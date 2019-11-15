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Формула 1 / Новость

Последний поворот «Зандфорта» сделают профилированным – как на овалах

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Последний поворот «Зандфорта» сделают профилированным – как на овалах
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Рональд Фординг
15 нояб. 2019 г., 18:05

Бэнкинг в последнем повороте голландской трассы, которая примет Ф1 в 2020-м, будет в два раза круче, чем на «Индианаполисе».

В рамках подготовки «Зандфорта» к возвращению в календарь Формулы 1 в 2020 году проходит реконструкция, чтобы привести гоночный комплекс в соответствие со стандартами Гран При.

Среди прочего изменения коснутся последнего поворота трассы. Представители автодрома подтвердили, что он будет иметь 18-градусный угол наклона относительно горизонтальной оси.

Такой угол в два раза больше, чем на «Индианаполисе», который ранее принимал Гран При США – там наклон профиля составляет примерно 9 градусов. Тем не менее, по меркам автогонок это далеко не предел. К примеру, угол наклона овальной части «Монцы» (на фото ниже) составляет 21 градус, а в Дайтоне максимальный наклон достигает 31 градуса.

Глава голландской трассы Роберт ван Овердейк в эфире местного радио BNR Nieuwsradio сказал: «Этот поворот, безусловно, станет самой зрелищной частью нашей обновленной трассы. Бэнкинг составит 32 процента*. Таким образом, разница в высоте между нижней и верхней точками поворота составит около четырех с половиной метров. Это очень много.

По сути мы делаем американский поворот на европейской трассе. Это абсолютно уникально».

Наклон получит не только последний, но и знаменитый третий поворот Hugenholtz. Предполагается, что его пилоты смогут проходить вплотную друг к другу.

«Третий поворот тоже будет наклонен для гонки Ф1, – добавил ван Овердейк. – Он будет сделан параболическим, чтобы две машину смогли пройти его рядом, и, что более важно, с одинаковой скоростью. Бэнкинг будет варьироваться от 8 до 18 процентов».

Глава голландской трассы не беспокоится о том, что такие изменения трассы могут считаться вмешательством в ее историческое прошлое: «Конечно, у "Зандфорта" исторически сложилось громкое имя. Но если вы хотите сохранить трассу точно такой же, какой она была, то начинаете считать, что в старые добрые времена все было лучше. Конечно же, это не так, так что меня это не беспокоит».

Все работы на трассе планируется завершить к февралю следующего года. Гран При должен состояться 3 мая.

Бэнкинг старой трассы в Монце

Бэнкинг старой трассы в Монце

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

клон в процентах часто используют для обозначения уклона дорог или строительных объектов. Нулевой уклон означает горизонтальную поверхность. Уклон в 100% означает подъём на 1 метр на каждый метр расстояния, то есть угол наклона 45 градусов. Таким образом 18 градусов – это 32%

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Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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