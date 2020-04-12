Посмотрите, как Райкконен играет в бенди с женой

Кими Райкконен проводит карантин у себя дома в Швейцарии вместе с женой Минтту и двумя детьми. У чемпиона Формулы 1 большой дом, в котором оборудовано много места для различных игр. Как оказалось, дома у финна можно играть даже в бенди. Это хоккей с мячом.

Супруга пилота Alfa Romeo выложила в инстаграме видео, в котором забивает гол Кими, стоящему в воротах в защитной экипировке. Вот этот ролик: