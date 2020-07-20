«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
От машины Гасли пахнет шашлыком, Элбон просит больше мощности и меньше Ferrari – а Квят говорит в пустоту
Читайте также:
Ферстаппен в первой тренировке недоволен блокировкой со стороны соперника
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ферстаппен: Ты, *****, слепой, *****, что ли? Ну правда…
Читайте также:
Гасли на второй тренировке сообщает о тревожных симптомах
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Гасли: Пахнет, как будто горит что-то в машине. Запах... словно у меня барбекю сзади. Не представляю, что это такое.
Читайте также:
Райкконен во второй тренировке жалуется на машину
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Райкконен: Что-то не чувствую, чтоб что-то к лучшему менялось.
Alfa Romeo: Шины спереди прогреваются с трудом по-прежнему.
Райкконен: Да, но дело не только в передних. Задним тоже ******. Зацеп нулевой.
Читайте также:
Латифи развернуло в третьей тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Латифи: Я вылетел, вылетел. Машина в порядке.
Williams: Принято. Осторожнее возвращайся. Феттель близко, Гасли близко – 12-й поворот. Аккуратно возвращайся.
Читайте также:
В первом сегменте квалификации Расселл в какой-то момент показывает 3-е время (в итоге оно окажется 9-м)
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Расселл: Вот так круг! Вот так круг!
Читайте также:
Леклер в первом сегменте недоволен блокировкой со стороны Haas
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Леклер: Мы прошли или нет? Это… ну правда… Это Haas – понятия не имею, кто именно. Раз мне давали штраф в прошлом году – ему тоже должны дать.
Ferrari: Принято. Отметили это.
Читайте также:
Элбон общается с командой по ходу второго сегмента
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
(перед первой попыткой)
Элбон: Давайте в следующий раз за Ferrari не будем выезжать.
Red Bull: Принято. Сейчас сделай, что сможешь.
(перед второй попыткой)
Red Bull: Держись. Ты последний в группе. У нас запас в 14 секунд.
Элбон: Ну парни, чего мы снова ждали?
(по завершении быстрого круга во второй попытке: Элбон показал 13-е время и не смог пройти в третий сегмент)
Элбон: Простите, парни. Но говорил же, говорил – не сажайте меня в трафик.
Red Bull: Принято, Алекс, в боксах обсудим.
Читайте также:
Стролл занял третье место в квалификации
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Стролл: Машина сегодня огонь! Да! Ха-ха! Ух!
Racing Point: Подтверждаю, ты третий, Лэнс. Круто проехал, приятель. Молодец!
Стролл: Да, парни! Да!
Читайте также:
Хэмилтон выиграл квалификацию
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Mercedes: Гони к нам, Льюис! Просто молоток! Поймал волну тут!
Хэмилтон: Воу!
Читайте также:
Ферстаппен обращается к команде перед стартом
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ферстаппен: Хочу сказать, что вы справились просто здорово. Что-то невероятное. Спасибо огромное!
Читайте также:
Магнуссен совещается с командой на прогревочном круге
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Haas: Так, Кевин, думаю, надо заезжать сейчас. Заезжай.
Магнуссен: Да, согласен. Слики ставим, да? Слики? Еду в боксы, ставим слики.
Haas: Да, пит-стоп, ставим слики.
Магнуссен: Еду в боксы. В боксы за сликами. В боксы за сликами.
Читайте также:
Квят обращается к команде на прогревочном круге
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Квят: Я могу заехать за сликами вместо старта? Ответьте. Я могу остаться на мокрых, если хотите. Я думаю, мы можем сильный ход сделать сейчас… (чуть позже) Магнуссен в боксах.
Читайте также:
Леклер на 9-м круге не может отбить атаку Боттаса
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Леклер: Мягкие [шины] эти... Дрянь просто.
Хэмилтон общается с командой на 10-м круге
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Mercedes: Отрыв от Ферстаппена – 9,2. Он сообщает, что может держать темп.
Хэмилтон: Кажется, вы сказали, Ферстаппен сошел…
Mercedes: Его починили на решетке.
Элбон связывается с командой на 16-м круге, находясь между двумя Ferrari
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Элбон: Дайте мне больше мощности. Что мешает?
Читайте также:
Ферстаппен недоволен круговыми
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ферстаппен: Чувак, они должны приказать им подвинуться. Я тут за второе место бьюсь.
Red Bull: Принято, Макс. Пытаемся что-то сделать.
(кругом позже)
Ферстаппен: А Боттас как далеко от меня?
Red Bull: Прямо за тобой.
(еще позже)
Ферстаппен: Уберите эти ****** тачки нафиг!
Читайте также:
Mercedes не может решить вопрос с пит-стопом Хэмилтона в конце гонки
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Хэмилтон: А в чем дело вообще?
Mercedes: Погоди, Льюис, нам самим бы понять.
Читайте также:
Леклер жалуется на машину
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Леклер: Баланса просто нет. Делаю что могу – но та-ак тяжело.
Читайте также:
Хэмилтон выигрывает гонку
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Mercedes: Мчи к нам, Льюис! Просто мастер-класс, чувак. Что за результат. И лучший круг, и победа. Просто прекрасно все прошло.
Хэмилтон: Фантастика просто, парни! Горд за вас и просто счастлив, спасибо вам!
Читайте также:
Ферстаппен финиширует вторым
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ферстаппен: Ха-ха! Да, парни! Вот так результат. Хочу сказать огромное спасибо механикам. Они просто спасли эту гонку. Вы сделали что-то легендарное. Спасибо огромное!
Стролл финиширует четвертым
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Racing Point: Ты четвертый, молодец, все здорово.
Стролл: Приятная гонка была, парни! Нормально очков подняли. Только вперед!
Racing Point: Ты был хорош.
Стролл: Жаловаться не приходится нам, да?
Racing Point: Мы и не ноем.
Читайте также:
Магнуссен финиширует 9-м
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Haas: Клетчатый флаг, клетчатый флаг. Ты девятый, девятый. Мужик… Последние круги были просто замечательные. Восторг, Кевин, просто восторг! Девятый!
Магнуссен: Веришь-нет? Веришь-нет?
Haas: Ну ты и водила, парень! Здорово!
Магнуссен: У-ху-ху! А-а-а-а! Столько радости. Столько радости – с девятого места! Прям как будто победил.
Haas: Еще сделаем, что сможем. Но сейчас было круто!
Магнуссен: Молодец, мужик!
Haas: Круги в конце были убойные, просто убойные.
Магнуссен: Спасибо, парни! Можем ведь. Можем ведь. И тебе спасибо, ты просто молодец. У меня все было, что нужно. Поцеловать тебя хочу.
Haas: А вот давай.
Хотите послушать все это сами?
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Видеоролик с радиопереговорами, как обычно, опубликован на официальном Youtube-канале Формулы 1.
А если не хотите, то посмотрите, какие приключения случились на воскресной гонке MotoGP с великим Марком Маркесом.
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии