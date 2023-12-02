«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу

Франц Тост неизменно руководил AlphaTauri / Toro Rosso с момента создания этой команды в нынешнем виде перед стартом сезона-2006. Нынешний чемпионат стал для старейшего босса в паддоке прощальным – уже в апреле стало известно, что с 2024-го Франц уступит командный мостик Лорану Мекису.

Вышло так, что AlphaTauri не сумела сделать австрийцу прощальный подарок: прошедший чемпионат в ее исполнении получился слабым и завершился на восьмой строчке в Кубке конструкторов. Лучшим результатом в гонке стало седьмое место Даниэля Риккардо в Мехико.

Весной, когда дела шли особенно скверно, Тост позволил себе критику в адрес подчиненных, сказав, что больше не может верить инженерам команды: «Зимой они убеждали меня, что новая машина получится фантастической, что мы серьезно продвинемся вперед. Потом мы приехали в Бахрейн и оказались просто нигде».

В Абу-Даби, где Франц проводил свой прощальный уик-энд, ему напомнили про те слова и попросили рассказать, что за ними стояло.

«Те инженеры, кому я тогда адресовал свои слова, все поняли, – ответил 67-летний глава команды. – Давайте я объясню, в чем тут дело.

В прошлом [2022-м году] наша машина была неконкурентоспособна. И я сказал, что нам необходимо что-то с этим сделать. Для меня неприемлемо, когда наши пилоты катаются в самом хвосте пелотона. Необходимо бороться как минимум среди лидеров средней группы.

Так что мы всерьез взялись за работу, чтобы отыскать решения. И точно знали, что именно необходимо сделать.

Зимой у нас был брифинг с департаментом аэродинамики. Они показывали мне расчеты и заверяли, что машина будет фантастической. "Отличная эффективность, прекрасные показатели из трубы и CFD, бла-бла-бла".

Мы приехали в Бахрейн, и мне даже не потребовалось ждать гонки. Уже после тестов стало ясно, что мы просто нигде. Разумеется, я был расстроен, пришел к ним и потребовал объяснений.

"Все в порядке, у нас на подходе новинки", – сказали они. Я ответил, что меня не волнуют новинки, что машина должна ехать быстро.

А потом меня спросили обо всем этом на пресс-конференции, и я действительно сказал, что больше не могу им верить.

А если я кому-то не верю, он больше не работает в команде. Так было и на этот раз. Мы заменили их, взяли новых людей – теперь, надеюсь, у нас хороший состав департамента аэродинамики.

И должен сказать, что те обновления, которые они пока готовили, показали себя неплохо».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Говоря о том, каково ему было на протяжении 18 лет работать главой не самой сильной команды, Франц отметил: «Мой стиль руководства предельно понятен: я обсуждаю вопросы с людьми, мы принимаем решения и обязаны их выполнить.

Мне не нравится, если мы все согласовали, а потом начинаются изменения, и все вдруг идет по иному пути.

Нам обязательно нужно сделать то, что было согласовано изначально. Да, порой это вызывает проблемы. Но люди привыкли к моему подходу, и у нас сложились замечательные рабочие отношения».

Лоран Мекис начнет работу в Фаэнце с января 2024 года, а Франц Тост останется в команде в должности консультанта.