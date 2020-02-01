«Посмотрел футбол и уснул». История об аварии в Монако, рассказанная ее участником

Чемпионата-94 болельщики Формулы 1 ждали с большим интересом. Еще бы, после шести сезонов и множества побед в составе McLaren Айртон Сенна принял решение перейти в Williams, а противостоять ему на трассах должны были рвущийся к успехам Михаэль Шумахер, выходящая из кризиса Ferrari и новый альянс McLaren-Peugeot.

Увы, в реальности тот чемпионат стал одним из самых тяжелых в новейшей истории спорта. Череда серьезных аварий, пожаров и скандалов сопровождала Формулу 1 по ходу всего сезона. По-настоящему черным стал уик-энд в Имоле, когда погибли пилоты Роланд Раценбергер и Айртон Сенна, а несколько зрителей и механиков получили различные травмы.

Следующим этапом к календаре был Гран При Монако. На этот раз в княжестве не ощущалось обычной атмосферы праздника, все были подавлены. Но уик-энд шел своим чередом – и в четверг утром пилоты выехали на первую тренировку. Она уже близилась к завершению, когда гонщик Sauber Карл Вендлингер потерял управление на выходе из тоннеля. Машина, почти не тормозя, пролетела небольшую зону безопасности и бортом врезалась в барьер.

Австрийский гонщик шлемом ударился о металлический крепежный элемент ограждения. В состоянии комы его экстренно доставили в госпиталь, где началась долгая борьба за выздоровление…

В интервью Auto Motor und Sport Вендлингер поделился воспоминаниями о событиях 1994 года.

«Когда я думаю обо всем этом, то воспринимаю уик-энд в Имоле так, словно меня самого там не было, – рассказал гонщик, которому в те дни было 25 лет. – Собственных воспоминаний не осталось – наверное, потому, что не хотелось сохранять их.

Авария Рубенса Баррикелло в пятничной тренировке Гран При Сан Марино 1994 года Фото: Photo 4

[После пятничной аварии Рубенса Баррикелло, вынудившей бразильца пропустить остаток уик-энда] все говорили: "Ну видите, с ним же все в порядке. Формула 1 сейчас такова, что ничего серьезного можно не опасаться. Гонки стали такими безопасными».

Но уже в субботу от былого благодушия на осталось и следа. В квалификации в смертельную аварию попал новичок Ф1 Роланд Раценбергер. Итальянские организаторы не стали фиксировать смерть пилота на трассе, так как по местным законам это требовало отмены Гран При. Но Вендлингер уверен, что гонщик Simtec погиб мгновенно.

«Я сидел в кокпите, а рядом со мной был монитор с телетрансляцией, – рассказал он. – Наверное, это звучит глупо, но я сразу понял, что он мертв. Хотя не хотел признаваться в этом даже самому себе».

Он продолжил: «После всего, что произошло в субботу, в голову внезапно пришла мысль: "Мне надо продолжать, со мной ничего не случится"».

Герхард Бергер, Роланд Раценбергер и Карл Вендлингер, 1994 год Фото: Motorsport Images

Вендлингер стартовал в гонке десятым и не видел момент аварии Айртона Сенны в начале шестого круга. Занятый борьбой с соперниками, он лишь заметил боковым зрением разбитую машину Williams в зоне безопасности. Когда пилотов остановили красными флагами, Карл поинтересовался у своего гоночного инженера Тима Райта, что случилось.

«Да, это Сенна попал в аварию, но вроде бы с ним все нормально», – ответил тот пилоту.

Австриец финишировал в тот день четвертым – и не меньше остальных был шокирован пришедшими вскоре новостями о смерти великого гонщика. После чего отправился в Монако.

«У меня в памяти не осталось ничего о том дне, – рассказал он про злосчастный четверг, когда попал в аварию. – Ни как мы готовили машину, ни как я садился в нее. Даже про паддок и трассу – просто ничего. Я много раз пытался что-то вспомнить, но не мог.

Последнее, что сохранилось в памяти – как вечером в среду я посмотрел футбольный матч нашего "Зальцбурга" против "Милана", выключил свет и уснул».

На фото: Карла Вендлингера вынимают из разбитой машины после аварии в Монако

Почему он потерял контроль над Sauber, и как машина влетела в барьер на скорости 177 км/ч, Карл не знает. Он признался, что поначалу вообще не мог думать об этом, но со временем старые раны зарубцевались, и любопытство стало понемногу брать верх.

«В какой-то момент я понял, что хочу разобраться в случившемся, – рассказал гонщик. – Ведь первое, что я помню, это как пришел в себя после комы в клинике Иннсбрука. Но это было спустя десять дней после аварии, если не больше».

Он продолжил: «После этого мне пришлось шаг за шагом восстанавливать в голове прошедшие события. Почему-то я знал про аварию Сенны, но понятия не имел, кто такой Роланд Раценбергер».

Вскоре большая часть воспоминаний вернулась к гонщику. Но авария в Монако по-прежнему скрыта от него: «Могу только предположить, что я потерял контроль над машиной на неровностях, которые находятся как раз в зоне торможения».

Авария Дженсона Баттона в тренировке Гран При Монако 2003 года Фото: Motorsport Images

Стоит признать, что такое объяснение выглядит вполне логичным – подобные аварии случались и позже. Дженсон Баттон разбил машину на выходе из тоннеля в 2003 году, а Серхио Перес – в 2011-м.

Что до Вендлингера, то бывший соперник Михаэля Шумахера по молодежной программе Mercedes смог не только восстановиться после аварии в Монако, но даже вернуться в Формулу 1. Однако прежней скорости у него уже никогда больше не было…