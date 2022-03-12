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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull

«Быки» обновили свой болид, усилив концепцию двойного днища

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Посмотрите на новые радикальные понтоны Red Bull
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Команда Red Bull выкатила из боксов свою машину в субботу только спустя 50 минут после начала утренней тестовой сессии. И автомобиль выглядит совсем не так, как вчера или на тестах в Барселоне.

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
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Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
2/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
3/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
4/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
5/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
6/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
7/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Главное отличие – новая форма понтонов. Вид воздухозаборников радиаторов не изменился, но пространство под понтонами стало существенно глубже. Таким образом, конструкторы Red Bull очевидно усилили прижимную силу, сделав сами понтоны по форме подобными антикрыльям, а пространство под ними превратив в так называемое второе днище.

Подобную концепцию в 2022 году используют и другие команды. Помимо Red Bull, весьма сильно она заметна у Ferrari и Aston Martin. При этом в Mercedes пошли принципиально иным путем, сделав понтоны напротив максимально компактными.

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