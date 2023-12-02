«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу
После слабого старта сезона-2023 в исполнении AlphaTauri руководитель команды позволил себе весьма резкое и нетипичное для Формулы 1 высказывание. Когда чемпионат завершился, австрийца попросили рассказать подробности этой истории
Франц Тост неизменно руководил AlphaTauri / Toro Rosso с момента создания этой команды в нынешнем виде перед стартом сезона-2006. Нынешний чемпионат стал для старейшего босса в паддоке прощальным – уже в апреле стало известно, что с 2024-го Франц уступит командный мостик Лорану Мекису.
Вышло так, что AlphaTauri не сумела сделать австрийцу прощальный подарок: прошедший чемпионат в ее исполнении получился слабым и завершился на восьмой строчке в Кубке конструкторов. Лучшим результатом в гонке стало седьмое место Даниэля Риккардо в Мехико.
Весной, когда дела шли особенно скверно, Тост позволил себе критику в адрес подчиненных, сказав, что больше не может верить инженерам команды: «Зимой они убеждали меня, что новая машина получится фантастической, что мы серьезно продвинемся вперед. Потом мы приехали в Бахрейн и оказались просто нигде».
В Абу-Даби, где Франц проводил свой прощальный уик-энд, ему напомнили про те слова и попросили рассказать, что за ними стояло.
«Те инженеры, кому я тогда адресовал свои слова, все поняли, – ответил 67-летний глава команды. – Давайте я объясню, в чем тут дело.
В прошлом [2022-м году] наша машина была неконкурентоспособна. И я сказал, что нам необходимо что-то с этим сделать. Для меня неприемлемо, когда наши пилоты катаются в самом хвосте пелотона. Необходимо бороться как минимум среди лидеров средней группы.
Так что мы всерьез взялись за работу, чтобы отыскать решения. И точно знали, что именно необходимо сделать.
Зимой у нас был брифинг с департаментом аэродинамики. Они показывали мне расчеты и заверяли, что машина будет фантастической. "Отличная эффективность, прекрасные показатели из трубы и CFD, бла-бла-бла".
Мы приехали в Бахрейн, и мне даже не потребовалось ждать гонки. Уже после тестов стало ясно, что мы просто нигде. Разумеется, я был расстроен, пришел к ним и потребовал объяснений.
"Все в порядке, у нас на подходе новинки", – сказали они. Я ответил, что меня не волнуют новинки, что машина должна ехать быстро.
А потом меня спросили обо всем этом на пресс-конференции, и я действительно сказал, что больше не могу им верить.
А если я кому-то не верю, он больше не работает в команде. Так было и на этот раз. Мы заменили их, взяли новых людей – теперь, надеюсь, у нас хороший состав департамента аэродинамики.
И должен сказать, что те обновления, которые они пока готовили, показали себя неплохо».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19
Говоря о том, каково ему было на протяжении 18 лет работать главой не самой сильной команды, Франц отметил: «Мой стиль руководства предельно понятен: я обсуждаю вопросы с людьми, мы принимаем решения и обязаны их выполнить.
Мне не нравится, если мы все согласовали, а потом начинаются изменения, и все вдруг идет по иному пути.
Нам обязательно нужно сделать то, что было согласовано изначально. Да, порой это вызывает проблемы. Но люди привыкли к моему подходу, и у нас сложились замечательные рабочие отношения».
Лоран Мекис начнет работу в Фаэнце с января 2024 года, а Франц Тост останется в команде в должности консультанта.
Галерея: Цунода посвятил Тосту специальный шлем для Абу-Даби
Галерея: Цунода посвятил Тосту специальный шлем для Абу-Даби Галерея: Цунода посвятил Тосту специальный шлем для Абу-Даби
Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика
Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика
Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса
Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024 Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище
Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище
Самое важное:
Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года
Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года
Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман
Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман
Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1
Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1 Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1
«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу
«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу «Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.