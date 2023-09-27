Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Поклонники Формулы 1 без труда вспомнят аварии Формулы 1 в нынешнем сезоне, которых стало особенно много в последнее время Американец дважды разбил машину в Зандфорте, доехал до барьера в Сингапуре, досрочно выбыл из квалификации на «Сузуке», а в гонке того же этапа не сумел разъехаться с Валттери Боттасом.

Столь аварийный выступления дебютанта сезона привели к тому, что у Williams за шесть Гран При до завершения нынешнего чемпионата осталось очень мало запасных деталей. Прежде всего, как легко догадаться, это касается передних крыльев.

После финиша Гран При Японии главный гоночный инженер Дейв Робсон рассказал: «Сейчас мы используем те детали, которые были изготовлены заранее. Но они уже подходят к концу, так что мы вынуждены рассматривать использование устаревших версий.

Когда гонки следуют одна за другой без перерывов, логистика усложняется. На какие-то трассы оперативно привести элементы очень непросто».

Глава Williams Джеймс Воулз добавил: «Наши производственные возможности остаются на том же уровне, что и двадцать лет назад. Для производства углепластиковых элементов используются всего два автоклава».

Логан Сарджент, Williams FW45, на пит-лейне после аварии в Гран При Сингапура Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Он продолжил: «В такой ситуации нам приходится передавать заказы внешним компаниям. На это необходимо время, силы и втрое больше денег. А ведь хотелось бы инвестировать эти средства в машины 2024 и 2025 годов.

Так что мы вынуждены будем ставить детали старых спецификаций, если других из-за аварий не останется».

Воулз подтвердил, что даже высокая аварийность не приведет к увольнению Сарджента до завершения нынешнего сезона.

«Логан заслужил права выступать, – объяснил глава Williams. – Не забывайте, это его первый сезон. Многие продолжают попадать в аварии и на второй год. Формула 1 – сложный бизнес для новичков, ведь у них почти нет возможности подготовиться. Учиться можно только на собственном опыте.

На "Сузуке" Логан отработал все три тренировки в соответствии с моими ожиданиями. А до аварии [в квалификации] он почти не уступал по скорости Алексу [Элбону]. Это доказывает, что Логан быстр».

Сарджент остается единственным из постоянных участников нынешнего сезона Ф1, кто пока не заработал ни одного очка. У Элбона их 21.