Потеряв место в Ф1, Магнуссен решился стать отцом

Команда Haas еще не объявила свой состав на 2021 год, но уже точно известно, что ее нынешние пилоты Ромен Грожан и Кевин Магнуссен потеряют свои места. Накануне Гран При Бахрейна Motorsport.com стало известно, что Магнуссен продолжит карьеру в американской серии IMSA.

Сам гонщик в четверг на прямой вопрос об этом ответил уклончиво, отметив лишь, что «ясность наступит уже скоро».

А вот с другим немаловажным вопросом 28-летний Магнуссен уже пришел к однозначному решению: в 2021 году он попробует дебютировать в новой для себя роли отца. Сам Кевин появился на свет, когда его папаше Яну не было и 20, однако не стал продолжать эту традицию.

Прошлой осенью Кевин сыграл свадьбу с Луизой Гьёруп. О супруге гонщика известно немного: она тоже датчанка, но не является знаменитостью или публичной персоной.

В эфире TV3 Sport Магнуссен объяснил: «Это никак не скажется на моих планах в отношении того, чем заниматься в будущем году, но сейчас очень удачное время для рождения ребенка. Мне ведь не придется проводить так много уик-эндов вне дома».