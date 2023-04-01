«Потрясающе теплый прием». Маси рассказал о возвращении в паддок Ф1

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Имя Майкла Маси оказалось в заголовках новостей после того, как австралиец не смог удержать под контролем яростное сражение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном. Он принял по ходу финальных Гран При несколько неоднозначных решений, а в драматичной концовке на «Яс-Марине» прямо нарушил требования правил.

Новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем отстранил Маси от работы, а еще чуть позже тот вернулся к себе на родину в Австралию и начал работу в местных гонках.

Одна из них – Supercars – в этот уик-энд проводит свой этап в качестве серии поддержки Ф1, что дало возможность Маси вернуться в паддок, где он отработал не один сезон.

«Фантастически здорово вернуться назад и стать гостем как FIA, так и Формулы 1, – рассказал Майкл Motorsport.com. – Это было очень здорово. У меня здесь есть рабочие обязанности в рамках Комиссии Supercars, но было очень приятно побывать в паддоке и встретить многих знакомых, включая мою старую команду в FIA».

Он добавил, что не испытал никакого негатива, несмотря на обстоятельства своего увольнения.

«Нет-нет, все было прекрасно, – отметил австралиец. – Меня тепло приветствовали все, с кем мы встречались. Во многих смыслах это было похоже на воссоединение с давно потерянной семьей. Очень здорово».

Льюис Хэмилтон, который в свое время был с главой Mercedes Тото Вольфом одним из главных критиков Маси, не проявил никакого интереса к бывшему судье.

«Мы не встречались, – сказал семикратный чемпион. – Я занят своим будущим и пытаюсь начать вновь побеждать. О чем мне говорить?»