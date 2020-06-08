Потолок бюджетов заставил Mercedes задуматься о других гоночных сериях

В связи с вызванным коронавирусом кризисом Формула 1 серьезно пересмотрела свою финансовую политику. Лимит бюджетов для команд на 2021 год был сокращен со 175 млн долларов до 145 млн. К 2023 году он составит $135 млн.

Для топ-команд с внушительным штатом это означает необходимость сократить часть сотрудников. Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что для сохранения рабочих мест его команда может заняться еще одним автоспортивным чемпионатом помимо Формулы 1.

«Мы живем в новой финансовой реальности, в которой обязаны были принять снижение бюджетов, – сказал Вольф. – Есть непреложный факт: успешная команда Ф1 должна зарабатывать деньги, а не тратить. Для нас вопрос еще в том, что Daimler нужно не только ценить спортивные и маркетинговые успехи команды, но и подвести ее как можно ближе к самообеспечению. А потому нам надо было поддерживать потолок расходов.

Теперь придется подстраиваться, менять методы работы и пристраивать свой персонал в другие места. У нас есть очень сильный департамент Mercedes Benz Applied Science, который предоставляет услуги частным клиентам.

А потом, кто знает, может мы присмотримся к другой гоночной серии, чтобы сохранить человеческие и интеллектуальные ресурсы Mercedes».

Также Вольф в очередной раз опроверг слухи о скором уходе Mercedes из Ф1: «Этот вопрос всегда на повестке. Понятно, что все автостроители переживают сложные времена. И я прекрасно понимаю, почему нашу спортивную программу ставят под вопрос.

Но руководители Mercedes считают Формулу 1 одной из центральных сфер деятельности. Мы строим и дорожные машины, и гоночные. Так что это не просто маркетинговая платформа, но наша основная деятельность».