«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022

С сезона 2022 года Формула 1 перешла на новые машины с граунд-эффектом, которые генерируют прижимную силу прежде всего за счет воздушных каналов под днищем. Неприятным следствием такого шага стала серьезная болтанка на прямых, на борьбу с которой у команд ушло полгода.

Но даже сейчас, когда главные сложности остались в прошлом, настройки шасси требуют минимального дорожного просвета, из-за чего машины часто ударяются о трассу или бордюры, что приводит к дискомфорту пилотов из-за повышенной нагрузки на спину.

«Мне приходится делать растяжку утром перед каждой сессией и вечером после нее, – рассказал Ландо Норрис из McLaren. – Если пропустить эти упражнения, спина будет болеть гораздо сильнее.

И нас не просто просто гонки. Есть много всего, чем приходится заниматься для участия в них. А те изменения, что произошли с машинами пару лет назад, только усугубили ситуацию.

В прошлом году в какой-то момент все стало особенно плохо: я начал с большим трудом засыпать и постоянно испытывал боль.

С тех пор произошло много всего, вещи понемногу пришли в порядок, мы сделала пару новых сидений. Сейчас все куда лучше, чем было год назад».

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Эрик Юниус

Гонщик рассказал, что ему пришлось перестроить свои тренировки и даже отказаться от некоторых привычных и любимых вещей, чтобы справиться с проблемой.

«Если я хочу добиваться большего, то должен делать много всего, – объяснил британец. – Недостаточно просто улучшить сиденье или поведение машины.

Все намного сложнее. Теперь я почти не могу играть в гольф из-за нагрузки на спину. Также надо чаще делать массаж. Что-то можно потерпеть, но за что-то приходится расплачиваться. Это касается гольфа и других увлечений.

Мне даже пришлось ограничить прогулки по трассе, так как они тоже сказываются на спине. Это позволяет чуть улучшить ситуацию.

Сейчас все уже получше. Конечно, мне бы хотелось почаще играть в гольф, но даже пробежки и поездки на велосипеде нагружают спину. Так что я не могу просто делать все, что мне нравится».

Глава McLaren Андреа Стелла рассказал, что конструкторы команды по мере сил стараются помогать гонщику.

«Мы внимательно следим за этим вопросом, – рассказал он. – Некоторые изменения были продиктованы тем, что сейчас нам уже гораздо лучше понятны запросы Ландо. Мы знаем, как ему необходимо сидеть в кокпите, чтобы избегать ударов и повреждений.

С нашей стороны тут есть некая вариативность, так что работа в процессе. Понятно, что с точки зрения расположения гонщика за рулем невозможно устроить революцию, но кое-какие изменения реализовать вполне реально.

Мы рассчитываем постепенно исправить ситуацию, а том числе благодаря работе самого Ландо. Хотя, конечно, я понимаю, как сложно приходится тому, кто так любит гольф».

В нынешнем сезоне Ф1 Норрис дважды поднимался на подиум и занимает восьмое место в общем зачете.