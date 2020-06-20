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«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин

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«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин
Автор:
, шеф-редактор
20 июн. 2020 г., 14:04

Гонщик команды Red Bull рассказал, чем занимался во время вынужденного перерыва в Формуле 1

Макс Ферстаппен провел карантин в Монако. Голландец жил в квартире и редко выходил из дома: в княжестве ввели жесткие меры из-за пандемии коронавируса и ограничили перемещения по стране. В интервью официальному сайту команды Red Bull пилот рассказал, как провел последние месяцы.

«Это самый долгий перерыв между гонками с самого начала моей карьеры, включая картинг, – заявил Ферстаппен. – Но у меня есть тренажер для имитации гребли и лыжный тренажер. А еще я поставил велосипед в гостиной и включил телевизор. Занятия [на велотренажере] помогли мне убить час [в день]. Я пересмотрел весь Netflix.

Здорово, что теперь у меня есть возможность сесть на настоящий велосипед и даже чередовать такие тренировки с нормальными пробежками. Ко мне приехал мой тренер: все потихоньку налаживается. Мне повезло, что [во время карантина] несколько ресторанов доставляли еду».

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Об этой статье

Серия Формула 1
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Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Антон Погорельский

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