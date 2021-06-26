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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

«Потому он и в Williams». Ферстаппен раскритиковал Латифи

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, Ответственный редактор

По ходу пятничных заездов Гран При Штирии гонщик Williams оказался на пути лидера Ф1 – и тот не смог промолчать

«Потому он и в Williams». Ферстаппен раскритиковал Латифи

Николя Латифи с момента своего дебюта в Ф1 оставался в самом конце пелотона – выступая за Williams, он явно уступал во внутрикомандной дуэли Джорджу Расселлу и редко давал повод говорить о себе. 

При этом, хотя за его выступления платит отец-миллиардер, у канадца нет явного негативного образа – он смог избежать неприятностей, которые так портят жизнь Никите Мазепину, и просто остается одним из аутсайдеров Ф1. 

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Однако в этот уик-энд Николя напомнил о своем существовании. В пятницу он помешал Максу Ферстаппену, который как раз проводил быструю попытку. 

Комментируя этот эпизод, пилот Red Bull не стал искать вежливые слова. «Порой я просто не понимаю, что происходит в голове у других людей, – сказал голландец в интервью Ziggo Sport. – Они как минимум не следят за тем, что творится вокруг».

Репортер в ответ на это заметил, что Латифи не получил предупреждения от гоночного инженера, потому и не сумел вовремя освободить траекторию. 

Макс отреагировал безжалостно: «Конечно, инженер должен следить за такими вещами. Но знаете, все же не просто так кто-то выступает за Williams, а кто-то – за Red Bull».

Ферстаппен стал лучшим в обоих пятничных сессиях в Шпильберге. Латифи показал в них 17-е и 19-е время. 

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