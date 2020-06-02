Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу

Поделились
Комментарии
Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу
Автор:
2 июн. 2020 г., 08:31

FIA устроит благотворительный аукцион. Помимо гоночного автомобиля там можно будет купить комбинезон Хэмилтона и шлем Хилла

Международная автомобильная федерация анонсировала онлайн-аукцион. Самым дорогим лотом станет гоночный автомобиль команды Toyota в Формуле 1. Болид TF109-01 построили для сезона-2009.

Именно тот автомобиль, что выставили на продажу, не участвовал в гонках – его использовали на тестах. Зато точно такая же машина принесла Ярно Трулли пять подиумов и позволила команде занять пятое место в Кубке конструкторов. Позднее TF109-01 передали шинникам из Pirelli для испытаний новых покрышек.  

За рулем именно того автомобиля, что выставлен на аукцион, резину Pirelli тестировали Ник Хайдфельд, Педро де ла Роса, Лукас ди Грасси и Ромен Грожан. Они управляли болидом в перекрашенном виде, поэтому фирменные цвета Toyota не сохранились. Вместо этого TF109-01 выкрашен в черный цвет с логотипами Pirelli.

Организатором онлайн-аукциона выступит Sotheby’s. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Главным рецепиентом названа Международная федерация Красного креста. Еще до начала аукциона FIA пожертвовала этой организации €1 млн.

Читайте также:

Помимо болида Toyota на продажу выставят шлем Дэймона Хилла, в котором тот выиграл Гран При Австралии 1995 года. Вместе с шлемом чемпион мира отдал свой комбинезон, в котором одержал победу в той гонке. Комбинезоны также предоставили Льюис Хэмилтон, Влттери Боттас, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен. Онлайн-аукцион пройдет с 15 по 22 июня.

Следующая новость
Монца продлила контракт с Формулой 1

Предыдущая новость

Монца продлила контракт с Формулой 1

Следующая новость

Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально

Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Toyota Racing
Автор Адам Купер

Самое читаемое

1
Формула 1

«Так я еще и не начинал атаковать». История первых тестов Шумахера в Формуле 1

2
Формула 1

Уволенный Феттель, ушедший Алонсо. Кто заменит Риккардо в Renault

3
Формула 1

Хорнер: Жаль потерять новый формат Гран При из-за Mercedes

4
Формула 1

Хаккинен назвал чемпиона Ф1 в 2020 году. И это не Хэмилтон

5
Формула 1

Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу

52мин

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально
F1

Календарь Формулы 1 на 2020 год опубликовали официально

Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу
F1

Последнюю машину Toyota в Формуле 1 выставили на продажу

Монца продлила контракт с Формулой 1
F1

Монца продлила контракт с Формулой 1

«Так я еще и не начинал атаковать». История первых тестов Шумахера в Формуле 1
F1

«Так я еще и не начинал атаковать». История первых тестов Шумахера в Формуле 1

Хорнер: Жаль потерять новый формат Гран При из-за Mercedes
F1

Хорнер: Жаль потерять новый формат Гран При из-за Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.