Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020

Поделились
Комментарии
Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020
Автор:
, Редактор Ф1
30 апр. 2020 г., 14:10

Разработчики официального симулятора Формулы 1 из Codemasters опубликовали видео с фрагментом новой игры

14 поворотов, 4,3 км асфальта, две зоны DRS и толпы виртуальных болельщиков на трибунах. Так выглядит гоночная трасса в голландском Зандфорте в компьютерной игре F1 2020.

Официальный симулятор Формулы 1 пока не вышел в продажу, но создатели игры из компании Codemasters опубликовали ролик, в котором демонстрируют прохождение круга Гран При Нидерландов. На видео по автодрому едет виртуальный Макс Ферстаппен на Red Bull.

При просмотре можно заметить, как точно воссоздается поведение болида на дороге под уклоном. В Зандфорте есть несколько поворотов, расположенных под углом. Разработчики игры смогли отразить, как меняется обзор при въезде на бэнкинг и другие наклоненные части трассы.

Впервые в истории официальных игр по Формуле 1 пользователи смогут создавать собственные команды. Прежде Codemasters предлагал только существующие команды чемпионата мира. В качестве владельца киберкоманды игроки F1 2020 смогут выступать за собственный коллектив в качестве пилота, развивать базу и вести переговоры со спонсорами.

Помимо Зандфорта в компьютерной игре появится еще одна новая трасса: уличный автодром в Ханое, где Формула 1 рассчитывает провести Гран При Вьетнама.

Читайте также:

 

 

Следующая новость
Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит

Предыдущая новость

Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Местонахождение Зандфорт
Автор Люк Смит

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель повторяет за Простом и Алонсо. Как великие гонщики вылетали из Ferrari

2
Формула 1

Как можно радеть за экологию и сжигать бензин в гонках? Отвечает Хэмилтон

3
Формула 1

Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит

4
24 часа Ле-Мана

На гиперкар для Ле-Мана установят два мотора от раллийного Hyundai i20

5
Формула 1

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное

Последние видео

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1
11мин

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео 01:46
Формула 1

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020
F1

Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020

Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит
F1

Глава Racing Point: Вольф нас точно не купит

Как можно радеть за экологию и сжигать бензин в гонках? Отвечает Хэмилтон
F1

Как можно радеть за экологию и сжигать бензин в гонках? Отвечает Хэмилтон

Гран При Венгрии под угрозой: власти запретили массовые мероприятия до 15 августа
F1

Гран При Венгрии под угрозой: власти запретили массовые мероприятия до 15 августа

Сольберг бросит вызов гонщикам Формулы 1 в виртуальном Гран При
F1

Сольберг бросит вызов гонщикам Формулы 1 в виртуальном Гран При

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.