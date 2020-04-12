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Формула 1 / Новости

Посмотрите, как Райкконен играет в бенди с женой

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Посмотрите, как Райкконен играет в бенди с женой
Автор:
, редактор (Венгрия)
12 апр. 2020 г., 19:45

Минтту Райкконен продемонстрировала, как проводит время на карантине. Супруга экс-чемпиона мира забила Кими гол в домашнем зале для хоккея с мячом

Кими Райкконен проводит карантин у себя дома в Швейцарии вместе с женой Минтту и двумя детьми. У чемпиона Формулы 1 большой дом, в котором оборудовано много места для различных игр. Как оказалось, дома у финна можно играть даже в бенди. Это хоккей с мячом. 

Супруга пилота Alfa Romeo выложила в инстаграме видео, в котором забивает гол Кими, стоящему в воротах в защитной экипировке. Вот этот ролик:

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Хужбер Давид

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