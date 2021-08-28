Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Весной этого года исполнилось 20 лет со дня трагической гибели Микеле Альборето – он выступал в Формуле 1 на протяжении 14 сезонов и выиграл пять гонок, но запомнился не только тем, что в середине 80-х боролся за титул с Аленом Простом, но и редкими для спорта человеческими качествами.

В память о гонщике организаторы Гран При Италии решили присвоить его имя последнему повороту трассы в Монце – прежде он был известен всем поклонникам Ф1 как «Параболика».

О переименовании сообщил в своем твиттере Оскар Берселли – их связывала с Микеле крепкая дружба. Торжественная церемония намечена на субботу, 11 сентября.