Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды
По словам Йоста Капито, по скорости в этом сезоне Williams приблизилась к лидерам
В 2021 году команда Williams заняла восьмое место к Кубке конструкторов из десяти, а в этом сезоне пока остается последней, с всего тремя заработанными очками.
Правда в прошлом сезоне Williams сильно повезло в Гран При Бельгии, где Джордж Расселл удачно квалифицировался, а гонка из-за дождя продлилась всего пару кругов, и те за машиной безопасности, то есть по факту не стартовала, но была признана состоявшейся.
Именно в этом факте глава Williams Йост Капито нашел оправдание нынешнему положению дел.
«Думаю, мы в лучшей форме, чем в прежние годы, – заявил Капито. – Если посмотреть на чистую скорость, то мы ближе к лидерам, чем раньше. В прошлом году нам весьма повезло заработать очки в [скандально коротком, дождевом] Гран При в Спа. Мы не заработали их благодаря скорости нашей машины.
Так что в плане скорости мы прибавили. И это отражается не позицией в чемпионате, а именно временами круга. Что до очков, то это порой и правда просто удача».
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Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды
По словам Йоста Капито, по скорости в этом сезоне Williams приблизилась к лидерам