedes попробовал провести еще одну попытку, но попал в трафик – по информации Sky Sports, ему помешал Макс Ферстаппен.

Вместе с Льюисом из борьбы выбыли оба пилота Alfa Romeo – Чжоу Гуаньюй, вдобавок, улетел с сырого асфальта в финальном повороте в самом начале сессии, а в конце ему не хватило лишь одной тысячной, – Оскар Пиастри и Логан Сарджент. 

Судьи, кроме того, дополнительно изучат эпизод, в котором Шарль Леклер помешал Пиастри.

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Результаты квалификации спринта Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'04.440  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'04.933 0.493
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'05.010 0.570
4 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'05.084 0.644
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'05.136 0.696
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'05.245 0.805
7 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'05.258 0.818
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'05.347 0.907
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'05.366 0.926
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'05.912 1.472
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'06.152 1.712
12 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'06.360 1.920
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'06.369 1.929
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'06.593 2.153
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes    
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'07.062 2.622
17 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'07.106 2.666
18 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'07.282 2.842
19 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'07.291 2.851
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1'07.426 2.986
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Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
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