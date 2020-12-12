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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Самое интересное

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

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Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби
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Подводим итоги последней гоночной субботы 2020 года

Герои

Макс Ферстаппен

Голландец раскатился только к третьей тренировке, да и там его первое место казалось необоснованным из-за нарочито низких позиций Mercedes. В квалификации для Макса все тоже шло тяжело: он проиграл два первых сегмента и казалось, что поул привычно поделят Хэмилтон с Боттасом. Но в Q3 ситуация поменялась.

То ли Макс вкатился в трассу, то ли у Honda нашлась лишняя передача, но уже в первой попытке Red Bull начал дерзкую драку с Mercedes: Ферстаппен уступил Боттасу, но опередил Хэмилтона. 

В завершающей попытке прибавить смогли все: сначала на первую строчку запрыгнул Льюис, потом ее вернул себе Валттери, но последнее слово осталось за Максом. 0,025 секунды, которые принесли голландцу поул, явно были найдены на пределе возможного. И Red Bull впервые в 2020 году все-таки будет стартовать впереди двух машин Mercedes.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ландо Норрис

Ландо начинает и выигрывает – так можно описать квалификационную дуэль в McLaren 2020 года. На Гран При Австрии Норрис выдал феноменальный круг и занял четвертую позицию на стартовой решетке. С тех пор у британца не получалось повторить этот результат, хотя Карлос Сайнс дважды поднимался на третье место. 

Тем не менее, к последней квалификации сезона Ландо и Карлос подошли с равенством в квалификациях – 8-8. И вот тут-то Норрису удался еще один феноменальный круг: всего четверть секунды от поула, менее двух десятых от Хэмилтона и снова четвертое место. Норрис повторил лучший результат в карьере и закрыл дуэль с Сайнсом победой. 

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Ландо Норрис, McLaren MCL35

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Даниил Квят

«Я не очень люблю такие заявления, но думаю, этот круг был лучшим за вообще все время, что я провел в чемпионате мира», – сказал Квят после завершения квалификации. Неделю назад он говорил о лучшей квалификации в сезоне, теперь ставки выросли. 

При этом возразить Даниилу нечего: перед уходом из Ф1 он действительно вышел на пик формы, четыре раза за пять этапов пробился в Q3 и сделал квалификационный счет с Гасли хоть сколько-то приличный.

Сегодня Даниил весь день опережал Гасли и, в отличие от напарника, оказался боеспособен в третьем сегменте, опередив Стролла и Леклера.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники

Пьер Гасли

Редко такое скажешь про француза, но в этой квалификации он действительно был не в лучшей форме. Пьер с трудом пробился в третий сегмент, менее десятой в Q2 выиграв у Эстебана Окона. В Q3 же Гасли оказался настолько позади всех, что даже не вел борьбы за позицию выше десятой.

Гасли проиграл более четверти секунды Квяту и почти две десятых Леклеру. В обычной своей форме он стоял бы на третьем ряду вместо Карлоса Сайнса, но в итоге оказался на пятом. Результат не худший, но явно не такой, на какой способен Гасли.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

На этапе, где распределятся места в третьего по пятое в Кубке конструкторов, позволять себе таких провалов, как Renault, нельзя. Пока соперники делили позиции в Q3, Дэн Риккардо и Эстебан Окон вылетели уже во втором сегменте. При этом Эстебан всего во второй раз за сезон опередил Даниэля. 

Причиной тому во многом стало удаление первого времени австралийца в Q2 – Дэн нарушил границы трассы. Собраться и прибавить в последней попытке Риккардо не смог, оставшись в итоге 12-м. Возможно, в гонке это ему не помешает: старт на Medium должен быть эффективнее Soft многих соперников. Но сам Риккардо наверняка предпочел бы оказаться рядом с Норрисом, а не Феттелем.

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Даниэль Риккардо, Renault F1

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Можно ли считать неудачей результат, отражающий общий уровень всего сезона? Можно, если это была последняя квалификация четырехкратного чемпиона мира в составе Ferrari. 

Себ не только в очередной раз проиграл Шарлю Леклеру, но и не смог хоть как-то побороться за выход в Q3. После финиша сегмента Феттель сказал по радио что сделал все, что мог. Но мог он мало что. Выступление Себа в этом сезоне больше похоже на предсмертную агонию. Благо, он уже почти отмучился.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Себастьян Феттель , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо , Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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