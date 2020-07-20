Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
129 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Самое интересное

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

Поделились
Комментарии
«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
20 июл. 2020 г., 17:26

От машины Гасли пахнет шашлыком, Элбон просит больше мощности и меньше Ferrari – а Квят говорит в пустоту

Читайте также:

Слайдер
Список

Ферстаппен в первой тренировке недоволен блокировкой со стороны соперника

Ферстаппен в первой тренировке недоволен блокировкой со стороны соперника
1/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ферстаппен: Ты, *****, слепой, *****, что ли? Ну правда…

Читайте также:

Гасли на второй тренировке сообщает о тревожных симптомах

Гасли на второй тренировке сообщает о тревожных симптомах
2/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гасли: Пахнет, как будто горит что-то в машине. Запах... словно у меня барбекю сзади. Не представляю, что это такое.

Читайте также:

Райкконен во второй тренировке жалуется на машину

Райкконен во второй тренировке жалуется на машину
3/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Райкконен: Что-то не чувствую, чтоб что-то к лучшему менялось.

Alfa Romeo: Шины спереди прогреваются с трудом по-прежнему.

Райкконен: Да, но дело не только в передних. Задним тоже ******. Зацеп нулевой.

Читайте также:

 

Латифи развернуло в третьей тренировке

Латифи развернуло в третьей тренировке
4/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Латифи: Я вылетел, вылетел. Машина в порядке.

Williams: Принято. Осторожнее возвращайся. Феттель близко, Гасли близко – 12-й поворот. Аккуратно возвращайся.

Читайте также:

В первом сегменте квалификации Расселл в какой-то момент показывает 3-е время (в итоге оно окажется 9-м)

В первом сегменте квалификации Расселл в какой-то момент показывает 3-е время (в итоге оно окажется 9-м)
5/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Расселл: Вот так круг! Вот так круг!

Читайте также:

Леклер в первом сегменте недоволен блокировкой со стороны Haas

Леклер в первом сегменте недоволен блокировкой со стороны Haas
6/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Леклер: Мы прошли или нет? Это… ну правда… Это Haas – понятия не имею, кто именно. Раз мне давали штраф в прошлом году – ему тоже должны дать.

Ferrari: Принято. Отметили это.

Читайте также:

Элбон общается с командой по ходу второго сегмента

Элбон общается с командой по ходу второго сегмента
7/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

(перед первой попыткой)

Элбон: Давайте в следующий раз за Ferrari не будем выезжать.

Red Bull: Принято. Сейчас сделай, что сможешь.

(перед второй попыткой)

Red Bull: Держись. Ты последний в группе. У нас запас в 14 секунд.

Элбон: Ну парни, чего мы снова ждали?

(по завершении быстрого круга во второй попытке: Элбон показал 13-е время и не смог пройти в третий сегмент)

Элбон: Простите, парни. Но говорил же, говорил – не сажайте меня в трафик.

Red Bull: Принято, Алекс, в боксах обсудим.

Читайте также:

Стролл занял третье место в квалификации

Стролл занял третье место в квалификации
8/23

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Стролл: Машина сегодня огонь! Да! Ха-ха! Ух!

Racing Point: Подтверждаю, ты третий, Лэнс. Круто проехал, приятель. Молодец!

Стролл: Да, парни! Да!

Читайте также:

Хэмилтон выиграл квалификацию

Хэмилтон выиграл квалификацию
9/23

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Mercedes: Гони к нам, Льюис! Просто молоток! Поймал волну тут!

Хэмилтон: Воу!

Читайте также:

Ферстаппен обращается к команде перед стартом

Ферстаппен обращается к команде перед стартом
10/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ферстаппен: Хочу сказать, что вы справились просто здорово. Что-то невероятное. Спасибо огромное!

Читайте также:

Магнуссен совещается с командой на прогревочном круге

Магнуссен совещается с командой на прогревочном круге
11/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Haas: Так, Кевин, думаю, надо заезжать сейчас. Заезжай.

Магнуссен: Да, согласен. Слики ставим, да? Слики? Еду в боксы, ставим слики.

Haas: Да, пит-стоп, ставим слики.

Магнуссен: Еду в боксы. В боксы за сликами. В боксы за сликами.

Читайте также:

Квят обращается к команде на прогревочном круге

Квят обращается к команде на прогревочном круге
12/23

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Квят: Я могу заехать за сликами вместо старта? Ответьте. Я могу остаться на мокрых, если хотите. Я думаю, мы можем сильный ход сделать сейчас… (чуть позже) Магнуссен в боксах.

Читайте также:

Леклер на 9-м круге не может отбить атаку Боттаса

Леклер на 9-м круге не может отбить атаку Боттаса
13/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Леклер: Мягкие [шины] эти... Дрянь просто.

Хэмилтон общается с командой на 10-м круге

Хэмилтон общается с командой на 10-м круге
14/23

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Mercedes: Отрыв от Ферстаппена – 9,2. Он сообщает, что может держать темп.

Хэмилтон: Кажется, вы сказали, Ферстаппен сошел…

Mercedes: Его починили на решетке.

Элбон связывается с командой на 16-м круге, находясь между двумя Ferrari

Элбон связывается с командой на 16-м круге, находясь между двумя Ferrari
15/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Элбон: Дайте мне больше мощности. Что мешает?

Читайте также:

Ферстаппен недоволен круговыми

Ферстаппен недоволен круговыми
16/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ферстаппен: Чувак, они должны приказать им подвинуться. Я тут за второе место бьюсь.

Red Bull: Принято, Макс. Пытаемся что-то сделать.

(кругом позже)

Ферстаппен: А Боттас как далеко от меня?

Red Bull: Прямо за тобой.

(еще позже)

Ферстаппен: Уберите эти ****** тачки нафиг!

Читайте также:

Mercedes не может решить вопрос с пит-стопом Хэмилтона в конце гонки

Mercedes не может решить вопрос с пит-стопом Хэмилтона в конце гонки
17/23

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Хэмилтон: А в чем дело вообще?

Mercedes: Погоди, Льюис, нам самим бы понять.

Читайте также:

Леклер жалуется на машину

Леклер жалуется на машину
18/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Леклер: Баланса просто нет. Делаю что могу – но та-ак тяжело.

Читайте также:

Хэмилтон выигрывает гонку

Хэмилтон выигрывает гонку
19/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Mercedes: Мчи к нам, Льюис! Просто мастер-класс, чувак. Что за результат. И лучший круг, и победа. Просто прекрасно все прошло.

Хэмилтон: Фантастика просто, парни! Горд за вас и просто счастлив, спасибо вам!

Читайте также:

Ферстаппен финиширует вторым

Ферстаппен финиширует вторым
20/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ферстаппен: Ха-ха! Да, парни! Вот так результат. Хочу сказать огромное спасибо механикам. Они просто спасли эту гонку. Вы сделали что-то легендарное. Спасибо огромное!

Стролл финиширует четвертым

Стролл финиширует четвертым
21/23

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Racing Point: Ты четвертый, молодец, все здорово.

Стролл: Приятная гонка была, парни! Нормально очков подняли. Только вперед!

Racing Point: Ты был хорош.

Стролл: Жаловаться не приходится нам, да?

Racing Point: Мы и не ноем.

Читайте также:

Магнуссен финиширует 9-м

Магнуссен финиширует 9-м
22/23

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Haas: Клетчатый флаг, клетчатый флаг. Ты девятый, девятый. Мужик… Последние круги были просто замечательные. Восторг, Кевин, просто восторг! Девятый!

Магнуссен: Веришь-нет? Веришь-нет?

Haas: Ну ты и водила, парень! Здорово!

Магнуссен: У-ху-ху! А-а-а-а! Столько радости. Столько радости – с девятого места! Прям как будто победил.

Haas: Еще сделаем, что сможем. Но сейчас было круто!

Магнуссен: Молодец, мужик!

Haas: Круги в конце были убойные, просто убойные.

Магнуссен: Спасибо, парни! Можем ведь. Можем ведь. И тебе спасибо, ты просто молодец. У меня все было, что нужно. Поцеловать тебя хочу.

Haas: А вот давай.

Хотите послушать все это сами?

Хотите послушать все это сами?
23/23

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Видеоролик с радиопереговорами, как обычно, опубликован на официальном Youtube-канале Формулы 1.

А если не хотите, то посмотрите, какие приключения случились на воскресной гонке MotoGP с великим Марком Маркесом.

Читайте также:

Следующая новость
Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

Предыдущая новость

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

Самое читаемое Сегодня

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону
Формула 1 / Формула 1

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной
Формула 1 / Формула 1

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1
59мин

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения
Формула 1 / Формула 1

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы
Формула 1 / Формула 1

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы

Хэмилтон взывает к совести Феттеля, Грожана и боссов Формулы 1 – из-за скомканного коленопреклонения перед стартом
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон взывает к совести Феттеля, Грожана и боссов Формулы 1 – из-за скомканного коленопреклонения перед стартом

Боттас объяснил, где проиграл Хэмилтону
Формула 1 / Формула 1

Боттас объяснил, где проиграл Хэмилтону

«Я видел Шумахера. Надеюсь, мир тоже его увидит». Тодт рассказал о визите к семикратному чемпиону
Формула 1 / Формула 1

«Я видел Шумахера. Надеюсь, мир тоже его увидит». Тодт рассказал о визите к семикратному чемпиону

Самое важное:

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1
59мин

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения
Формула 1 / Формула 1

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы
Формула 1 / Формула 1

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы

У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников
Формула 1 / Формула 1

У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону

2
Формула 1

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

3
Формула 1

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

4
Формула 1

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

59мин
5
Формула 1

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
Формула 1

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения
Формула 1

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы
Формула 1

Red Bull то выстреливает, то сливает. Говорят, проблема – в скачках прижимной силы

У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников
Формула 1

У Racing Point есть 886 доказательств легальности воздухозаборников

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону
Формула 1

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.