Поставщик тормозов Ferrari купил долю в Pirelli
В итальянской прессе не исключают, что действия Brembo могут быть первым шагом в постепенном поглощении производителя шин
Компания Brembo и ее основатель Эмилио Бомбаccеи приобрели пакет акций производителя шин Pirelli общей долей в 2,43%. При этом основным владельцем Pirelli остается китайская государственная корпорация ChemChina.
Как пишут наши коллеги из итальянской редакции Motor1.com, речь может идти о подготовке к полноценному поглощению со стороны Brembo или же о слиянии двух итальянских компаний.
В Формуле 1 Brembo известна как производитель тормозных механизмов для Ferrari. В свою очередь Pirelli поставляет шины всем командам чемпионата и продолжит оставаться эксклюзивным поставщиком минимум до нонца 2023 года.
Предполагается, что целью объединения является создание концерна по производству широкого ассортимента автомобильных компонентов, включая узлы для электромобилей и системы автопилотирования.
Пакетом в 6,24% акций Pirelli вледеет принадлежащий российским собственникам фонд Long Term Investments.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Поставщик тормозов Ferrari купил долю в Pirelli
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