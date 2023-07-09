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«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren

Гонщик Mercedes назвал успех соперников в Сильверстоуне тревожным звоночком для своей команды

Мэтт Кью
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Пилоты McLaren стали главными героями квалификации британского Гран При – Ландо Норрис и Оскар Пиастри уступили лишь непобедимому Максу Ферстаппену и будут стартовать в гонке со второй и третьей позиций.

А вот главный кумир местных трибун Льюис Хэмилтон на этот раз остался лишь седьмым, уступив еще и гонщикам Ferrari, а также своему партнеру по Mercedes Джорджу Расселлу. 

Говоря о выступлении McLaren, семикратный чемпион мира отметил: «Я нисколько не удивлен. Напротив, рад за них. Они так долго сражались со сложностями, и теперь очень приятно видеть их результаты».

При этом гонщик без проблем объяснил, что позволило его бывшей команде так ощутимо прибавить: « Просто посмотрите на их машину. Если поставить ее рядом с Red Bull, они выглядят невероятно похожими, особенно сбоку. Эти идеи работают».

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, в закрытом парке

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, в закрытом парке

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он добавил: «Теперь к борьбе в группе лидеров подключилась еще одна команда. Это именно то, что нужно спорту». 

Хэмилтон отметил, что такое усиление соперников должно заставить его Mercedes действовать еще активнее.

«Для нас это не удар, но тревожный звонок, – сказал самый успешный гонщик за всю историю британского Гран При. – Соперники обгоняют нас, так что надо действовать активнее. 

При этом, конечно, я стараюсь сохранять оптимизм и буду делать все возможное. Но в этот раз нам будет непросто. Опередить пару Ferrari всегда сложно, а за ними нас ждут еще и McLaren. Гонка будет непростой».

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