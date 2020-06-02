Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу

Международная автомобильная федерация анонсировала онлайн-аукцион. Самым дорогим лотом станет гоночный автомобиль команды Toyota в Формуле 1. Болид TF109-01 построили для сезона-2009.

Именно тот автомобиль, что выставили на продажу, не участвовал в гонках – его использовали на тестах. Зато точно такая же машина принесла Ярно Трулли пять подиумов и позволила команде занять пятое место в Кубке конструкторов. Позднее TF109-01 передали шинникам из Pirelli для испытаний новых покрышек.

За рулем именно того автомобиля, что выставлен на аукцион, резину Pirelli тестировали Ник Хайдфельд, Педро де ла Роса, Лукас ди Грасси и Ромен Грожан. Они управляли болидом в перекрашенном виде, поэтому фирменные цвета Toyota не сохранились. Вместо этого TF109-01 выкрашен в черный цвет с логотипами Pirelli.

Организатором онлайн-аукциона выступит Sotheby’s. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Главным рецепиентом названа Международная федерация Красного креста. Еще до начала аукциона FIA пожертвовала этой организации €1 млн.

Помимо болида Toyota на продажу выставят шлем Дэймона Хилла, в котором тот выиграл Гран При Австралии 1995 года. Вместе с шлемом чемпион мира отдал свой комбинезон, в котором одержал победу в той гонке. Комбинезоны также предоставили Льюис Хэмилтон, Влттери Боттас, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен. Онлайн-аукцион пройдет с 15 по 22 июня.