Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти

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В этот уик-энд Формула 1 приедет в столицу Техаса, где состоится 19-й этап сезона. Накануне Гран При местные организаторы объявили, что последний поворот гоночного кольца получит имя Марио Андретти.

Сейчас знаменитому пилоту 82 года и в списке ныне живущих чемпионов Ф1 он занимает второе место по возрасту, уступая Джеки Стюарту лишь несколько месяцев.

Марио поныне является последним американцем, ставшим чемпионом мира (в 1978 году), также в его послужном списке титулы в IndyCar и NASCAR. Несмотря на почтенный возраст, Андретти до сих пор активно участвует в гоночной жизни Штатов, пилотируя двухместную машину с важными гостями на этапах IndyCar.

Теперь его имя будет носить 20-й и последний поворот трассы в Остине – среднескоростной левый, который выводит на стартовую прямую. Официальная церемония в честь гонщика состоится в четверг.

Ранее, в 2020-м, первый поворот американского кольца назвали Биг Ред – по прозвищу одного из основателей проекта.

Марио Андретти Фото: Александр Триниц