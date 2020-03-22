В Формуле 1 были времена, когда победителем этапа могли стать сразу несколько человек. И мы говорим не о гонщике и его инженере — нет, на верхней ступени подиума действительно могли стоять два пилота. Дело было в пятидесятых.

В послевоенные Гран При командам разрешалось менять гонщиков в одной машине прямо по ходу заезда. По сути, правила мало чем отличались от «24 часов Ле-Мана» — в этом марафоне пилоты меняют друг друга за рулем до сих пор. В Формуле 1 теперь так не принято. В последний раз одну и ту же машину привели к победе в гонке Ф1 53 года назад. Исторически значимый Гран При Великобритании-1957 выиграла команда Vanwall.

Лидером британского коллектива был Стирлинг Мосс. Британец часто побеждал, на равных сражался с Хуаном-Мануэлем Фанхио и вообще был ключевым гонщиком своего поколения.

Его партнер Тони Брукс только начинал карьеру на высшем уровне. В активе Брукса значились успехи в Формуле 2 и гонках на выносливость, но в Ф1 результаты Тони были скромнее. Правда, на Гран При Монако-1957 британец финишировал на втором месте. И на домашнем этапе в Эйнтри пилот был готов сделать следующий шаг.

Тони Брукс, Vanwall Фото: LAT Images

С самого старта борьбу за победу повели два партнера по Vanwall и Жан Бера на Maserati. Мосс ушел в отрыв, Бера ехал вторым, Брукс — третьим. Гонка длилась больше трех часов; протяженность дистанции составила впечатляющие 434,5 км.

На 23-м круге из 90 расстановка сил кардинально изменилась. Мосс услышал странный звук внутри автомобиля и свернул в боксы. Как оказалось, двигатель на машине британца вышел из строя — и автомобиль закатили в гараж. Но это был не конец борьбы для Мосса.

Команда среагировала быстро и почти сразу зазвала на пит-лейн Брукса. Тони вылез из исправной машины, а за руль прыгнул Мосс: теперь Стирлинг не был лидером Гран При, но, по крайней мере, мог продолжать борьбу.

Мосс вернулся на трассу девятым. И выдал такую гонку, которая показала всем: этот парень умеет побеждать не только с поул-позиции. Стирлинг начал стремительно нагонять соперников — а большая протяженность дистанции теперь играла ему на руку. Чем больше кругов в запасе, тем выше вероятность, что Мосс прорвется наверх.

Слайдер Список Стюарт Льюис-Эванс, Vanwall VW5 1 / 10 Фотограф: LAT Images Тони Брукс, руководитель команды Vanwall Тони Вандервелл (с кубком) и Стиргинг Мосс празднуют победу в Гран При Великобритании 2 / 10 Фотограф: LAT Images Майк Хоторн за рулем Lancia-Ferrari 801 3 / 10 Фотограф: LAT Images Стирлинг Мосс за рулем Vanwall пересекает финишную черту Гран При Великобритании. Взмах клетчатого флага принес победу не только ему, но и его партнеру по команде и машине Тони Бруксу 4 / 10 Фотограф: LAT Images Так выглядела последняя победа двух гонщиков в Формуле 1. Тони Брукс наблюдает за финишем Стирлинга Мосса со стороны 5 / 10 Фотограф: LAT Images Луиджи Муссо, Ferrari 6 / 10 Фотограф: LAT Images В этой гонке машину делили не только победители. Вдвоем на одном автомобиле выступили и пилоты Ferrari. На фото болидом управляет Морис Тринтиньян; по ходу гонку за рулем этой же машины ехал его напарник Питер Коллинз 7 / 10 Фотограф: LAT Images Победитель Гран При Великобритании Стирлинг Мосс, Vanwall 8 / 10 Фотограф: LAT Images Семь знаменитых гонщиков Ф1 пятидесятых на одном снимке: Майк Хоторн, Lancia-Ferrari D50, Рой Сальвадори, Cooper T43-Climax, Тони Брукс, Vanwall VW4, Ио Боннье, Maserati 250F, Морис Тринтиньян, Lancia-Ferrari D50, Жан Бера, Maserati 250F и Луиджи Муссо, Lancia-Ferrari D50 9 / 10 Фотограф: LAT Images Питер Коллинз, Lancia Ferrari 801 10 / 10 Фотограф: LAT Images

Кульминация наступила на 70-м круге гонки. Сцепление на машине лидировавшего Жана Беры разлетелось на сотни кусочков, выбив француза из гонки и усеяв трассу мелкими обломками. По одному из них проехал преследователь Беры Майк Хоторн и тут же заработал прокол колеса.

В лидеры вырвался Стюарт Льюис-Эванс, но его практически сразу прошел Мосс. События развивались слишком стремительно, чтобы за всем уследить — а когда зрители перевели дух, лидер Vanwall уже уносился прочь, мчась к первой победе на британском автомобиле в истории Формулы 1.

В пятидесятых доминирование машин из Великобритании было совсем не обычным делом. Куда успешнее на трассах были итальянские Ferrari и Maserati, а в 1954-55 всех опережали немецкие Mercedes-Benz. Тем более впечатляющим оказался тотальный триумф Vanwall на Гран При в Эйнтри: мало того, что команда из Соединенного Королевства одержала первую победу в Формуле 1 — так она еще и сделала это на домашнем Гран При с двумя британскими пилотами за рулем.

В последующие годы команды Формулы 1 не раз меняли гонщиков в одной машине прямо по ходу Гран При, но больше ни разу такой дуэт не смог добиться победы в гонке. А последние двойные победители Ф1 дожили до наших дней: на момент написания статьи оба гонщика живут в Великобритании. Стирлингу Моссу 90 лет, Тони Бруксу — 88.