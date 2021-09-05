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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

После Зандфорта Гасли собрался везде сражаться с Ferrari и McLaren

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, Ответственный редактор

Успешное выступление в голландской гонке навело пилота AlphaTauri на позитивные размышления

После Зандфорта Гасли собрался везде сражаться с Ferrari и McLaren

В нынешнем сезоне Пьер Гасли уже был на подиуме, но та гонка в Баку прошла под знаком множества неожиданностей. В этот уик-энд в Зандфорте француз стал четвертым –и этот результат стал отражением чистой скорости его машины.

Пока команда AlphaTauri идет в Кубке конструкторов шестой, но сильное выступление дало Гасли основания думать о большем.

«Я очень рад за себя и команду, – сказал он в интервью Sky Sports. – Мы уступили только паре Mercedes и Максу [Ферстаппену]. Это вообще максимальный результат, на который можно рассчитывать.

Сейчас машина по-настоящему сильна, и я получаю огромное удовольствие. Похоже, она работает в любых условиях на сырой и сухой трассе. У команды отличное настроение, мы нацелены на борьбу с [занимающей пятое место] Alpine, а нынешний сезон, пожалуй, можно назвать лучшим в истории команды». 

Он добавил: «Мы знали, что в гонке будет реально опередить Ferrari, так как обгонять тут сложно. Но я даже не ожидал, что смогу быстро уезжать от них, увеличивая отрыв. В какие-то моменты гонки мы определенно были быстрее их. Я полагал, они смогут оказать на нас большее давление».

При этом в ответе на вопрос, реально ли теперь постоянно опережать Ferrari и McLaren Пьер был все же более осторожен.

«Машина работает здорово, так что нам точно по силам зарабатывать очки на каждом этапе, – сказал он. – Но вот реально ли каждый раз финишировать впереди Ferrari и McLaren, я все же не знаю.

Но на некоторых трассах нам это точно по силам».

Сейчас AlphaTauri уступает Alpine шесть очков, а вот отставание от Ferrari и McLaren является уже практически двукратным. При этом сам Гасли идет в личном зачете восьмым, уступая Ландо Норрису и гонщикам Скудерии, но опережая Даниэля Риккардо.

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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