Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим Следующая / В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья
Формула 1 Новости

Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды

По словам Йоста Капито, по скорости в этом сезоне Williams приблизилась к лидерам

Автор:
, Редактор
Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2021 году команда Williams заняла восьмое место к Кубке конструкторов из десяти, а в этом сезоне пока остается последней, с всего тремя заработанными очками.

Правда в прошлом сезоне Williams сильно повезло в Гран При Бельгии, где Джордж Расселл удачно квалифицировался, а гонка из-за дождя продлилась всего пару кругов, и те за машиной безопасности, то есть по факту не стартовала, но была признана состоявшейся.

Именно в этом факте глава Williams Йост Капито нашел оправдание нынешнему положению дел.

«Думаю, мы в лучшей форме, чем в прежние годы, – заявил Капито. – Если посмотреть на чистую скорость, то мы ближе к лидерам, чем раньше. В прошлом году нам весьма повезло заработать очки в [скандально коротком, дождевом] Гран При в Спа. Мы не заработали их благодаря скорости нашей машины.

Так что в плане скорости мы прибавили. И это отражается не позицией в чемпионате, а именно временами круга. Что до очков, то это порой и правда просто удача».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим
Предыдущая новость

Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим
Следующая новость

В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья

В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья
Больше от
Сергей Иванов
Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo
Формула 1

Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo

Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим Ралли Финляндия
WRC

Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим

Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года
Формула 1

Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года

Williams Больше от
Williams
Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?
Формула 1

Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?

Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1
Формула 1

Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Маси возглавит гоночную серию на своей родине
Формула 1 Формула 1

Маси возглавит гоночную серию на своей родине

Бывший гоночный директор Формулы 1 станет руководителем чемпионата австралийских суперкаров

Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1

Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo

Глава команды дал понять, что сделка с немецкой компании находится в зачаточном состоянии

В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья
Формула 1 Формула 1

В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья

Команда представила новое заднее крыло, но не сможет выпустить достаточное число деталей в такой модификации

Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды
Формула 1 Формула 1

Последнее место не помешало главе Williams увидеть успех команды

По словам Йоста Капито, по скорости в этом сезоне Williams приблизилась к лидерам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.