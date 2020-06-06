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Посмотрите: трехместная машина Формулы 1. Это самый вместительный болид в истории

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Посмотрите: трехместная машина Формулы 1. Это самый вместительный болид в истории
Автор:
6 июн. 2020 г., 15:47

Пассажирский автомобиль Формулы 1 существует. Он называется Arrows AX3 и может катать двух пассажиров вместе с водителем

Motorsport.com впервые опубликовал эту статью 11 января 2019 года. Сегодня мы размещаем ее повторно.

В январе 2001 года команда Arrows презентовала машину Формулы 1 революционной конструкции. Вместе с гонщиком в кокпит этого автомобиля могли сесть сразу два пассажира.

Двухместные машины Формулы 1 с дополнительным местом для пассажира известны давно. Еще в 1998 году такой автомобиль разработала McLaren. Он использовался активно и довольно долго – всего в рамках программы «Адреналин» на нем прокатили 151 пассажира. Среди них был король Испании Хуан Карлос, скрипачка Ванесса Мэй и космонавт Василий Циблиев.

В 2001-м идею подхватил руководитель Minardi Пол Стоддарт. Двухместные Minardi и в наши дни регулярно используются во время гоночных уик-эндов Формулы 1 – по трассам на них катают именитых гостей, звезд и журналистов.

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А в том же 2001 году появилась другая необычная машина Формулы 1 – трехместная Arrows AX3, которую представили 11 января 2001 года. Новинка получила черно-оранжевую ливрею команды – такую же, как у «боевых» A22 Йоса Ферстаппена и Энрике Бернольди.

У машины имелось одно существенное преимущество перед двухместной – ее пассажиры видели трассу перед собой, в то время как на McLaren или Minardi обзор перекрывал шлем сидящего впереди пилота.

Машину оснастили мотором Hart V10 мощностью 720 л.с. – это позволяло ей разгоняться до максимальной скорости в 330 км/ч. Впрочем, с пассажирами такие режимы практически не использовались. Основой для машины послужило шасси 2000 года Arrows A21, на которых выступали Педро де ля Роса и Йос Ферстаппен. Всего было построено две Arrows AX3.

Эти машины катали пассажиров на трассах Великобритании – чаще всего в «Сильверстоуне», с которым команда даже заключила договор на проведение таких заездов. Иногда заезды устраивали и в других странах Европы: к примеру, Ферстаппен-старший катал пассажиров в Зандфорте.

Когда Arrows распалась по ходу сезона-2002 и ее имущество было продано, новых владельцев нашли и обе AX3. Их переправили в Новую Зеландию, где машины периодически участвовали в демонстрационных заездах.

В 2018 году автомобили снова выставили на продажу – в СМИ озвучивалась цена примерно в полмиллиона фунтов стерлингов за каждую. Однако на сайте магазина, который занимается их продажей, точная стоимость не указана.

Задумка Arrows тоже не осталась уникальной. В 2008 году трехместную машину Формулы 1 построила Renault. На ней, в частности, катали гостей в 2009 году в Сочи, где проходил экономический форум, на шоу Moscow City Racing в российской столице в 2010-м и во время Гонки чемпионов 2011 года в Германии. В двух последних случаях в демо-заездах участвовал Виталий Петров.

Слайдер
Список

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
1/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
2/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
3/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
4/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
5/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
6/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
7/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
8/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
9/13

Фотограф: Arrows Grand Prix International

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
10/13

Фотограф: Sutton Images

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
11/13

Фотограф: Sutton Images

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
12/13

Фотограф: Sutton Images

Трехместный Arrows AX3

Трехместный Arrows AX3
13/13

Фотограф: Sutton Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Arrows
Автор Андрей Сафронов

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