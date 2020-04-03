Потеряли лидера. Как дебют машины безопасности в Ф1 закончился конфузом

Дело было пасмурным осенним днем 1973 года в канадском Моспорт-парке. В ту пору главной темой в Формуле 1 была безопасность. Рост мощности машин привел к тому, что на стыке 60-х и 70-х все чаще стали происходить аварии, в которых гибли гонщики.

Одним из главных борцов за перемены в спорте выступил Джеки Стюарт. Шотландец, действуя от имени пилотов, требовал от боссов спорта отмены гонок на слишком опасных трассах, повсеместной установки защитных ограждений и иных мер.

Эти инициативы нравились не всем (включая даже некоторых гонщиков), но кампания Стюарта оказалась действенной – количество серьезных аварий сократилось. Хотя спорт продолжал оставаться опасным.

Именно поэтому в том самом 1973 году в Ф1 решили использовать американский опыт. В Штатах уже много десятилетий использовали в гонках автомобиль безопасности – впервые он выехал на трассу «Инди-500» еще в 1911 году. Помимо основной функции – снижения скорости машин, чтобы судьи могли спокойно выполнить нужные работы, – у этой процедуры был и еще один плюс: пелотон собирался, и после рестарта борьба становилась куда острее.

Летом того же 1973-го по ходу Гран При Австрии для пилотов даже провели специальную тренировку – судейская машина выехала на трассу по ходу тренировки, собрав за собой караван участников. Но в гонках повода опробовать новинку до поры не было.

Слайдер Список Машины на пит-лейне в ожидании старта 1 / 4 Фотограф: LAT Images С первого ряда гонку начинали Ронни Петерсон, Lotus 72D, и Питер Ревсон, McLaren M23 2 / 4 Фотограф: LAT Images Петерсон захватил лидерство и возглавил гонку по сырой трассе 3 / 4 Фотограф: LAT Images Вскоре Ронни догнал Ники Лауда на BRM P160E. Австриец вышел вперед, впервые в карьере возглавив пелотон, и лидировал до начала пит-стопов 4 / 4 Фотограф: LAT Images

Но вернемся в Моспорт. Воскресная погода на канадской трассе выдалась переменчивой. Незадолго до старта разразился сильный дождь, из-за чего начало гонки даже отложили почти на час. Затем пилоты все же начали борьбу. Трасса оставалась сырой, так что все команды выбрали для первого отрезка дождевую резину.

Примерно к 20-му кругу траектория стала просыхать, и вскоре пилоты начали заезжать за сликами (они как раз появились в Ф1 незадолго до описываемых событий). Тесный пит-лейн трассы в Моспорте не позволял обслуживать много машин одновременно, и некоторым гонщикам пришлось ехать в боксы вторично. Все это всерьез запутало каждого, кто следил за развитием событий.

А потом в споре за третье место столкнулись только начинающий карьеру Джоди Шектер на McLaren и пилот Tyrrell Франсуа Север. Машины оказались серьезно разбиты, гонщики получили травмы, асфальт был засыпан обломками – и на место экстренно помчались две бригады медиков и тягач-эвакуатор.

Такой поворот сюжета убедил судей Гран При в необходимости использовать машину безопасности. Вот только как распоряжаться этим инструментом, никто толком не знал.

Первое появление автомобиля безопасности на трассе Ф1. Следом – Хоуден Генли (ISO Williams), Джеки Стюарт (Tyrrell) и Эмерсон Фиттипальди (Lotus) Фото: Дэвид Фиппс

Автомобилем, открывшим новую страницу в истории спорта, суждено было стать желто-оранжевому кабриолету Porsche 914. За рулем сидел Эппи Витцес – канадский гонщик-любитель, шестью годами ранее сам стартовавший в Гран При. Его пассажиром был представитель ассоциации команд FOCA Питер Макинтош, который по рации поддерживал связь с пунктом управления гонкой.

Они ждали появления Джеки Стюарта, который возглавлял гонку на момент их выезда на трассу. Но практически в ту самую секунду пилот Tyrrell свернул на пит-лейн – поэтому его ждали напрасно.

Макинтош запросил информацию, кто теперь возглавляет пелотон – одновременно подавая сигналы нагонявшим Porsche гонщикам, чтобы те проезжали мимо. В итоге из пункта управления Макинтошу назвали нового лидера. Им оказался новозеландец Хоуден Генли из команды Iso-Marlboro.

Стоит отметить, что в Моспорте не было электронного хронометража: все замеры велись при помощи ручных секундомеров и традиционных покруговок, которые обычно составляли от руки на листе бумаги жены и подружки пилотов.

Хоуден Генли с боссом команды Iso-Marlboro Фрэнком Уильямсом Фото: Motorsport Images

Сейчас мы рассказываем о тех событиях, исходя из восстановленной общими усилиями картины. Однако в круговерти гонки, когда сложно было уследить за множеством перестановок, все было далеко не столь очевидно. Но все равно сложно понять, почему судьи назвали лидером Генли.

Этот гонщик не входил в число лидеров сезона, стартовал в Канаде только с 22-й позиции и к моменту выезда машины безопасности уже сменил шины. Макинтош тоже усомнился в том, что именно новозеландец возглавляет гонку, и попросил подтвердить эту информацию. Ответ оказался утвердительным. Однако в реальности Хоуден занимал в тот момент только восьмую позицию

Из-за этой нелепой ошибки вышло так, что еще семеро пилотов, фактически находясь в глубине каравана позади машины безопасности, в действительности отыграли за счет ошибки судей практически круг.

Последствия аварии Шектера и Севера постепенно устранили. Porsche оставалась на трассе в общей сложности пять (по другим данный – все десять) кругов, после чего борьба возобновилась. Машины мчались по трассе, пилоты менялись позициями, но никто не был до конца уверен, какое место занимает.

Недоумение царило и на пит-лейне, и в комнате судей. Даже рабочие, которые меняли таблички с номерами гонщиков на большом табло для зрителей, в какой-то момент махнули рукой на это занятие.

Генли, который волею случая оказался на трассе перед Джеки Стюартом и Эмерсоном Фиттипальди, вступил в героическую борьбу с двумя чемпионами мира. Новозеландец вспоминал, что никогда в жизни не пилотировал так, как в тот день. В итоге, правда, он пропустил обоих, но лишь после долгой и упорной обороны.

Джеки Оливер (Shadow DN1 Ford №17) ведет борьбу с соперниками на Гран При Канады 1973 года Фото: Motorsport Images

Постепенно общее мнение склонилось к тому, что гонку возглавляет Джеки Оливер из команды Shadow (черный автомобиль справа на фото выше). Он был в группе лидеров до начала пит-стопов, а затем очень быстро сменил шины.

Эмерсон Фиттипальди, напротив, довольно долго простоял в боксах, так как механики меняли настройки подвески – из-за этого, как мы уже знаем, он оказался позади машины безопасности следом за Стюартом и Генли – и значит, проигрывал Оливеру практически круг.

Но на сухой трассе у Lotus бразильца была отличная скорость – и все с замиранием следили, как Эмерсон гонится за соперником. Пока Фиттипальди отыгрывал секунды, гонщик Shadow, напротив, терял их.

Во-первых, ему было сложно обгонять круговых, многие из которых полагали, что ведут с Джеки спор за позицию (причем в ряде случаев по факту именно так оно и было!). Во-вторых, на одном из кругов у будущего босса Arrows заело педаль газа – к счастью, с закрытым дросселем, – и он был вынужден медленно катиться по трассе, пытаясь ногами продавить педаль. Довольно быстро все вновь заработало как надо, но время было потеряно.

Питер Ревсон, McLaren, на Гран При Канады 1973 года Фото: Motorsport Images

На 79-м круге из 80-ти погоня Фиттипальди увенчалась успехом. Он настиг Оливера, который застрял за машиной Жана-Пьера Бельтуаза – и разом опередил обоих. В конце следующего круга Колин Чепмен с радостью выбежал на финишную прямую, где приветствовал своего гонщика высоким броском кепки. Как известно, таким образом босс Lotus отмечал победы собственной команды.

Соперники даже стали подходить с поздравлениями – но в этот момент кто-то обратил внимание на судью-финишера. Тот и не думал размахивать флагом!

Вскоре из последнего поворота появилась группа из четырех машин, возглавляемая… Хоуденом Генли. Именно ей судья и дал отмашку – чем окончательно сбил с толку всех, кто следил за гонкой.

Эмерсон Фиттипальди (Lotus) и Питер Ревсон (McLaren) на подиуме Гран При Канады 1973 года Фото: Motorsport Images

Наверное, никогда в истории Формулы 1 – ни до, ни после того дня – подиума не ждали с таким интересом. Всем было интересно узнать, кто же в итоге поднимется на его вершину. Фиттипальди? Может, все же Генли?

Но ко всеобщему удивлению роскошный венок и красивый кубок достались гонщику McLaren Питеру Ревсону. Фиттипальди был назван серебряным призером, Оливер – бронзовым.

Этот результат устроил не всех. В команде Shadow готовились подать протест – а подруга Хоудена Генли, которая вела счет его кругов, настаивала, что выиграл именно пилот Iso-Marlboro.

В итоге официальные хронометристы, у которых было зафиксировано время каждого круга каждого гонщика, потратили несколько часов на восстановление полной картины гонки. Некоторые исследователи до сих пор утверждают, что результаты их работы ошибочны, но все же к вечеру того дня после доскональной проверки в командах согласились, что опубликованные результаты Гран При соответствуют действительности.

Дело том, что Ревсон, стартовавший со второго места, позади машины безопасности был в том же круге, что и Оливер. Но затем, как мы знаем, Джеки потерял много времени – в то время как Питер ехал в своем темпе и поэтому оторвался от гонщика Shadow на 30 секунд.

При этом финишировал Ревсон в той самой плотной группе, возглавляемой Генли – и именно ему, а вовсе не Хоудену, был адресован клетчатый флаг. Справедливости ради стоит сказать, что судьи накосячили и здесь: финишную отмашку победитель получил не на 80-м, а на 81-м круге.

Не менее любопытно, что вторым – точно так же попав в один круг с Оливером и Ревсоном позади Porsche Эппи Витцеса – почти до самого финиша оставался Жан-Пьер Бельтуаз. Но француз попросту не знал этого, потому перед самым финишем он без особой борьбы пропустил Фиттипальди и Оливера, опустившись на четвертое место.

Джеки Стюарт приехал пятым, возмутитель спокойствия Хоуден Генли в итоговом протоколе оказался только шестым. Позже сам он признавался, что несмотря на удивительное развитие событий отдавал себе отчет, что не является победителем.

Машина безопасности и лидер гонки Дэймон Хилл, Williams FW15C Renault, Гран При Бразилии 1993 года Фото: Motorsport Images

После той истории в Моспорте Формула 1 на какое-то время предпочла отказаться от использования машины безопасности. Лишь в 1993 году этот инструмент был официально прописан в регламенте.

С того времени с этими автомобилями происходило немало забавного – скажем, в 2002 году в Бразилии Ник Хайдфельд почти оторвал машине безопасности дверь – но ни одна из этих историй и близко не сравнится с воскресным сентябрьским днем на Гран При Канады 1973 года.