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Последствия аварии не позволят Сардженту выступить в спринте

Команда Williams подтвердила, что не успеет восстановить машину своего пилота к старту субботнего заезда

Джонатан Нобл
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Последствия аварии не позволят Сардженту выступить в спринте

Логан Сарджент добился лучшего в карьере результата в пятничной квалификационной сессии в азербайджанской столице. Утром в субботу, когда гонщики разыгрывали места на решетке спринта, американец из Williams также смог выйти во второй сегмент – но еще на последних секундах первого разбил машину в 15-м повороте. 

Удар задним правым колесом об ограждение привел к серьезным последствиям – повреждены оказались не только рычаги подвески, но и элементы трансмиссии. Оценив объем ремонта, в команде из Гроу признали, что не успеют восстановить шасси за оставшиеся до спринта часы.

Таким образом, вместо старта с 15-го места Сарджент будет вынужден пропустить субботний заезд.  

В социальных сетях Williams сообщила: «Несмотря на все усилия, машина Логана не сможет выйти на старт спринта. Получив ее после аварии в "перестрелке", мы сразу приступили к работе, но времени на завершение ремонта оказалось недостаточно. Таким образом, мы сняли Логана с гонки».  

Американец сможет вернуться в борьбу в воскресенье, когда сохранит свое 15-е место на решетке. 

Все пилоты, расположенные в стартовом протоколе спринта ниже Логана, теперь передвинутся на одну позицию вверх. Субботняя гонка в Баку стартует в 16:30 Мск.

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