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Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето
Автор: Марко Конджу
«Параболике» в преддверии этапа Ф1 присвоят имя последнего итальянца, побеждавшего за Ferrari
Весной этого года исполнилось 20 лет со дня трагической гибели Микеле Альборето – он выступал в Формуле 1 на протяжении 14 сезонов и выиграл пять гонок, но запомнился не только тем, что в середине 80-х боролся за титул с Аленом Простом, но и редкими для спорта человеческими качествами.
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В память о гонщике организаторы Гран При Италии решили присвоить его имя последнему повороту трассы в Монце – прежде он был известен всем поклонникам Ф1 как «Параболика».
О переименовании сообщил в своем твиттере Оскар Берселли – их связывала с Микеле крепкая дружба. Торжественная церемония намечена на субботу, 11 сентября.
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Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето
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