Предыдущая / Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации Следующая / Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

«Потрясающе теплый прием». Маси рассказал о возвращении в паддок Ф1

Бывший главный судья, уволенный со своего поста после скандального финала 2021 года, назвал «воссоединением с давно потерянной семьей» возможность вновь посетить Гран При

Эндрю ван Лёвен
Автор:
«Потрясающе теплый прием». Маси рассказал о возвращении в паддок Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Имя Майкла Маси оказалось в заголовках новостей после того, как австралиец не смог удержать под контролем яростное сражение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном. Он принял по ходу финальных Гран При несколько неоднозначных решений, а в драматичной концовке на «Яс-Марине» прямо нарушил требования правил. 

Новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем отстранил Маси от работы, а еще чуть позже тот вернулся к себе на родину в Австралию и начал работу в местных гонках. 

Одна из них – Supercars – в этот уик-энд проводит свой этап в качестве серии поддержки Ф1, что дало возможность Маси вернуться в паддок, где он отработал не один сезон. 

Читайте также:

«Фантастически здорово вернуться назад и стать гостем как FIA, так и Формулы 1, – рассказал Майкл Motorsport.com. – Это было очень здорово. У меня здесь есть рабочие обязанности в рамках Комиссии Supercars, но было очень приятно побывать в паддоке и встретить многих знакомых, включая мою старую команду в FIA».

Он добавил, что не испытал никакого негатива, несмотря на обстоятельства своего увольнения. 

«Нет-нет, все было прекрасно, – отметил австралиец. – Меня тепло приветствовали все, с кем мы встречались. Во многих смыслах это было похоже на воссоединение с давно потерянной семьей. Очень здорово».

Льюис Хэмилтон, который в свое время был с главой Mercedes Тото Вольфом одним из главных критиков Маси, не проявил никакого интереса к бывшему судье. 

«Мы не встречались, – сказал семикратный чемпион. – Я занят своим будущим и пытаюсь начать вновь побеждать. О чем мне говорить?»

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации

Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна
Эндрю ван Лёвен Больше от
Эндрю ван Лёвен
«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

Формула 1

«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1 «Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Other rally

Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Red Bull нашла для Риккардо первую работу

Red Bull нашла для Риккардо первую работу

Формула 1

Red Bull нашла для Риккардо первую работу Red Bull нашла для Риккардо первую работу

Самое важное:

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали? Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.