Ферстаппен в первой тренировке недоволен блокировкой со стороны соперника 1 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Ферстаппен: Ты, *****, слепой, *****, что ли? Ну правда… Читайте также: Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы

Гасли на второй тренировке сообщает о тревожных симптомах 2 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Гасли: Пахнет, как будто горит что-то в машине. Запах... словно у меня барбекю сзади. Не представляю, что это такое. Читайте также: Гасли попал в первую десятку квалификации на умирающем моторе

Райкконен во второй тренировке жалуется на машину 3 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Райкконен: Что-то не чувствую, чтоб что-то к лучшему менялось. Alfa Romeo: Шины спереди прогреваются с трудом по-прежнему. Райкконен: Да, но дело не только в передних. Задним тоже ******. Зацеп нулевой. Читайте также: Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

Латифи развернуло в третьей тренировке 4 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Латифи: Я вылетел, вылетел. Машина в порядке. Williams: Принято. Осторожнее возвращайся. Феттель близко, Гасли близко – 12-й поворот. Аккуратно возвращайся. Читайте также: Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

В первом сегменте квалификации Расселл в какой-то момент показывает 3-е время (в итоге оно окажется 9-м) 5 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Расселл: Вот так круг! Вот так круг! Читайте также: Williams получил шанс бороться с соперниками. Но теперь мешает новая проблема

Леклер в первом сегменте недоволен блокировкой со стороны Haas 6 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Леклер: Мы прошли или нет? Это… ну правда… Это Haas – понятия не имею, кто именно. Раз мне давали штраф в прошлом году – ему тоже должны дать. Ferrari: Принято. Отметили это. Читайте также: Леклер успел найти позитив до того, как намок асфальт

«Из героя в осла». Итальянская пресса разнесла Леклера и Ferrari

Элбон общается с командой по ходу второго сегмента 7 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images (перед первой попыткой) Элбон: Давайте в следующий раз за Ferrari не будем выезжать. Red Bull: Принято. Сейчас сделай, что сможешь. (перед второй попыткой) Red Bull: Держись. Ты последний в группе. У нас запас в 14 секунд. Элбон: Ну парни, чего мы снова ждали? (по завершении быстрого круга во второй попытке: Элбон показал 13-е время и не смог пройти в третий сегмент) Элбон: Простите, парни. Но говорил же, говорил – не сажайте меня в трафик. Red Bull: Принято, Алекс, в боксах обсудим. Читайте также: «Мы обнимем его». В Red Bull пообещали поддержать Элбона

Стролл занял третье место в квалификации 8 / 23 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Стролл: Машина сегодня огонь! Да! Ха-ха! Ух! Racing Point: Подтверждаю, ты третий, Лэнс. Круто проехал, приятель. Молодец! Стролл: Да, парни! Да! Читайте также: Риккардо убедил судей наказать Стролла. Но только в следующий раз

Ферстаппен обращается к команде перед стартом 10 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Ферстаппен: Хочу сказать, что вы справились просто здорово. Что-то невероятное. Спасибо огромное! Читайте также: Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Магнуссен совещается с командой на прогревочном круге 11 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Haas: Так, Кевин, думаю, надо заезжать сейчас. Заезжай. Магнуссен: Да, согласен. Слики ставим, да? Слики? Еду в боксы, ставим слики. Haas: Да, пит-стоп, ставим слики. Магнуссен: Еду в боксы. В боксы за сликами. В боксы за сликами. Читайте также: Пилоты Haas получили по 10 штрафных секунд за общение с инженерами на прогревочном круге

Квят обращается к команде на прогревочном круге 12 / 23 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Квят: Я могу заехать за сликами вместо старта? Ответьте. Я могу остаться на мокрых, если хотите. Я думаю, мы можем сильный ход сделать сейчас… (чуть позже) Магнуссен в боксах. Читайте также: Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

Леклер на 9-м круге не может отбить атаку Боттаса 13 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Леклер: Мягкие [шины] эти... Дрянь просто.

Хэмилтон общается с командой на 10-м круге 14 / 23 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Mercedes: Отрыв от Ферстаппена – 9,2. Он сообщает, что может держать темп. Хэмилтон: Кажется, вы сказали, Ферстаппен сошел… Mercedes: Его починили на решетке.

Элбон связывается с командой на 16-м круге, находясь между двумя Ferrari 15 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Элбон: Дайте мне больше мощности. Что мешает? Читайте также: «Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Ферстаппен недоволен круговыми 16 / 23 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Ферстаппен: Чувак, они должны приказать им подвинуться. Я тут за второе место бьюсь. Red Bull: Принято, Макс. Пытаемся что-то сделать. (кругом позже) Ферстаппен: А Боттас как далеко от меня? Red Bull: Прямо за тобой. (еще позже) Ферстаппен: Уберите эти ****** тачки нафиг! Читайте также: Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

Mercedes не может решить вопрос с пит-стопом Хэмилтона в конце гонки 17 / 23 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Хэмилтон: А в чем дело вообще? Mercedes: Погоди, Льюис, нам самим бы понять. Читайте также: Вольф попенял Mercedes за «сумбур» на последних кругах

Хэмилтон выигрывает гонку 19 / 23 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Mercedes: Мчи к нам, Льюис! Просто мастер-класс, чувак. Что за результат. И лучший круг, и победа. Просто прекрасно все прошло. Хэмилтон: Фантастика просто, парни! Горд за вас и просто счастлив, спасибо вам! Читайте также: Хэмилтон: Я все еще стараюсь прибавить

Ферстаппен финиширует вторым 20 / 23 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Ферстаппен: Ха-ха! Да, парни! Вот так результат. Хочу сказать огромное спасибо механикам. Они просто спасли эту гонку. Вы сделали что-то легендарное. Спасибо огромное!

Стролл финиширует четвертым 21 / 23 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Racing Point: Ты четвертый, молодец, все здорово. Стролл: Приятная гонка была, парни! Нормально очков подняли. Только вперед! Racing Point: Ты был хорош. Стролл: Жаловаться не приходится нам, да? Racing Point: Мы и не ноем. Читайте также: У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников

Магнуссен финиширует 9-м 22 / 23 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Haas: Клетчатый флаг, клетчатый флаг. Ты девятый, девятый. Мужик… Последние круги были просто замечательные. Восторг, Кевин, просто восторг! Девятый! Магнуссен: Веришь-нет? Веришь-нет? Haas: Ну ты и водила, парень! Здорово! Магнуссен: У-ху-ху! А-а-а-а! Столько радости. Столько радости – с девятого места! Прям как будто победил. Haas: Еще сделаем, что сможем. Но сейчас было круто! Магнуссен: Молодец, мужик! Haas: Круги в конце были убойные, просто убойные. Магнуссен: Спасибо, парни! Можем ведь. Можем ведь. И тебе спасибо, ты просто молодец. У меня все было, что нужно. Поцеловать тебя хочу. Haas: А вот давай.