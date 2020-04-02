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Формула 1 / Новость

Поставщик тормозов Ferrari купил долю в Pirelli

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Поставщик тормозов Ferrari купил долю в Pirelli
Автор:
, Редактор
2 апр. 2020 г., 11:28

В итальянской прессе не исключают, что действия Brembo могут быть первым шагом в постепенном поглощении производителя шин

Компания Brembo и ее основатель Эмилио Бомбаccеи приобрели пакет акций производителя шин Pirelli общей долей в 2,43%. При этом основным владельцем Pirelli остается китайская государственная корпорация ChemChina.

Как пишут наши коллеги из итальянской редакции Motor1.com, речь может идти о подготовке к полноценному поглощению со стороны Brembo или же о слиянии двух итальянских компаний.

В Формуле 1 Brembo известна как производитель тормозных механизмов для Ferrari. В свою очередь Pirelli поставляет шины всем командам чемпионата и продолжит оставаться эксклюзивным поставщиком минимум до нонца 2023 года.

Предполагается, что целью объединения является создание концерна по производству широкого ассортимента автомобильных компонентов, включая узлы для электромобилей и системы автопилотирования.

Пакетом в 6,24% акций Pirelli вледеет принадлежащий российским собственникам фонд Long Term Investments.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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