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«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу

После слабого старта сезона-2023 в исполнении AlphaTauri руководитель команды позволил себе весьма резкое и нетипичное для Формулы 1 высказывание. Когда чемпионат завершился, австрийца попросили рассказать подробности этой истории

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri

Франц Тост неизменно руководил AlphaTauri / Toro Rosso с момента создания этой команды в нынешнем виде перед стартом сезона-2006. Нынешний чемпионат стал для старейшего босса в паддоке прощальным – уже в апреле стало известно, что с 2024-го Франц уступит командный мостик Лорану Мекису. 

Вышло так, что AlphaTauri не сумела сделать австрийцу прощальный подарок: прошедший чемпионат в ее исполнении получился слабым и завершился на восьмой строчке в Кубке конструкторов. Лучшим результатом в гонке стало седьмое место Даниэля Риккардо в Мехико. 

Весной, когда дела шли особенно скверно, Тост позволил себе критику в адрес подчиненных, сказав, что больше не может верить инженерам команды: «Зимой они убеждали меня, что новая машина получится фантастической, что мы серьезно продвинемся вперед. Потом мы приехали в Бахрейн и оказались просто нигде».

В Абу-Даби, где Франц проводил свой прощальный уик-энд, ему напомнили про те слова и попросили рассказать, что за ними стояло. 

«Те инженеры, кому я тогда адресовал свои слова, все поняли, – ответил 67-летний глава команды. – Давайте я объясню, в чем тут дело. 

В прошлом [2022-м году] наша машина была неконкурентоспособна. И я сказал, что нам необходимо что-то с этим сделать. Для меня неприемлемо, когда наши пилоты катаются в самом хвосте пелотона. Необходимо бороться как минимум среди лидеров средней группы. 

Так что мы всерьез взялись за работу, чтобы отыскать решения. И точно знали, что именно необходимо сделать. 

Зимой у нас был брифинг с департаментом аэродинамики. Они показывали мне расчеты и заверяли, что машина будет фантастической. "Отличная эффективность, прекрасные показатели из трубы и CFD, бла-бла-бла". 

Мы приехали в Бахрейн, и мне даже не потребовалось ждать гонки. Уже после тестов стало ясно, что мы просто нигде. Разумеется, я был расстроен, пришел к ним и потребовал объяснений. 

"Все в порядке, у нас на подходе новинки", – сказали они. Я ответил, что меня не волнуют новинки, что машина должна ехать быстро. 

А потом меня спросили обо всем этом на пресс-конференции, и я действительно сказал, что больше не могу им верить. 

А если я кому-то не верю, он больше не работает в команде. Так было и на этот раз.  Мы заменили их, взяли новых людей – теперь, надеюсь, у нас хороший состав департамента аэродинамики. 

И должен сказать, что те обновления, которые они пока готовили, показали себя неплохо».

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Говоря о том, каково ему было на протяжении 18 лет работать главой не самой сильной команды, Франц отметил: «Мой стиль руководства предельно понятен: я обсуждаю вопросы с людьми, мы принимаем решения и обязаны их выполнить. 

Мне не нравится, если мы все согласовали, а потом начинаются изменения, и все вдруг идет по иному пути. 

Нам обязательно нужно сделать то, что было согласовано изначально. Да, порой это вызывает проблемы. Но люди привыкли к моему подходу, и у нас сложились замечательные рабочие отношения».

Лоран Мекис начнет работу в Фаэнце с января 2024 года, а Франц Тост останется в команде в должности консультанта.

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