После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Джордж Расселл был выбран командой Mercedes, когда потребовалось заменить на Гран При Сахира слегшего с коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Британец показал в квалификации в трое время и был очень близок к победе в гонке, но из-за прокола на последних кругах финишировал в итоге только девятым.

Так как Хэмилтон после этого вернулся за руль, Расселлу пришлось продолжать выступления за Williams безо всяких надежд на хорошие результаты.

Но даже одного уик-энда в составе чемпионов мира Джорджу хватило, чтобы увидеть слабые места своей нынешней команды. Главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон рассказал, что пилот нацелен использовать свои знания.

«Он говорил об этом, – признался Робсон на медиа-сессии в Абу-Даби. – Скажем, там у него получился хороший старт. На нашей машине он тоже порой стартовал удачно, но стабильности с этим не было.

Это во многом связано с тем, как готовить машину, а не с пилотом. У него теперь есть пара идей, что стоит изменить в приводе «лепестка» сцепления, как все улучшить в плане эргономики. Мы обязательно изучим эти вопросы зимой.

Думаю, вся система трансмиссии у нас немного другая, но гораздо интереснее то, как готовить шины и добиваться нужного уровня сцепления для старта. Именно эту задачу решает сцепление.

Думаю, тут нам есть, чему поучиться».

Несмотря на одинаковые силовые установки, у Mercedes и Williams есть определенные различия в шасси, что усложнит задачу Williams. Но в целом, по словам Робсона, задача выглядит решаемой.

«По общему темпу две машины разительно отличаются, – объяснил он. – Мы не можем просто использовать у себя решения, которые работают у них. Хотя ему [Расселлу] наверняка хотелось бы именно этого.

Но когда мы серьезно обсудим с ним все, что он узнал, это даст нам возможность иначе расставить свои приоритеты».