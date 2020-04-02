Поставщик тормозов Ferrari купил долю в Pirelli

Компания Brembo и ее основатель Эмилио Бомбаccеи приобрели пакет акций производителя шин Pirelli общей долей в 2,43%. При этом основным владельцем Pirelli остается китайская государственная корпорация ChemChina.

Как пишут наши коллеги из итальянской редакции Motor1.com, речь может идти о подготовке к полноценному поглощению со стороны Brembo или же о слиянии двух итальянских компаний.

В Формуле 1 Brembo известна как производитель тормозных механизмов для Ferrari. В свою очередь Pirelli поставляет шины всем командам чемпионата и продолжит оставаться эксклюзивным поставщиком минимум до нонца 2023 года.

Предполагается, что целью объединения является создание концерна по производству широкого ассортимента автомобильных компонентов, включая узлы для электромобилей и системы автопилотирования.

Пакетом в 6,24% акций Pirelli вледеет принадлежащий российским собственникам фонд Long Term Investments.