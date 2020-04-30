Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020

14 поворотов, 4,3 км асфальта, две зоны DRS и толпы виртуальных болельщиков на трибунах. Так выглядит гоночная трасса в голландском Зандфорте в компьютерной игре F1 2020.

Официальный симулятор Формулы 1 пока не вышел в продажу, но создатели игры из компании Codemasters опубликовали ролик, в котором демонстрируют прохождение круга Гран При Нидерландов. На видео по автодрому едет виртуальный Макс Ферстаппен на Red Bull.

При просмотре можно заметить, как точно воссоздается поведение болида на дороге под уклоном. В Зандфорте есть несколько поворотов, расположенных под углом. Разработчики игры смогли отразить, как меняется обзор при въезде на бэнкинг и другие наклоненные части трассы.

Впервые в истории официальных игр по Формуле 1 пользователи смогут создавать собственные команды. Прежде Codemasters предлагал только существующие команды чемпионата мира. В качестве владельца киберкоманды игроки F1 2020 смогут выступать за собственный коллектив в качестве пилота, развивать базу и вести переговоры со спонсорами.

Помимо Зандфорта в компьютерной игре появится еще одна новая трасса: уличный автодром в Ханое, где Формула 1 рассчитывает провести Гран При Вьетнама.