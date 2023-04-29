Последствия аварии не позволят Сардженту выступить в спринте

Логан Сарджент добился лучшего в карьере результата в пятничной квалификационной сессии в азербайджанской столице. Утром в субботу, когда гонщики разыгрывали места на решетке спринта, американец из Williams также смог выйти во второй сегмент – но еще на последних секундах первого разбил машину в 15-м повороте.

Удар задним правым колесом об ограждение привел к серьезным последствиям – повреждены оказались не только рычаги подвески, но и элементы трансмиссии. Оценив объем ремонта, в команде из Гроу признали, что не успеют восстановить шасси за оставшиеся до спринта часы.

Таким образом, вместо старта с 15-го места Сарджент будет вынужден пропустить субботний заезд.

В социальных сетях Williams сообщила: «Несмотря на все усилия, машина Логана не сможет выйти на старт спринта. Получив ее после аварии в "перестрелке", мы сразу приступили к работе, но времени на завершение ремонта оказалось недостаточно. Таким образом, мы сняли Логана с гонки».

Американец сможет вернуться в борьбу в воскресенье, когда сохранит свое 15-е место на решетке.

Все пилоты, расположенные в стартовом протоколе спринта ниже Логана, теперь передвинутся на одну позицию вверх. Субботняя гонка в Баку стартует в 16:30 Мск.