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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

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«Параболике» в преддверии этапа Ф1 присвоят имя последнего итальянца, побеждавшего за Ferrari

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Весной этого года исполнилось 20 лет со дня трагической гибели Микеле Альборето – он выступал в Формуле 1 на протяжении 14 сезонов и выиграл пять гонок, но запомнился не только тем, что в середине 80-х боролся за титул с Аленом Простом, но и редкими для спорта человеческими качествами. 

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В память о гонщике организаторы Гран При Италии решили присвоить его имя последнему повороту трассы в Монце – прежде он был известен всем поклонникам Ф1 как «Параболика».

О переименовании сообщил в своем твиттере Оскар Берселли – их связывала с Микеле крепкая дружба. Торжественная церемония намечена на субботу, 11 сентября.

 

 

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