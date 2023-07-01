Ферстаппен и Перес принесли Red Bull первый в истории первый ряд в Шпильберге

Борьба стартовала на сырой трассе, и квалификацию объявили дождевой – это дало командам возможность использовать любые шины без оглядки на правила для сухих условий. По ходу заездов судьи вновь не засчитали множеству пилотов быстрые круги из-за нарушения пределов трассы.

Первая попытка в финале осталась за главным фаворитом Максом Ферстаппеном – 1:04.613. Голландец опередил Ландо Норриса с Серхио Пересом, тогда как Карлос Сайнс, который в первой части квалификации лишь чудом успел проехать зачетный круг и продолжить борьбу, показал четвертое время на более жесткой резине Medium (С4).

Решающие круги привели к перестановкам, но не изменили главного: Ферстаппен, практически повторив свое пятничное время, остался на первой строчке (1:04.440). Благодаря Пересу у Red Bull впервые за всю историю будет первый стартовый ряд на домашней трассе (+0,493).

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Норрис остался третьим, уступив мексиканцу менее десятой, а второй ряд с пилотом McLaren разделит удивительный Нико Хюлькенберг, который проехал свой лучший круг на Medium.

Пилоты Ferrari на этот раз остались только пятым и шестым – Карлос Сайнс превзошел Шарля Леклера.

Обновление: Леклера переставили на три позиции за блокировку

Читайте также: Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте

Единственным пилотом, за исключением Ферстаппена, кто повторил пятничный резудьтат, оказался Фернандо Алонсо, который вновь будет стартовать седьмым, на одну позицию выше своего партнера по Aston Martin Лэнса Стролла.

Замкнули десятку Эстебан Окон с Кевином Магнуссеном – оба пилота Haas дошли до финала впервые в нынешнем сезоне.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Гидравлика Джорджа

Еще в конце первого сегмента Джордж Расселл пожаловался на неполадки в гидравлической системе (по всей видимости, в коробке передач). Механики Mercedes героически пытались исправить машину, но времени на ремонт не хватило, и пилот так и не покинул гаража команды.

В спринте он будет стартовать лишь 15-м – и этот результат стал лучшим для Mercedes (подробности ниже)!

Оба гонщика AlphaTauri, днем ранее оставшиеся в первом сегменте, в этот раз дошли до второго. На этой же стадии из борьбы выбыли участники пятничного финала Алекс Элбон и Пьер Гасли.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Белая линия Льюиса

Главной неожиданностью первой частью квалификации стала осечка Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион потерял круг из-за выезда за белую линию в девятом повороте – и вместо шестого места остался только 18-м. Пилот Mercedes попробовал провести еще одну попытку, но попал в трафик – по информации Sky Sports, ему помешал Макс Ферстаппен.

Вместе с Льюисом из борьбы выбыли оба пилота Alfa Romeo – Чжоу Гуаньюй, вдобавок, улетел с сырого асфальта в финальном повороте в самом начале сессии, а в конце ему не хватило лишь одной тысячной, – Оскар Пиастри и Логан Сарджент.

Судьи, кроме того, дополнительно изучат эпизод, в котором Шарль Леклер помешал Пиастри.

Результаты квалификации спринта Гран При Австрии